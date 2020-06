Er spielt wieder mit seinen Muskeln: Wie Kurt Oberländer aus Romanshorn dem Alter ein Schnippchen schlägt Am Freitagabend ist der 85-Jährige Gast in einer SWR-Fernsehtalkshow, bei der es um den Körper als Kapital geht. Der Alleinunterhalter ist nach wie vor fit wie ein Turnschuh. Auch wenn er zuletzt wochenlang in Thailand festsass und kaum trainieren konnte. Markus Schoch 26.06.2020, 04.30 Uhr

Kurt Oberländer beim Besprechungstermin für eine geplante Schönheits-OP mit dem plastischen Chirurgen Sascha Dunst von Skinmed in Aarau.

Bild: Severin Bigler (18.7.2017)

Kurt Oberländer ist ein Phänomen. Weil er in Bewegung bleibt und nie aufgibt, bewegt der 85-Jährige die Massen. Im letzten Oktober schaffte es der Romanshorner im zehnten Anlauf auf die ganz grosse Bühne im deutschen Unterhaltungsfernsehen: Er hatte einen Auftritt beim «Supertalent». Oberländer kam zwar nicht in die nächste Runde, erhielt aber nur Lob von Dieter Bohlen, der ihm attestierte, fit wie ein Turnschuh zu sein.

Und nicht nur der kaum für schmeichelhafte Kommentare bekannte Juror frass sich einen Narren an Oberländer. Dessen Rock-’n’-Roll-Show auf der Facebook-Seite von RTL haben bis heute über 1,4 Millionen Menschen geklickt. Hunderte haben einen Kommentar geschrieben. Jeder zweite zollt ihm Respekt. Einer schreibt, selbst mit 30 Jahren sei er nicht in einer solch beneidenswert guten Form gewesen. «Wahnsinn, was für eine positive Energie!»

Wegen Corona konnte er nicht zurück nach Kambodscha

Eindruck gemacht hat Oberländer auch den Produzenten der Talkshow «Nachtcafé» im Südwestdeutschen Rundfunk (SWR), die ihn als Gesprächspartner zur Fernsehsendung mit dem Thema «Mein Körper – mein Kapital?» eingeladen haben. Tatsächlich investiert Oberländer viel in seinen Körper. Er geht aktuell siebenmal die Woche für eine Stunde ins Fitnesscenter, macht täglich Streckübungen, fährt Velo und legt sich hin und wieder unters Messer bei einem Schönheitschirurgen, damit sein Gesicht nicht in Falten liegt. Der Romanshorner sagt:

«Mein Körper ist aber nicht mein Kapital.»

Sein Kapital sei seine Gesundheit, die er sich erhalte, indem er gut zu sich schaue und alles dafür tue, den Alterungsprozess aufzuhalten.

Kurt Oberländer hat keine Mühe, seinen Körper zu zeigen.







Bild: Severin Bigler (18.7..2017)

Zuletzt allerdings war Oberländer nachlässig – gezwungenermassen. Im letzten Oktober wanderte er nach Kambodscha aus. Im März liess er sich in Thailand liften – die Klinik liegt nur vier Autofahrstunden von seinem Wohnort entfernt. Doch er konnte nicht mehr zurück in seine Wahlheimat.

«Ich sass wegen Corona fest.»

Die Grenze war zu. Immerhin leistete ihm einer seiner beiden Söhne auf Weltreise eineinhalb Monate Gesellschaft. Als er ging, wollte auch Oberländer nicht länger bleiben und flog Anfang Mai in die Schweiz zurück, wo er wegen der Regenzeit in Kambodscha ohnehin den Sommer verbringen wollte.

Die nächste Castingshow wartet schon

Zurück reist er voraussichtlich erst im September. Um sein Haus kümmert sich derweil Andy Scheidegger, ein Freund aus alten Tagen. Der Romanshorner führte einst mit seiner Frau Edith das Restaurant Sonne in der Hafenstadt, das neben dem «Seehotel» stand, wo seit vielen Jahren das «Panem» ist. Heute gehört ihm ein Ferienressort in der Nähe von Oberländers neuem Zuhause.

Vor neuen Jahren schaffrte es Kurt Oberländer mit seiner damaligen Partnerin Brigitte Froehli ins Halbfinal bei «Den grössten Schweizer Talenten». Bild: Nana do Carmo (13.3.2011)

Möglicherweise dauert dessen Aufenthalt in der Schweiz – er wohnt aktuell in Frasnacht und wird sich aus versicherungstechnischen Gründen demnächst in Arbon anmelden – auch ein bisschen länger als geplant. Denn Oberländer hat sich für die Castingshow «The Voice of Switzerland» angemeldet. Wenn er schon hier sei, wolle er die Chance nutzen. «Das könnte ein grosses Ding werden.»

Spazieren, schwimmen und pokern

Im letzten Jahr hatte er sich wie schon oft zuvor ebenfalls beworben, doch reichte es ihm nicht in die Sendung. Doch mit jedem Jahr wachse seine Chance, ist Oberländer überzeugt. Für immer hierbleiben will der Alleinunterhalter aber auf keinen Fall.

«Ich bin so glücklich in Kambodscha. Es ist unglaublich schön.»

Er hat zwei Motorräder und ein Elektrobike, die ihm viel Bewegungsfreiheit geben. Am Strand spaziert er stundenlang, macht dort seine Übungen und schwimmt im Meer. «Am Abend spiele ich oft am Computer Poker, nicht selten an mehreren Tischen gleichzeitig. Das hält mich geistig fit.» Hin und wieder tritt er in einer Karaokebar auf, um das Gefühl für die Bühne nicht zu verlieren. Oder er trifft sich mit neuen Kollegen. Anschluss zu finden, war für ihn noch nie schwierig.

«Es war mir bis jetzt nicht einmal langweilig.»

Das und noch viel mehr wird er auch heute Abend im «Nachtcafé» erzählen. Und mit seinen Muskeln spielen, die er mittlerweile dank Intensivtraining wieder hat. «Ich bin so gut in Form wie im letzten Herbst.»

Hinweis «Nachtcafé – Mein Körper – mein Kapital?.» Freitag, 26. Juni, 22 Uhr, SWR Fernsehen.