Kreuzlingen prüft Heizen mit KVA-Abwärme und Seethermie

Energieplanung Heizen mit Wärme von der KVA Weinfelden oder aus dem See: Kreuzlingen will seine Wärmestrategie neu ausrichten und prüft diese Optionen Eine Analyse zeigt: Kreuzlingen kann die Klimaziele nicht erreichen, wenn es so weitermacht wie bisher mit Gas und Öl. Deshalb soll eine Potenzialstudie nun aufzeigen, woher die Energie künftig bezogen werden könnte. Urs Brüschweiler 16.02.2022, 16.27 Uhr

Energie Kreuzlingen klärt ab, ob sie künftig Wärme von der KVA in Weinfelden abnehmen könnte. Bild: Mario Testa

«Ja, das wäre natürlich eine grosse Kiste», sagt Guido Gross. Der Direktor von Energie Kreuzlingen erklärt die aktuellen Pläne, wie die Stadt sich künftig von fossilen Brennstoffen unabhängiger machen will. Etwa 75 Prozent der Kreuzlinger Haushalte werden heute noch mit Gas oder Öl beheizt. Gross sagt:

«Der Druck ist da, diesen Anteil zu senken.»

Guido Gross

Direktor Energie Kreuzlingen Bild: Andrea Stalder

Nicht nur viele Hauseigentümer stünden unter Druck, ihre Heizungen bald zu ersetzen, auch politisch sei der Wille vorhanden. In einer Medienmitteilung der Stadt heisst es gar: «Das erarbeitete Wärmeversorgungskonzept 2050 zeigt anhand von Szenarien die Dringlichkeit für eine grundsätzliche Weichenstellung bei der zukünftigen Wärmeversorgung der Stadt Kreuzlingen.»

«Die Analyse zeigt deutlich, dass Kreuzlingen die Klimaziele mit dem aktuellen Energierichtplan nicht erreichen wird.»

Wärmeversorgungskonzept 2050 Als Grundlage für die neu auszurichtende Energieplanung der Stadt Kreuzlingen dient das Wärmeversorgungskonzept 2050, das von Energie Kreuzlingen in Zusammenarbeit mit der Swisspower AG erarbeitet worden ist. Darin eingeflossen sind mögliche, teils neue Wärmepotenziale wie das Seewasser (Seethermie), die Abwärme der KVA Weinfelden, erneuerbares Gas und sonstige CO 2 -neutrale Wärmequellen. Das Konzept stützt sich auf diese vier Energiesäulen ab. Der Stadtrat hat im Dezember 2021 die Neuausrichtung der kommunalen Energieplanung auf Basis des Wärmeversorgungskonzepts 2020 gutgeheissen. (red)

Zwei neue Potenziale: See und KVA

«Allerdings stellt sich sofort die Frage, was ist der Ersatz?», sagt Gross. Genau an dieser Stelle setzt eine Potenzialstudie an, für die der Stadtrat am 8. Februar einen Kredit von 185'000 Franken gesprochen hat und die im Laufe eines Jahres durchgeführt werden soll. Sie soll aufzeigen, woher die Energie künftig bezogen werden könnte. Zwei mögliche Lösungen stehen dabei im Fokus: die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Weinfelden und Seewasser beziehungsweise Seethermie.

«Die KVA Weinfelden steht zwar nicht gerade vor unserer Haustür. Aber mit dem geplanten Ausbau ist hier eine Tür aufgegangen.»

Wie der Direktor von Energie Kreuzlingen ausführt, sei dafür der Bau einer Fernwärmeleitung nötig. «Ob das wirtschaftlich realistisch ist, schaut man jetzt vertieft an.» Die Nutzung der Wärme des Bodensees hätte natürlich den Vorteil, dass dieser nahe liegt. Zur Förderung der sogenannten Seethermie gibt es auch bereits einen politischen Vorstoss im Gemeinderat. Auch hier wird Energie Kreuzlingen im laufenden Jahr vertiefte Abklärungen vornehmen.

Das Anzapfen des Bodensee als Wärmespeichers ist ein Thema. Bild: PD

Es wäre ein grosser Lupf

Diesen beiden neuen Optionen gemein ist, dass sie den Aufbau eines Wärmeverbundes in Kreuzlingen nötig machten. Und zwar in einer Grösse, die massiver Investitionen bedarf. «Nur schon deshalb muss das sauber aufgegleist werden», sagt Gross. Es seien dabei auch strategische Überlegungen miteinzubeziehen, etwa über die Trägerschaft von möglichen Projekten oder organisatorische Folgen für Energie Kreuzlingen. «Eine Sparte Wärme haben wir heute nicht.» Nicht zuletzt dürften die Neuausrichtung der Kreuzlinger Wärmeversorgungsplanung und ihre Kosten auch noch eine Volksabstimmung zur Folge haben, meint Gross.

Konstanz muss mit ins Boot

Grosse Bedeutung in den nun folgenden Abklärungen habe die frühzeitige Koordination mit der Nachbarstadt Konstanz.

«Das Thema Wärmeverbund beschäftigt Konstanz auch.»

In den Prozess miteinbeziehen werde man deshalb die Stadtwerke Konstanz, den Verband KVA Thurgau, die EKT AG, das Kompetenz-Zentrum Erneuerbare Energie-Systeme Thurgau (KEEST) und den Kanton Thurgau.

Definitiver Entscheid im Frühling 2023

Die Stadtverwaltung und Energie Kreuzlingen haben nun also aufwendige Hausaufgaben zu erledigen: Klärung der Projektträgerschaft, Erstellen von Machbarkeitsstudien und die Prüfung eines Businessplans. Auf diesen Grundlagen werde der Stadtrat in einem nächsten Schritt den definitiven Entscheid für das weitere Vorgehen im Bereich kommunale Energieplanung fällen. Wie es in der Mitteilung abschliessend heisst, sei dies voraussichtlich im Frühjahr 2023 der Fall.