Engach Böhmisches Herbstfest: Blaskapelle Thurgados feiert 10-Jahr-Jubiläum Das Programm am Sonntag in der Rietzelghalle war mitreissend von der ersten bis zur letzten Sekunde und gespickt mit vielen Überraschungen. Als Gast trat die Scherzachtaler Blasmusik auf. Trudi Krieg 05.10.2021, 04.10 Uhr

Die Blaskapelle Thurgados mit Dirigentin Yvonne Kohler bedankt sich beim Publikum. Bild: Trudi Krieg

Ein Trommelwirbel und alle Augen richten sich auf die mit ihren Instrumenten einmarschierenden Musikantinnen und Musikanten, welche unter Applaus die Bühne in Beschlag nehmen. «Ja, so sind wir», singen Reto Kohler und die Dirigentin Yvonne Kohler zum ersten Musikstück und ziehen damit gleich die etwa 400 Gäste in der Rietzelghalle in den Bann der böhmischen Blasmusik. Gesang und Solo-Einlagen mit Tenor-und Flügelhorn bereichern die Musikstücke: «Kannst Du Knödel kochen, so wie meine Mutter mit Butter», so wirbt man wohl auf Böhmisch, und natürlich mit rassiger Musik.

Filmaufnahmen und eine CD-Taufe

Die Vorarbeiten zum Herbstfest begannen schon im Sommer. Und zwar mit Filmaufnahmen von Musizierenden vor Riegelhäusern, Scheiterbeigen, unter blühenden Bäumen und mit Weitblick zum See. Am Herbstfest sind die Szenen auf einer Leinwand neben der Bühne zu sehen, und dazu spielt die Blaskapelle das Lied «Mit Freunden musizieren».

Mit Polka, Marsch und auch einem Tango bieten die Musikanten alles, was das Blasmusik-Herz begehrt. Es gibt sogar eine Uraufführung. Mathias Gronert, Tonmeister bei der Scherzachtaler Blasmusik, hat ein Stück mit dem Namen Thurgados-Polka komponiert. Die Noten bringt er am Sonntag als Geschenk mit. Und die Blaskapelle Thurgados spielt den Rundtanz am Herbstfest erstmals. Dieser wird auch auf eine CD gebrannt, zusammen mit den Musikstücken «Einfach so» und «Mit Freunden musizieren». Den Tonträger bekommen alle Gönner und Sponsoren geschenkt. Er wird am Herbstfest getauft, natürlich mit Thurgados.



Gäste aus Deutschland sorgen für Stimmung

Mit «Danke schön und auf Wiedersehen» verabschiedet sich die Blaskapelle Thurgados. Natürlich hat sie eine Zugabe bereit: «Böhmische Liebe». Mit der gregorianischen Volksweise «Suliko» mischen sich die Musikanten unter das Publikum, um dann der Gastkapelle Platz zu machen. Mit dem Marsch «Obrigado» stellt sich die Scherzachtaler Blasmusik aus Ravensburg unter der Leitung von Anton Gälle vor. Sie bestreitet das Nachmittagsprogramm mit Musik, Humor und Gesang.

Aus der Geschichte Flauten, Engpässe und eine starke Frau Reto Kohler und der Präsident Cornel Gehrig erzählen zwischendurch aus der Geschichte der Kapelle Thurgados und interviewen Agi Stacher, die vor zehn Jahren die treibende Kraft zur Gründung war. Fünf von den damals sieben Mitgliedern sind heute noch dabei. Es habe auch Flauten gegeben mit Finanzengpässen und wenig Auftritten. 2015 habe man einen Grundsatzentscheid getroffen, entweder aufzuhören oder mit Vollgas weiterzumachen. Ein Einheitstenue wurde angeschafft und mit Yvonne Kohler eine Dirigentin gefunden, welche Männer und Frauen fest im Griff habe und zu musikalischen Höchstleistungen herausfordere. Sponsoren wurden gesucht und gefunden im einheimischen Gewerbe und bei der Gemeinde. Diesen gelte ein besonderer Dank. Viele tolle Anlässe konnte die Blaskapelle Thurgados in ihrer Geschichte bestreiten und organisieren, in diesem Jahr den hundertsten. (tk)