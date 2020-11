Porträt Er rast, seit er drei ist: Der junge Thurgauer Rafael Gwizdak will auf die grosse Bühne des Motorsports Der Kreuzlinger Bub hat ein grosses Ziel vor Augen: Er möchte in die Formel 1. Momentan fährt er Rennkart auf Profi-Niveau. Riccardo Iannella 11.11.2020, 04.30 Uhr

In kompletter Montur: Profirennkartfahrer Rafael Gwizdak Bild: Andrea Stalder

Mancher Bub hat den Wunsch, Rennfahrer zu werden. Doch sind es schlussendlich nur wenige, die den Weg zum Motorsport einschlagen. Der 13-jährige Rafael Gwizdak ist Profirennkartfahrer und hat einen grossen Traum: Er möchte in die Formel 1. Er erzählt, wie er seine Ambitionen mit der Schule vereinbaren kann und welches seine nächsten Ziele sind.

In Spanien geboren und mit brasilianischer Mutter und polnischem Vater, lebt Rafael in Kreuzlingen und besucht die erste Oberstufe. Er lege grossen Wert auf die Schule, doch sei es nicht immer leicht das Kartfahren mit der Schule zu kombinieren, sagt Rafael.

«Ich bekomme nur selten frei. Es wäre schön, wenn ich ein bis zwei Tage in der Woche frei hätte.»

Übers Wochenende sei er mit seinen Eltern immer auf Renn-Events unterwegs und komme sonntags erst spät nach Hause. Am Montag müsse er dann wieder zur Schule. Seine Freizeit sei daher sehr stressig, sagt Rafael.

Wer erfolgreich sein will, muss früh beginnen

Bereits mit drei Jahren ist Rafael hinters Steuer gesessen. «Ich war sofort fasziniert vom Kartfahren und begann anschliessend regelmässiger zu fahren. So wurde ich mit der Zeit immer besser und begann an Rennen teilzunehmen.» Nach vielen Erfolgen in der Hallenkart-Kategorie sei er dann vor drei Jahren auf die Rennpiste und somit auf Profirennkarts umgestiegen. «Noch ist es mir nicht gelungen, in dieser Kategorie aufs Podest zu fahren. Das wird aber das Ziel für nächste Saison sein», erklärt der junge brasilianisch-polnische Doppelbürger.

Er wolle sich ebenfalls erneut für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Nebenbei stünden im Rahmen der «Euro-Trophy» noch weitere internationale Rennen in Deutschland, Belgien, Spanien, Polen und Italien auf dem Kalender, an denen er versuchen werde sein Bestes zu geben, fügt Rafael hinzu.

Rafael Gwizdak mit einigen seiner Hallenkart-Trophäen Bild: Andrea Stalder

Die ersten Rennen für die Weltmeisterschaft wären im Januar in Portugal geplant. Ob diese aufgrund der Coronapandemie stattfinden können, stehe aber noch nicht fest. Es könne sein, dass man eine Ausnahme mache, weil es ein Profianlass ist. Die Wahrscheinlichkeit sei aber relativ gering. Auch während des Lockdowns wären sämtliche Rennen abgesagt worden. Er habe dann mehrheitlich auf Ausdauer-, Kraft- und Koordinationstraining fokussiert, sagt Rafael.

Dadurch, dass er in ganz Europa unterwegs sei, habe er auch schon manche Freundschaften mit jungen Leuten aus verschiedenen Ländern schliessen können. «Weil jeder in einem anderen Land lebt, haben wir einiges zu erzählen», sagt er. Vater Bartosz Gwizdak begleitet ihn meistens. Er meint:

«Ich bin sein grösster Fan, aber zugleich auch sein strengster Kritiker.»

Trotz allem sagt er, dass die Schule das Wichtigste sei. Solange in der Schule alles gut laufe, könne er auch weiterhin aufs Kartfahren setzen. «Da ich immer an den Rennwochenenden direkt vor Ort trainiere, erledige ich wenn möglich den Grossteil der Schularbeit unter der Woche», sagt Rafael.

Falls trotz der grossen Bemühungen nichts aus der grossen Rennfahrerkarriere werden sollte, wolle er sich doch nicht ganz von Fahrzeugen loslösen. Er könne sich auch gut vorstellen, Automobilingenieur oder Automobilmechatroniker zu werden. «Rafael ist sehr interessiert an Autos im Allgemeinen. Er hilft bei Rennen oft mit, seinen Kart auf die Strecke anzupassen», sagt Vater Bartosz.

Der Weg in die Königsklasse ist noch lang

Rafaels Idol ist der monegassische Formel-1-Pilot Charles Leclerc. So wie Leclerc, möchte auch er eines Tages bei der Scuderia Ferrari fahren. Bis dahin könnte es aber noch ein paar Jahre dauern. «Wenn ich in den kommenden Saisons gute Resultate erziele und weitere Sponsoren finde, könnte ich mir gut vorstellen, in ein anderes Team und eine höhere Kategorie zu wechseln», sagt Rafael. Wenn alles gut laufe und auch noch ein wenig Glück mitspiele, könne er in zwei bis drei Jahren bereits erste Formel 4 Luft schnuppern. Er habe in dieser Kategorie auch schon einige Kontakte.