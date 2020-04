Er ist in der Schweiz geboren, doch jetzt droht dem 61-jährigen Georg Andesner aus Mettlen die Ausweisung Der Österreicher hat über 40 Jahre lang in der Schweiz gearbeitet. Doch nun findet er keinen Job mehr. Mario Testa 20.04.2020, 05.20 Uhr

Georg Andesner auf seinem Balkon in Mettlen. (Bild: Mario Testa)

Georg Andesner ist in der Schweiz geboren und hat hier über 40 Jahre lang gearbeitet. Einen Schweizer Pass hat er aber nicht, er ist Österreicher. Als Bodenleger, Chauffeur und später als Videothekenbesitzer und Volierenverkäufer hat er sein Geld verdient.

Der Anfang vom Ende

«Seit 30 Jahren bin ich selbstständig. Als ich vor vier Jahren – ich wohnte da zwischenzeitlich aus Kostengründen in Deutschland – wieder als Bodenleger in der Schweiz arbeitete, ging mein Rücken kaputt. Das war der Anfang vom Ende.» Unzählige Bewerbungen hat Andesner seither geschrieben. Alle erfolglos. Er sagt:

«Ich wäre schon mit ganz wenig zufrieden, einfach ein Job mit dem ich über die Runden komme. Aber es ist unmöglich. In meinem Alter findet man keine Jobs mehr, da zählt die ganze Erfahrung und das Wissen überhaupt nichts mehr.»

Derzeit kann er noch von den letzten Resten seines Ersparten leben, aber das geht zur Neige. «Als langjähriger Selbstständiger bekomme ich keine Arbeitslosengelder und meine Pensionskasse hab ich in mein Unternehmen investiert. Als ich mich ans Sozialamt wenden wollte, bekam ich ein Brief vom Migrationsamt, dass sie mich nach Österreich ausweisen würden, wenn ich Gelder beantrage. Wenn ich bis in einem Jahr keinen Job finde, muss ich das Land verlassen.» Ihm wurde auch der Aufenthaltsstatus von C auf B reduziert.

«Ich werde behandelt wie ein Verbrecher, obwohl ich nie etwas verbrochen habe und immer meine Steuern und Abgaben zahlte in der Schweiz.»

Keine Hilfe für Härtefälle

Die dauernde Unsicherheit, die fehlende Wertschätzung seiner Erfahrung, die Aussichtslosigkeit. All das hat Georg Andesner psychisch zugesetzt. «Ich habe ständig Selbstmordgedanken. Nur meine Partnerin und meine Voliere geben mir noch Lebenswillen.»

Schlimm findet er, dass es für Härtefälle wie ihn keine Hilfe gäbe. «Ich will ja arbeiten. Anfang Jahr hatte ich auch etwas in Aussicht und dann knallte mir Corona wieder die Tür vor der Nase zu.»