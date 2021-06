Amriswil: Flüchtlingshelfer Ernst Prodolliet erhält ein Mahnmal

Amriswil Er bewahrte viele Menschen vor dem sicheren Tod Kommenden Donnerstag weiht die Stadt das Mahnmal für den Amriswiler Flüchtlingshelfer Ernst Prodolliet ein. Manuel Nagel 25.06.2021, 04.50 Uhr

Das Mahnmal steht bereits im Radolfzeller Park. Bild: Manuel Nagel

Vielen Amriswilern dürfte der Film «Schindlers Liste» bekannt sein. Doch nur wenigen wissen wahrscheinlich, dass auch ihre Stadt einen Sohn von der Bedeutung eines Oskar Schindlers hat. Vielleicht war die Geschichte des Amriswilers Ernst Prodolliet nicht so geeignet für Hollywood, doch auch er bewahrte während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Juden vor dem sicheren Tod. Zuerst in Bregenz und anschliessend – nach seiner Strafversetzung nach Amsterdam, weil er sich den Weisungen aus Bern widersetzte – auch in der Hauptstadt der Niederlande, indem er in seinem Amt als Vize-Konsul Visa vorwiegend an jüdische Kinder, Frauen und Männer ausstellte.