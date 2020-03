Erfahrung hilft dem «Vivala» und dem «Hofacker» in Weinfelden Die beiden Weinfelder Stiftungen für Menschen mit Beeinträchtigungen setzen auf ihre Pandemiekonzepte. Es gibt Einschränkungen, das Leben soll aber möglichst normal weitergehen. Mario Testa 14.03.2020, 04.20 Uhr

In der «Hofacker»-Werkstätte: Begleiterin Susanne Huber zeigt dem Tagesklienten Elmar Antunes, wie man die Hände effizient wäscht. (Bild: Reto Martin)

Viren sind Viren – und sie verhalten sich auch ähnlich. Dieser Umstand hilft den Sozialinstitutionen in Weinfelden. Zwar ist der aktuelle Corona-Virus für sie eine neue Herausforderung, bereits Erfahrungen gesammelt haben das «Vivala» und der «Hofacker» in der Vergangenheit aber bei Norovirus-Verdacht. «Wir haben deshalb auch ein erprobtes Pandemiekonzept zur Hand. Darüber bin ich froh, so sind wir gut aufgestellt und kennen die Schwachstellen», sagt Dave Siddiqui.