Die Regio Energie Amriswil muss den Gaspreis beinahe verdoppeln

Energieversorgung Kostenschock beim Gas in der Stadt Amriswil: Der Preis verdoppelt sich beinahe Die Regio Energie Amriswil muss den Preis für das Gas drastisch erhöhen. Die Gründe dafür reichen zurück bis in den letzten Sommer. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 14.02.2022, 21.00 Uhr

Das Gebäude der Regio Energie Amriswil an der Egelmoosstrasse. Die REA beliefert die Amriswiler nicht nur mit Gas, sie ist auch verantwortlich für die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikation. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 14. Februar 2022)

Das ist happig. Die Amriswiler Gasbezüger müssen im Jahr 2022 tief in die Tasche greifen. «Der volatile Energiemarkt treibt die Gaspreise weiterhin in die Höhe» gibt der städtische Energieversorger Regio Energie Amriswil (REA) in einer Mitteilung bekannt. Dies habe auch Auswirkungen auf die erst kürzlich erfolgte Gaspreiserhöhung zu Beginn dieses Jahres, schreibt die REA.