Er schnüffelt nach Gas und spaziert durch fremde Gärten: Unterwegs mit einem Mann, der Lecks in Weinfelden ortet Stefan Forrer ist diesen Sommer in der Region Weinfelden unterwegs und sucht Lecks in den Gasleitungen. Er ist im Auftrag der Netzbetreiberin Technische Betriebe Weinfelden unterwegs. Mario Testa 23.07.2020, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leckorter Stefan Forrer prüft mit Hilfe eines Gasmessgeräts, eines Plans und eines GPS-Geräts die Erdgasleitungen auf ein Leck. Bild: Andrea Stalder

(Bürglen, 21. Juli 2020)

In diesem Job bleibt man fit. Rund zehn Kilometer spaziert Stefan Forrer derzeit täglich durch die Dörfer um Weinfelden. Er ist im Auftrag der Technischen Betriebe Weinfelden (TBW AG) unterwegs und sucht nach Lecks in den Gasleitungen. Als Erdgasschnüffler wird er deshalb in den Gemeindeblättern bezeichnet, die auf die Tätigkeit des Leckorters hinweisen.

«Der Ausdruck passt schon. Ich ziehe ja wirklich durch die Gegend und versuche, das Gas zu erschnüffeln.»

Der Schnüfffel-Roller: Aus der Mitte der Plastikscheibe verläuft ein Schlauch zum Gasmessgerät. Bild: Andrea Stalder

Geschnüffelt wird in diesem Falle aber nicht mit der Nase, sondern mit einem technischen Apparat, einem Gasmessgerät.

Vor sich her schiebt Forrer eine Stange mit zwei Rädern, an der eine Plastikscheibe befestigt ist, die über den Boden gleitet. Aus der Mitte der Scheibe läuft ein Schlauch bis zum Gasmessgerät, dass Forrer um die Schultern trägt. Es zeigt fast immer eine Null an.

Messgerät misst kleinste Gasanteile in der Luft

Das Gasmessgerät zeigt die Konzentration von Methan im Luftgemisch an. Bild: Andrea Stalder

«Das Messgerät kann einen Millionstel Anteil Methan in der Luft erkennen. Wenn der Wert über 20 Millionstel steigt, fängt das Gerät laut an zu Piepsen», erklärt der gelernte Spengler, der schon seit 17 Jahren für die K. Lienhard AG als Leckorter in der Ostschweiz unterwegs ist.

Zur Demonstration des Geräts hält er die Sonde über ein Güllenloch in Moos. Schon schnellt der Wert auf der Anzeigeskala auf dem Messgerät in die Höhe und es piepst laut. «Ja, aus Gülle entweicht definitiv viel Methan.»

Über Strassen, Wiesen und durch Gärten

Ständige Begleiter des Gasschnüfflers: Plan und GPS-Gerät. Bild: Andrea Stalder

(Bürglen, 21. Juli 2020)

Wo Forrer durchwandern muss mit seinem Schnüffel-Roller zeigt ihm ein Plan an. Den hat er von der TBW AG bekommen, die in der Region das Erdgasnetz betreibt. «Der Plan ist sehr genau, ich weiss also, wo ich durch muss.» Der Plan führt Forrer nicht nur entlang von Strassen, auch über Wiesen und in Gärten hinein.

Stefan Forrer, Zweigstellenleiter Ostschweiz der Leckortung für Gas und Wasserleitungen, K. Lienhard AG. Bild: Andrea Stalder

«Wenn es möglich ist, gehe ich einfach in die Gärten, die Bewohner sind durch die Gemeindeblätter ja über mein Kommen informiert.»

Vorgängig alle Betroffenen abzutelefonieren, wäre viel zu umständlich und teuer, sagt Forrer. Es komme schon vor, dass Leute ihn fragen, was er denn in ihrem Garten zu suchen habe. «Sobald ich sage, was ich mache, ist es den Leuten dann aber schon recht. Es ist ja auch zu ihrem Nutzen – das grössere Problem sind eher Hunde in den Gärten», sagt er und lacht.

Grosser Unterschied zwischen neuen und alten Leitungen

Das GPS-Gerät zeigt am Ende des Tages die abgelaufene Strecke an. Bild: Andrea Stalder

Auf dem Gebiet der TBW schlage sein Messgerät nur selten aus. «Es ist über weite Strecken ein relativ neues Netz mit Kunststoffrohren», sagt Forrer. Anfälliger seien eher ältere Stahlleitungen, die bei den Verbindungen mit Hanfschnüren abgedichtet wurden. «Früher wurde Gas feucht transportiert, da quoll der Hanf an und dichtete gut ab. Heute wo Gas trocken durch die Leitungen fliesst, dichtet der Hanf nicht mehr gut und es kommt zum Gasaustritt. Auch der Stahl selbst kann Löcher bekommen. Gefährlich ist es vor allem, wenn Gas dann durch andere Rohre oder Leitungen in die Häuser gelangt.»

Sollte Forrer bei seinen Touren ein Leck finden, markiert er es auf dem Plan. Später macht er Probebohrungen im Abstand von einem halben Meter und misst erneut die Methan-Konzentration. «Dort, wo sie am höchsten ist, müssen die Werke dann die Leitung reparieren.»

Kontrollen sind Pflicht für die Werkbetriebe

Ruedi Menzi, Verantwortlicher für die Gas- und Wassernetze, TBW AG (Bild: PD)

Verantwortlich für die Gas- und Wassernetze bei der TBW AG ist Ruedi Menzi. «Wir sind verpflichtet, das Netz alle drei Jahre absuchen zu lassen. Bei älteren Stahlleitungen machen wir es freiwillig sogar jedes Jahr», sagt er. Westlich von Weinfelden bis Pfyn sei das Netz neu, auch grösstenteils in Weinfelden selbst und in den nördlichen Dörfern. «Ältere Leitungen haben wir vor allem noch im Osten von Bürglen bis Kradolf im Einsatz.»

Einen eigenen Gasschnüffler wolle man bei der TBW AG trotz des weiten Netzes nicht einsetzen. «Wir beauftragen abwechslungsweise zwei Unternehmen mit dieser Aufgabe. Es braucht viel Erfahrung und die bekommt man mit drei Wochen schnüffeln pro Jahr einfach nicht», sagt Menzi. «Zudem ist es so eine Sache, die eigenen Anlagen auch selbst zu kontrollieren. Das machen besser unabhängige Stellen.»