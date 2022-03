Thermische Seewasserwerke am Bodensee in Planung

Energiepolitik Wärme aus dem Bodensee als Ersatz für Öl und Gas: Diverse Städte und Gemeinden prüfen den Bau von thermischen Seewasserwerken Weit gediehen sind die Pläne in Egnach und Steinach. Aber auch in Arbon und Romanshorn laufen Abklärungen für Investitionen in Millionenhöhe. Markus Schoch Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.10 Uhr

Der Bodensee ist eine schier unerschöpfliche Energiequelle. Bild: PD

Der Krieg in der Ukraine zwingt viele Staaten, die Weichen in der Energiepolitik neu zu stellen. Sie wollen sich aus der Abhängigkeit von Russland als weltgrösstem Exporteur von Öl und Gas lösen. Im Thurgau bietet sich unter anderem der Bodensee als Lieferant von Wärme und Kälte an. Eine vom Kanton im letzten Sommer vorgelegte Machbarkeitsstudie weist 14 Gebiete aus, die günstige Voraussetzungen für einen Energieverbund bieten. Wenn dieses Potenzial voll ausgeschöpft würde, könnten etwas mehr als zehn Prozent des fossilen Wärmebedarfs im Thurgau ersetzt werden.

In verschiedenen Gemeinden und Städten in der Region laufen Abklärungen zum Bau von thermischen Seewasserwerken. Weit gediehen sind sie in Egnach, wo rund um den Bahnhof auf dem Thurella-Areal und dem Luxburgerfeld grosse Überbauungen geplant sind. Das Vorprojekt liegt vor. Es sieht die Versorgung von rund 700 Wohnungen und Gewerbeflächen mit Wärme und Kälte vor. Als Trägerschaft ist eine Aktiengesellschaft im Gespräch, an der sich die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (50 Prozent), die EKT AG (40 Prozent) und die Gemeinde Egnach (10 Prozent) beteiligen wollen. Bis zur Gründung könne es noch gut ein Jahr dauern, sagt Projektleiter Peter Bischoff. Es hänge davon ab, wie schnell es mit den Gestaltungsplänen für die Überbauungen vorwärts gehe. Mit dem Baustart für das thermische Seewasserwerk sei Mitte 2023 zu rechnen. Die Höhe der Investition ist noch offen. Bischoff spricht von «weniger als 8 Millionen Franken». Er sei sehr zuversichtlich, dass das Projekt zum Fliegen komme, sagt der Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler.

Romanshorn: Zur Diskussion steht ein zweiter Wärmeverbund

Stadträtin Ursula Bernhardt. Bild: PD

Auch in Romanshorn ist der Bau eines thermischen Seewasserwerkes ein Thema. Als Grossabnehmer von Wärme kommen das Seebad, die geplante Überbauung auf dem ehemaligen Hydrel-Areal oder das Gelände im sogenannten Hafenpark beim Fähreanlegeplatz in Frage – aber auch bestehende Privathaushalte. Der Stadtrat hat einen Bericht in Auftrag gegeben, der klären soll, wo allenfalls geeignete Standorte für die Energiezentrale wären und wie das Versorgungsnetz aussehen könnte. Die Ergebnisse sollen im Mai vorliegen, schreibt die Stadt am Dienstag in einer Mitteilung. Die Behörde werde dann entscheiden müssen, ob sie in einem nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben solle, sagt die zuständige Stadträtin Ursula Bernhardt. Bestenfalls könnten schon in drei bis fünf Jahren erste Bezüger mit Energie aus dem Bodensee versorgt werden.

Neu ist die Idee nicht für Hafenstadt. Es gibt dort schon seit über 30 Jahren einen grossen Wärmeverbund, der Seewasser zum Heizen beziehungsweise Kühlen nutzt. 1982 schlossen sich die Kantonsschule, die Sekundarschulgemeinde und die politische Gemeinde zusammen, um die Schulhäuser der beteiligen Körperschaften beziehungsweise das Mehrzweckgebäude mit Energie aus dem Bodensee zu versorgen. Die Anlage ging Ende der 1980er-Jahre in Betrieb. Heute sind auch die Firma Zeller beziehungsweise die Überbauung Witenzelg mit 165 Wohnungen am Netz. Die Reserven sind damit ziemlich ausgeschöpft.

Arbon: Machbarkeitsstudie liegt im Mai vor

In Arbon ist die Machbarkeitstudie für ein thermisches Seewasserwerk bereits in Arbeit. Sie soll Mitte Mai vorliegen, sagt Stadtrat Didi Feuerle. Mit Wärme aus dem See versorgt werden könnte die Altstadt und ein Teil der Gebiete nördlich der St.Gallerstrasse. Die Überbauungen im Saurer WerkZwei oder auch «Breeze» am See sind ans Fernwärmenetz der Primeo AG angehängt, deren Heizzentrale auf dem Gelände des Abwasserverbandes Morgental steht. Dort wird unbehandeltes Altholz aus Abbrüchen verbrannt. «Wir sind in Arbon relativ gut unterwegs», sagt Feuerle. Der «Rosengarten» wird bereits mit Wärme aus dem See versorgt.

Architekt Raphael Künzler. Bild: Donato Caspari

Als Trägerschaft für ein neues thermisches Seewasserwerk in Arbon ist eine Genossenschaft im Gespräch. Die Idee ins Spiel gebracht hat Raphael Künzler, der im Kirchgemeinderat der katholischen Kirchgemeinde sitzt, die von einem Wärmeverbund in der Altstadt profitieren könnte. Der Architekt hat bereits erste Gespräche mit Vertretern anderer öffentlicher Körperschaften wie der Sekundarschulgemeinde oder der Stadt geführt, die ebenfalls als Kunden und Geldgeber in Frage kommen. Künzler sagt:

«Es ist wichtig, dass die Versorgung in den Händen der Allgemeinheit bleibt.»

Der Weg werde ein steiniger sein, doch andere Gemeinden in der Schweiz hätten ihn bereits mit Erfolg beschritten. «Ich kenne einige.» Schnell werde es aber nicht gehen. «Ich rechne mit sicher acht Jahren, bis wir am Ziel sind.»

Steinach: See Energie AG will 1’000 Wohnungen versorgen können

Das brach liegende Radunerareal in Horn. Bild: PD

Grosses hat die vor einem Jahr gegründete See Energie AG in Steinach vor, an der Finn Orthmann (49 Prozent), die Politische und die Ortsbürgergemeinde Steinach (je 13 Prozent) und die RLK Engineering GmbH (25 Prozent) Aktien halten. Das Unternehmen will rund 1000 Wohnungen in Steinach und Horn ans Wärmenetz anschliessen und 10 Millionen Franken investieren.

Es sieht gut aus, dass die Ziele erreicht werden können. Die Mettler2Invest hat Ende letztes Jahr entschieden, die geplante Überbauung mit 200 Wohnungen auf dem Radunerareal in Horn mit Wärme aus dem Bodensee zu heizen und zu kühlen. Die Beteiligten sprechen von einem Meilenstein.

