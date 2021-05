Energiefonds Vorberatende Kommission will mehr Energie-Fördergelder für Weinfelden An seiner Sitzung vom Donnerstagabend bespricht das Weinfelder Stadtparlament das Energieförderreglement. Ohne zusätzliche Mittel könnte im zugehörigen Fonds bald eine Lücke klaffen. Mario Testa 04.05.2021, 11.25 Uhr

Solaranlagen wie jene auf dem Lidl-Verteilzentrum können mit Fördergeldern der Stadt unterstützt werden. Bild: Andrea Stalder

Der Energiefonds der Stadt Weinfelden wird gut genützt. In den vergangenen zwei Jahren wurden jeweils rund 190'000 Franken an Private ausbezahlt, die das Geld nutzten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Bauten und Anlagen, für erneuerbarer Energien oder Massnahmen für den Langsamverkehr. Damit ist jeweils fast der komplette Fondsbestand von maximal 200'000 Franken ausgeschöpft worden.

Die Stadt darf aber nur 100'000 Franken pro Jahr in den Fonds einzahlen. Wenn also weiterhin so viel Geld bezogen wird, ist der Fonds bald leer. «Der Fondsbestand könnte ab dem Jahr 2022 negativ werden», sagt Stadtparlamentarier Martin Müller, der in der vorberatenden Kommission zum Energieförderreglement mitwirkt.

Martin Müller, Stadtparlamentarier Weinfelden (GP). Bild: Mario Testa

«Die Rechnung ist einfach: Wenn man pro Jahr 100'000 Franken in den Fonds einzahlt, aber 190'000 Franken daraus bezieht, ist die Kasse bald leer.»

Deshalb beantrage die vorberatende Kommission, dass künftig 150'000 Franken pro Jahr in den Fonds einbezahlt werden und die Obergrenze auf 250'000 Franken erhöht wird. Die vorberatende Kommission hat sich laut Müller einstimmig für diesen Antrag entschieden.

Entscheid für den Mittelweg

Martin Müller hat drei Szenarien für die kommenden Jahre durchgerechnet, wenn die Bezüge auf dem aktuell hohen Niveau von 190'000 Franken verbleiben:

Drei Szenarien für den Energiefonds Einzahlung bleibt bei 100'000 Franken jährlich, Fonds-Maximalbestand bei 200'000 Franken: Schon 2022 könnte der Fonds leer sein.

Einzahlung wird auf 150'000 Franken jährlich erhöht, Fonds-Maximalbestand neu bei 250'000 Franken: Der Fondsbestand sinkt langsamer.

Einzahlung wird auf 200'000 Franken jährlich erhöht, Fonds-Maximabestand neu bei 250'000 Franken: Der Fondsbestand bleibt auf hohem Niveau stabil.

Die Kommission habe sich nach der Beratung für den Mittelweg entschieden. «So wären wir auf der Seite, dass sicher noch etwas Geld im Fonds bleibt, egal was passiert», sagt Müller. Er hofft nun, dass das Stadtparlament an seiner Sitzung vom Donnerstagabend dem Antrag der vorberatenden Kommission zustimmt.