Er will doch nur spielen – Christoph Hartmann eröffnet einen Spielwarenladen in Weinfelden Der Weinfelder Musiker, bekannt als Sirgel, wagt sich an eine neue Herausforderung. Am 4.August will er seinen Laden mit «Begeisterung für Schall- und Spielkultur» an der Amriswilerstrasse eröffnen. Mario Testa 08.07.2020, 04.10 Uhr

In dieses Lokal an der Frauenfelderstrasse zieht Christoph Hartmann mit seinem Geschäft ein. Bild: Mario Testa

(Weinfelden, 25. Juni 2020)

Der Name ist Programm: «Der Spielmann» heisst Christoph Hartmanns Geschäft, welches er an der Amriswilerstrasse 28 in Weinfelden eröffnen wird. Mit «Begeisterung für Schall- und Spielkultur» wirbt er für sein neues Geschäft. «Ich mache sehr gerne Spiele aller Art, und als Gitarrist natürlich auch gerne Musik», sagt Hartmann, alias Sirgel, der unter dem Namen Sirgelsound auch eine Agentur für Klangkultur führt.

«Ich habe schon lange über ein Geschäft nachgedacht, das Spiel- und Klangwaren kombiniert.»

Die ‹Spiwal›-Schliessung habe ihm dann den Anstoss gegeben, die Idee auch umzusetzen. Das kaufmännische Rüstzeug hat sich der Berufsmusiker in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Personalberater geholt. «Da geht es auch um Verkauf, Beratung, Administration und Akquise.»

Ein Verkaufslokal für seine Spiel- und Schallkultur hat Hartmann an der Amriswilerstrasse 28 gefunden. Früher war dort der Laden «Home-Computer» angesiedelt, zuletzt ein Secondhand-Shop. «Das Ladenlokal bietet genug Platz und die Möglichkeit, die Spielwaren- und Instrumentenabteilung abzutrennen», sagt der 39-jährige Familienvater aus Weinfelden. «Die Lage ist sicher nicht gleich gut, wie mitten im Zentrum – dort waren mir die Mieten für den Anfang einfach zu hoch.»

Zusammenhang zwischen Musizieren und Spielen

Warum er Spielwaren, Spiele und Musikinstrumente gleichermassen anbieten will im Laden «Der Spielmann», erklärt Christoph Hartmann folgendermassen: «Spielen und Musizieren hat einen grossen Zusammenhang. Bei beidem geht es ums Ausprobieren und Experimentieren. Nicht umsonst heisst es: ein Instrument spielen.» Und beides kann man sowohl alleine als auch in der Gruppe und generationenübergreifend machen. Die genaue Spielwarenpalette ist momentan in Planung. Die Grundrichtung ist jedoch klar:

«Es soll nachhaltiges Spielzeug sein, wenn immer möglich aus der Schweiz oder Europa.»

Christoph Hartmann als Musiker, er war 2017 Förderpreisträger des Kantons Thurgau. Reto Martin (Weinfelden, 12. Mai 2017)

Erste Ideen für lokal produziertes Spielzeug hat er auch schon. Bei den Instrumenten wird er akustische Gitarren und Ukulelen sowie diverses Zubehör für Saiteninstrumente anbieten. Aber nicht nur vom Verkauf will der angehende Ladenbesitzer leben, auch Events sollen unter «Der Spielmann» stattfinden. «Workshops zu Spielen etwa, wie Schachkurse», sagt der amtierende Präsident des Schachclubs Weinfelden.

Fünf-Jahres-Plan für sein Geschäft

Die Reaktionen auf Christoph Hartmanns Pläne seien unterschiedlich ausgefallen. «Einige zweifeln an meinem Vorhaben, andere motivieren mich. Aber ich habe meinen Fünf-Jahres-Plan und muss schauen, wie es sich entwickelt.» Als weiteres Standbein bleibe ihm ja weiterhin die Musik. Und solange er den Laden ohne Angestellte führen könne, seien auch die Kosten überschaubar.