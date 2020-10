Interview Enzo Peluso schliesst sein Ristorante Pulcinella und sagt: «Mein Wesen ist wie ein Cocktail» Ende Jahr schliessen Melitta und Enzo Peluso nach 26 Jahren ihr Ristorante Pulcinella in Weinfelden. Ihren italienischen Spezialitäten brachten ihnen grossen Erfolg und illustre Gäste. Mario Testa 30.10.2020, 04.20 Uhr

Melitta und Enzo Peluso mit einer Puppe des Namensgebers ihres Restaurants: Pulcinella. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 29. Oktober 2020)

Wurde bei Ihnen das Heimweh nach Neapel zu gross?

Enzo Peluso: Nein. Was soll ich in Neapel? Wir bleiben hier. Heimweh ist nicht der Grund für die Geschäftsaufgabe.

Wo liegen denn die Gründe?

Dieser Entscheid hat lange gereift bei mir und meiner Frau. Unsere beiden Söhne wollen definitiv nicht in die Gastronomie einsteigen oder die Liegenschaft übernehmen. Also haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen. Wir sind 63 Jahre alt und möchten aufhören, solange es uns noch Spass macht.

Hat die Coronasituation den Entschluss beeinflusst?

Auch die Wanddekoration verrät, hier wird guter Wein zelebriert. Bild: Mario Testa

Nein, überhaupt nicht. Es läuft uns sehr gut. Wir dürfen uns nicht beklagen – und das gilt für viele Weinfelder Gastronomen. Wer schon vor dem Lockdown alles richtig gemacht hat, hat auch jetzt kaum Probleme. Das zeigen mir auch die Gespräche an unserem Wirtetreff. Der Erfolg der Weinfelder Gastronomie liegt an der Professionalität und Spezialisierung der Betriebe. Die Chefs sind operativ tätig, nicht einfach nur präsent.



Wie reagieren Ihre Gäste auf die Ankündigung, dass das «Pulcinella» addio sagt?

Sie finden es sehr schade, bedanken sich aber für die vergangenen Jahre und zeigen grosses Verständnis für unseren Entscheid. Unsere Mitteilung auf Facebook hat sehr viele solche Reaktionen ausgelöst – und wir hören sie auch hier im Restaurant von vielen Gästen.

Wie geht es denn weiter mit dem Restaurant hier an der Wilerstrasse?

Wir haben grosses Glück, dass wir Investoren gefunden haben, die uns die Liegenschaft abkaufen. Sie werden auch wieder ein Restaurant hier betreiben. Sie wollten sogar, dass ich als Koch bleibe, aber ich habe Nein gesagt. Manchmal im Leben muss man einen wichtigen Entscheid treffen, und nun ist es so.

Enzo Pelusos Heimat Neapel ist überall präsent im Restaurant. Bild: Mario Testa

Und wie geht es weiter für Ihre fünf Angestellten?

Sie arbeiten alle noch mit uns bis Ende Dezember weiter. Wir haben sie auch schon frühzeitig über unsere Absichten informiert. Die jungen Mitarbeiter haben nun alle ihre Pläne, was sie nachher machen wollen. Was mir am Herzen liegt, ist, dass ich für meinen Koch Siva eine gute Anstellung finde. Er arbeitet schon seit 16 Jahren in unserer Küche und hat in dieser langen Zeit keinen einzigen Tag gefehlt.



Seit Sie 2006 im Gault & Millau erschienen sind, ging es steil bergauf mit dem «Pulcinella». Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Unsere Gäste müssen sich hier wohlfühlen. Besonders stolz bin ich, dass wir auch einige junge Gäste haben, das ist die Zukunft. Wenn jemand schon als Kind hierher kam und nun als junger Erwachsener, ist es ein gutes Zeichen, dass er sich bei uns wohlfühlt. Wir haben immer versucht, gute Gastgeber zu sein, das ist uns offensichtlich gelungen. Wir können mit Ambiente, Preispolitik und Angebot unseren Beitrag leisten – aber entscheiden tut immer der Gast.

Im Wandel der Zeit: Das Wirte-Ehepaar Enzo und Melitta Peluso

anlässlich der Erwähnung im Gourmetführer Gault&Millau im Jahr 2006. Bild: Nana Do Carmo

Bei Ihnen geht auch viel Prominenz ein und aus. An den Wänden hängen aber keine Fotos von ihnen wie andern Orts. Weshalb nicht?

Gast ist Gast. Ich mache da kein Unterschied. Bei uns ist ein gut gemischtes Publikum zu Gast und das gefällt mir.

Sind Sie stolz auf das Erreichte?

Ich bin in der Altstadt von Neapel in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, zu siebt in einer Zweizimmerwohnung. Dann habe ich mich während fast 50 Jahren in der Gastronomie hochgearbeitet. Was wir hier erreicht haben, ist das Nonplusultra. Die Schweiz hat uns das ermöglicht.

Ziehen Sie nun weg von Weinfelden?

Wir haben vor einem Jahr in Uttwil eine Wohnung gekauft. Mich hat die Nähe zum Wasser angezogen und auch meine Frau hat sich in die Wohnung und die Umgebung verliebt. Nun leben wir unter der Woche hier in Weinfelden, am Samstagabend gehen wir jeweils nach Uttwil – künftig leben wir dann ganz dort. Das hat sich langsam so ergeben, war nicht programmiert – das entspricht ganz meinem Wesen. Es ist wie ein Cocktail mit einem Teil Schweizer und einem Teil Neapolitaner.

Wein und Pulcinella. Edle Tropfen und die Figur des «liebenswerten Taugenichts» schmücken die Gaststube. Bild: Mario Testa

Gehen Sie nun auf Reisen, wenn Sie kürzertreten?

Ich reise sicher nach Neapel, wenn es denn möglich ist. Alle meine Geschwister leben noch dort und ich will sie besuchen.

Was haben Sie sonst noch für Pläne?

Ich habe ein paar Angebote und will auch noch weiter arbeiten. Auch meine Frau sagt, ich müsse unbedingt etwas tun – und ich bin ja folgsam (lacht). Aber zuerst will ich das Kapitel «Pulcinella» abschliessen. Wir wollen bis zum Schluss präsent sein.