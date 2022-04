Regio Oberthurgau fördert Solaranlagen

Energiewende Rundum-Sorglospaket der Regio Oberthurgau für den Kauf und die Montage einer Fotovoltaikanlage Ein Preis, 13 Anbieter und alles aus einer Hand: Die Aktion läuft von Mai bis August. Das Know-how liefert die Energieagentur St.Gallen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 25.04.2022, 11.40 Uhr

Gilbert Piaser, Geschäftsführer der Regio Oberthurgau, und Philipp Egger, Geschäftsführer der Energieagentur St.Gallen. Bild: Markus Schoch

Die Gemeinden und Städte im Oberthurgau möchten einen Beitrag zur Energiewende leisten. Konkret wollen sie mit einem neuen Angebot Hausbesitzern im Einzugsgebiet den Entscheid zum Kauf einer Fotovoltaikanlage erleichtern. Soll die Rechnung des Bundes in der Energiestrategie aufgehen, müssen bis ins Jahr 2050 noch viele Private in die Solarstrom-Produktion einsteigen. Das Wachstum in den letzten acht Jahren reicht nirgends hin. Heute sind erst 12 Prozent des Wertes erreicht, der in 28 Jahren Ziel ist.

Wer sich Solarpanels aufs Dach montieren lassen will, soll sich um nichts oder zumindest um fast nichts mehr kümmern müssen. Die Regio bietet der Bevölkerung von Amriswil, Arbon, Dozwil, Egnach, Hefenhofen, Horn, Kesswil, Roggwil, Romanshorn, Salmsach, Sommeri, Steinach und Uttwil zwischen Mai und August ein Rundum-Sorglospaket an. Sie hat 13 Unternehmer an der Hand, die eine Anlage mit einer Leistung zwischen 5 kWp und 15 kWp zu einem Fixpreis installieren – alles Drumherum vom ersten Beratungsgespräch bis zur Kontrolle und Abnahme inklusive. Die Bauherren können eine der empfohlenen Firmen wählen und haben Gewähr, auf der sicheren Seite zu stehen – egal für wen sie sich entscheiden. Sie erhalten Mindestgarantien auf Produkte, Leistung und Wirkungsgrad.

Energieagentur St.Gallen hat Angebot entwickelt

Die Regio Oberthurgau geht damit neue Wege im Thurgau. Inspirieren lassen hat sich Geschäftsführer Gilbert Piaser dabei vom Kanton St.Gallen, der vorausgegangen ist. Eine entsprechende Aktion läuft dort seit 2018, und zwar mit durchschlagendem Erfolg, sagt Philipp Egger, der Geschäftsleiter der Energieagentur St.Gallen mit Wohnort in Arbon (Frasnacht). Sie hat das Angebot entwickelt und stellt jetzt wie zuvor schon den beiden Appenzell auch der Regio Oberthurgau ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung. ««Eine unabhängige neutrale Organisation gibt es im Thurgau nicht», sagt Piaser.

Die gegenüber Produkten und Firmen neutrale Energieagentur im Besitz der öffentlichen Hand hat einen Leistungskatalog ausgearbeitet und in Frage kommende Unternehmer aus der Gegend eingeladen, eine Offerte einzureichen. Anschliessend hat sie die Angebote geprüft, einen im Mai an einer Infoveranstaltung kommunizierten Einheitspreis festgelegt und die interessierten Firmen gefragt, ob sie bereit wären, auf dieser Basis mitzumachen, sagt Egger. Die allermeisten seien einverstanden gewesen.

1000 Anlagen im Kanton St.Gallen und den beiden Appenzell

Die Aktion sei auch Wirtschaftsförderung, sagt Piaser. «Das lokale Gewerbe profitiert ebenso wie dessen Kunden.» Bis jetzt hätten 85 Betriebe in den Kantonen St.Gallen und den beiden Appenzell bei den diversen Aktionen mitgemacht, sagt Egger. «Es sind dank unserer Initiative mittlerweile 1000 Fotovoltaikanlagen gebaut worden.» Jetzt sollen weitere im Thurgau dazukommen.

Am Dienstag, 3. Mai, laden die Regio Oberthurgau und die Energieagentur zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie findet in der Rietzelghalle in Neukirch statt und beginnt um 19.30 Uhr. Die Teilnehmer erfahren dort die Details der Aktion. Weitere Informationen unter https://www.oberthurgau.ch/umwelt-energie-mobilitaet/photovoltaik.html

