Erdwärme Acht Bohrungen in der Verbotszone: Weshalb der Kanton Thurgau für den «Trauben» in Weinfelden eine Ausnahme macht Seit bald einem Jahr laufen die grossen Umbau- und Erweiterungsarbeiten am Gasthaus zum Trauben. Geheizt wird das Gebäude künftig mit Erdwärme – möglich macht es eine Ausnahmebewilligung des kantonalen Amts für Umwelt. Mario Testa 20.01.2021, 04.20 Uhr

Mit diesem Bohrer setzen die Geotherm-Mitarbeiter acht Löcher für Erdsonden beim Gasthaus zum Trauben in Weinfelden. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 18. Januar 2021)

Sieben Bohrungen treiben die Spezialisten der Firma Geotherm dieser Tage beim Gasthaus zum Trauben in Weinfelden in den Boden. Die Löcher reichen 233 Meter tief. Von dort unten wird der «Trauben» künftig dank Erdwärme-Sonden geheizt oder gekühlt. Ein Anwohner beklagt sich über die Bohrungen, da er selbst mit demselben Anliegen vor einigen Jahren gescheitert sei, da seine Liegenschaft – wie auch der «Trauben» – in der Verbotszone für Geothermiebohrungen liegt.

Der Anwohner vermutet eine Ungleichbehandlung zwischen ihm als Privatem und der Bürgergemeinde Weinfelden als Besitzerin des «Trauben» und somit Bauherrin. Diesen Vorwurf dementiert jedoch Erika Tanner, sie ist zuständig für untiefe Geothermie in der Abteilung Wasserbau und Hydrometrie des Amts für Umwelt Thurgau:

«Das hat nichts mit dem Bauherren zu tun. Vor Amt sind alle gleich.»

Tanner bestätigt aber, dass sie die Erlaubnis für eine Probebohrung beim Trauben erteilt hat. «Die Bürgergemeinde hat einen entsprechenden Antrag vor zwei Jahren gestellt», sagt sie. «Bei Randgebieten - und der Trauben liegt am Rand der Verbotszone - wird immer der Einzelfall angeschaut und mit einer geologischen Vorabklärung eine Zweitmeinung eingeholt.»

Bruno Mästinger beobachtet die Geotherm-Mitarbeiter bei der Probebohrung im Juli 2019. Bild: Mario Testa

Erst wenn diese vorliege und die Vermutung erhärtet, dass es im Bereich der Bohrung keine Grundwasservorkommen gibt, werde eine Ausnahmebewilligung erteilt. «Der Bauherr muss dann auf eigene Kosten und unter enger Begleitung durch einen Geologen eine Probebohrung machen.»

Probebohrung stiess nicht auf Wasser

Die Probebohrung im Juli 2019 zeigte dann auch, dass der Thur-Grundstrom nicht bis zum «Trauben» reicht. «Bei der Probebohrung stiess man nicht auf Grundwasser. So konnten wir auch die weiteren Bohrungen erlauben», sagt Erika Tanner. Wäre bei der Bohrung ein Grundwasservorkommen getroffen worden, hätte das Loch wieder verschlossen werden müssen.

«Es bedeutet also Mehraufwand für den Bauherren und mehr Risiko.»

Erkenntnisse aus Geothermie-Bohrungen fliessen jeweils in die Definition der Verbotszone ein. «Je nach Resultat kann die Verbotszone dann auch angepasst werden. Zwei- bis dreimal pro Jahr gibt es kleinere Anpassungen aufgrund solcher neuen Erkenntnisse», sagt Erika Tanner. «Die Verbotszone ist natürlich nicht auf den Meter genau, die definierte man von aussen. Erst bei Bohrungen merkt man, wo die Zonen nicht passen.»

Teurer aber ökologischer

Dass der Trauben nach dem Umbau mit Erdwärme geheizt und gekühlt wird, sei nicht von Anfang an geplant gewesen, sagt Baukommissionspräsident Bruno Mästinger. «Aber wir haben es dann doch bald ins Auge gefasst, weil sie viel umweltfreundlicher ist beispielsweise eine Gasheizung.» Auch die Mehrkosten von bis zu 200'000 Franken sei die Bürgergemeinde bereit, zu bezahlen.

«Die Mehrinvestitionen müssen sich auf lange Frist aber auch lohnen. Aber da Erdwärme sehr gut funktioniert, wird sie sich bezahlt machen.»

Bruno Mästinger, Präsident der Baukommission «Trauben». Bild: Andrea Stalder

Auch Mästinger dementiert eine bevorzugte Behandlung durch die Ämter. «Wir geniessen da keinerlei Privilegien. Und es passierte alles in Absprache mit Bauamt und Kanton», betont er. «Wir könnten uns als Bürgergemeinde nicht leisten, zu flunkern. Die Bewilligungen liegen alle schriftlich vor.» Die Probebohrung sei eine Auflage gewesen. «Die hätte auch in die Hosen gehen können, es war also unser Risiko.» Nun könne man das Probe-Bohrloch aber auch nützen. So sind es zum Schluss 8 Bohrungen, welche für die Erdwärme-Sonden genutzt werden können.