Erdnussallergie Nicht alle freuen sich auf das Chlaussäckli: die 9-jährige Murielle erzählt, wie es ist als Erdnussallergikerin Der 6. Dezember ist Samichlaustag. Heute werden viele Spanischnüssli verschenkt. Aber für Menschen mit einer Erdnussallergie bedeutet das keine Freude: sondern erhöhten Stress. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 05.12.2021, 18.30 Uhr

In Chlausensäckli sind normalerweise Erdnüsse – keine Option für Erdnussallergiker. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Haut juckt, die Augen tränen und der Atem rasselt. Schuld daran: eine einzige, kleine Erdnuss. Solche Symptome kennt die 9-jährige Murielle Reuter: «Das Erste, was ich sage, ist ‹Hallo!› und dann, dass ich erdnussallergisch bin.» Damit ist sie nicht allein. «In der Schweiz sind geschätzt rund 0,37 Prozent der Erwachsenen und 0,45 Prozent der Schulkinder von einer Erdnussallergie betroffen», sagt Barbara Ballmer-Weber, Chefärztin der Allergologie der Kantonsspitals St.Gallen und Betreuerin der Allergologie des Kantonsspitals Münsterlingen.

Barbara Ballmer-Weber ist Allergologin. Bild: PD

Das sind etwa 43’000 Personen, die in der Schweiz an einer Erdnussallergie leiden – und gar an den Folgen daran sterben könnten. Gerade am 6. Dezember und in der gesamten Weihnachtszeit, wo Erdnüsse und Mandarinli nun mal zum Samichlaus gehören wie der rote Mantel, kann eine Erdnussallergie viel Stress für betroffene Personen bedeuten. «Weihnachten und auch Ostern wegen der Schokolade sind mühsam», sagt Murielle Reuter. Ihre Mutter Annabelle Reuter pflichtet ihr bei: «Zu dieser Zeit müssen wir besonders aufpassen. Wenn ein Samichlaus auf dem Adventsmarkt Säckli verteilt, müssen wir halt sagen, nein danke, das geht für uns nicht oder weichen dem Ganzen aus.»

Murielle Reuter ist erdnussallergisch. Bild: Johanna Lichtensteiger

Auch in der Schule müssen die Lehrpersonen achtsam sein und wenn bei Geburtstagen und nun auch am 6. Dezember Süssigkeiten verteilt werden, bekommt Murielle etwas aus einer separaten Box. «Wir haben die Lehrpersonen informiert und inzwischen ist es kein Problem mehr», sagt Annabelle Reuter. Die Lehrpersonen hätten ein Notfallset, welches bei einer allergischen Reaktion gebraucht wird, und nehmen dieses konsequent mit.

Annabelle Reuter ist die Mutter des erdnussallergischen Mädchens. Bild: Johanna Lichtensteiger

Das Immunsystem wehrt sich

Murielles erste Reaktion erfolgte mit etwa drei Jahren. Ihre Mutter sagt: «Ich werde dieses Bild nie vergessen. Sie fasste in eine Tüte Flips hinein, hält links und rechts einen Flips, beisst in einen rein und beginnt sofort zu schreien.» Danach sei alles schnell gegangen, sie habe sofort Murielles Mund ausgewaschen und sei zum Kinderarzt gefahren, welcher ihr die notwendigen Medikamente gab.

Wie reagieren bei einer allergischen Reaktion? Personen mit einer bekannten Allergie sollten von Fachpersonen instruiert worden sein und führen ein Notfallset mit sich. Bei milden Symptomen sollten die Allergiker sofort Antihistaminika und Kortison als Tabletten oder Tropfen einnehmen. Werden die Symptome stärker, kommt eine Adrenalinspritze zum Einsatz. Diese Fertigspritze muss zuerst «entsichert» werden, indem die Sicherheitskappe entfernt wird und gegen den ruhig gelagerten Oberschenkel – mit oder ohne Kleidung – gedrückt wird. Ein Klicken signalisiert, dass die Nadelspitze aus der Sicherung ausgelöst wurde. Die Fertigspritzen mindestens fünf Sekunden in dieser Position halten. Die genaue Anleitung zur Anwendung ist auch auf der Spritze zu finden. Danach muss so schnell wie möglich die Ambulanz gerufen werden, damit die Person medizinisch beobachtet werden kann. (jol)

So nutzt man einen EpiPen richtig:

«Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems. Bei einem Erstkontakt bildet es Antikörper gegen ein Nahrungsmittel und bei einem zweiten Kontakt reagiert das System, indem es Substanzen wie Histamin ausschüttet», sagt die Allergologin. Das Immunsystem wolle die Nahrungspartikel unschädlich machen, da es diese fälschlicherweise als gefährlich eingestuft habe. Der Körper zeigt diesen Kampf mit einer allergischen Reaktion.

«Wie ein Allergiker reagiert, ist sehr individuell», sagt Allergologin Ballmer-Weber. Juckreiz, Schwellungen im Mundbereich sowie Nesselfieber, Hautausschlag und Übelkeit seien einige der milden Symptome. «Sind die Symptome stärker, also lebensbedrohliche Atemnot oder gar Schock, sprechen wir von einer Anaphylaxie», sagt Ballmer-Weber. Die nationalen Zahlen seien schwierig zu berechnen, doch im Vereinigten Königreich sterben jährlich 0,5 Personen pro Million Menschen an einer Anaphylaxie – hier sind jedoch auch andere allergische Reaktionen, wie auf Insektengift, eingerechnet.

Welche Allergischen Symptome gibt es? Mässiggradige Reaktion: Hautausschlag und Schwellung, Übelkeit, Erbrechen, Schnupfen, Niesattacken, entzündete Augen Schwergradige Reaktion: Engegefühl, Atemnot, Asthma, Schwierigkeiten zu sprechen, Schock, Bewusstlosigkeit (jol)

Bei einer allergischer Reaktion kann ein solcher Ausschlag auftreten. Bild: Aniaostudio/ iStockphoto

Eine Allergie sei nicht zu verwechseln mit einer Nahrungsmittelintoleranz, sagt Ballmer-Weber. «Intoleranzen sind nicht immunologisch bedingt abhängig und auch nicht lebensgefährlich.»

Informieren und Instruieren

Personen mit Erdnussallergie sollten diese Birnen vermeiden. Bild: Sabrina Bächi

Seit dieser ersten Reaktion habe Murielle nur ein zweites Mal vor rund drei Jahren reagiert. Sie sagt: «Ich weiss nur noch, dass mein Mund wehtat. Aber Angst habe ich nicht, ich finde es nur doof.» Annabelle Reuter ergänzt: «Beim ersten Mal hatte ich Angst, inzwischen sind andere Leute besorgter als ich, wenn Murielle bei ihnen ist. Sie sind sich sehr unsicher, was alles in Ordnung für sie ist.» Sie selbst habe gelernt, welche Nahrungsmittel keine Gefahr darstellen. Doch der Anfang nach der Diagnose sei schwierig gewesen, da man jedes Produkt umdrehen und die Zutaten lesen müsse. «Kann Erdnüsse enthalten» springt ihr nun sofort ins Auge.

«Ohne Aufpassen geht es natürlich nicht», sagt die Mutter. Im Sommer müsse sie bei der Eisdiele jeweils genau nachfragen und bitten, dass ein anderer Eisschöpfer verwendet werde. «Auch als wir in die USA flogen, gab es zwei Reihen hinter und vor uns keine Erdnüsse für die anderen Passagiere.» Annabelle Reuter meint, ihre Tochter sei glücklicherweise inzwischen sehr selbstständig und weise andere auf ihre Allergie hin. «Aber ich finde es nervig, wenn andere dann trotzdem die Erdnussschalen herumliegen lassen», sagt das Mädchen.

Erdnüsse zu schälen, kommt für Allergiker nicht in Frage. Bild: Andrea Tina Stalder

Es gibt keine Zeichen für Verbesserung

«Die Lebensqualität von Personen mit einer Allergie ist eingeschränkt», sagt Ballmer-Weber. Dies sei auf das ständige Aufpassen, den Stress beim Auswärtsessen, eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl und die Angst vor einer allergischen Reaktion zurückzuführen. Annabelle Reuter befürchtet dies für ihre Tochter nicht. «Wir haben uns daran gewöhnt und gelernt, damit umzugehen.» Auch Murielle sagt: «Es läuft eigentlich recht gut. Aber ich würde trotzdem mal gerne eine Erdnuss probieren, dann weiss ich, wie sie schmecken.»

Worauf erdnussallergische Personen achten müssen Alle Zutatenlisten müssen gelesen, in Restaurant muss nachgefragt werden. Spontanes Küssen auf einer Weihnachtsparty ist riskant, das Gegenüber muss zuerst gefragt werden, ob es etwas mit Erdnüssen konsumiert hat. Auch Drinks von Kolleginnen können im Ausgang nicht ohne Nachfragen geteilt werden. Tische, auf denen Erdnüssen, Snickers und so weiter lagen, müssen vermieden werden. Spricht jemand, der gerade Erdnüsse gegessen hat, mit einer allergischen Person, können bei dieser Symptome auftreten. Das Notfallset mit Tabletten, Tropfen und Spritze muss überall hin mit.

Kinder mit einer Erdnussallergie haben lediglich zehn bis 20 Prozent Chance, ihre Allergie wieder zu verlieren, sagt die Allergologin. Barbara Ballmer-Weber sagt: «Für Kinder gibt es seit kurzem eine Therapie, die zu einer besseren Toleranz von Erdnüssen führen kann.» Die wichtigste Behandlungsstrategie für Erdnussallergiker bleibt aber die der Vermeidung.

Hinweis: Auf aha.ch informiert das Allergiezentrum Schweiz ausführlich und bietet Hilfe bei Fragen.

