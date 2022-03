Bottighofen hat ein eigenes Wasserkraftwerk am Stichbach

Energie Blick in die Vergangenheit der Stromproduktion: Wie am Bottighofer Stichbach heute noch Energie produziert wird Das kleine Wasserkraftwerk mit sieben Kilowatt Leistung diente einst dem Antrieb der Unteren Mühle im Dorf und es funktioniert heute noch. Mit einer Wärmepumpe gewinnt Betreiber Peter Munz aber deutlich effizienter Energie. Inka Grabowsky 16.03.2022, 16.40 Uhr

Peter Munz, der Eigentümer der Underi Müli AG, ist froh um die althergebrachte Art, Energie zu gewinnen. Bild: Inka Grabowsky

Während sich die westliche Welt Gedanken darüber macht, wie sie wohl ohne russisches Öl und Erdgas auskommen kann, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit der Energieerzeugung. Das kleine private Antriebsmuseum in der Unteren Mühle in Bottighofen bietet sich als Inspirationsquelle an. Peter Munz, der Eigentümer der Underi Müli AG, führt Gruppen auf Anfrage durch die Anlage. Seine Familie hat die Mühle über zweihundert Jahre betrieben, bis sie 1991 den Betrieb einstellte. «Als Mühle waren wir immer abhängig von Energiequellen.

Wir mussten immer selbst schauen, wie wir arbeiten können und nutzten dafür auch Wasserkraft aus dem Stichbach.

Und das tun wir für die Versorgung von Wohnungen, Büros und Gewerberäumen auf unserem Gelände immer noch. Öl und Gas haben wir als eiserne Reserve, aber den Verbrauch wollen wir minimieren.»

Eine Turbine wie ein Kunstwerk im Keller der Unteren Mühle. Bild: Inka Grabowsky

Im Keller des Mühlengebäudes gibt es noch immer die rund hundert Jahre alte Turbine. «Aus heutiger Sicht hat sie einen sehr kleinen Wirkungsgrad.

Wasser aus dem Mühlekanal stürzt mit neun Metern Gefälle in ein sechzig Zentimeter dickes Rohr und versetzt Flügelräder in Bewegung.

Ein Generator macht daraus sieben Kilowatt Leistung.» Die Turbine funktioniert immer noch, wird aber nur noch zu Demonstrationszwecken eingesetzt. «Im Sinne der Versorgungssicherheit planen wir den Ersatz durch eine neue Kleinwasserkraft-Turbine», sagt Peter Munz.

Derzeit nutzt die Underi Müli eine effiziente Wärmepumpe, um dem Bachwasser Energie zu entziehen. «500 Liter pro Minute kommen derzeit mit 8 Grad und gehen mit 5 Grad – und wir bezahlen für die Nutzung einen Beitrag an den Kanton.» Die Wärmepumpe bringt hundert Kilowatt Leistung.

Umgestaltung nach Hochwasser

Die Energiegewinnungsanlagen sind von aussen nicht zu bewundern, wohl aber der Mühlekanal, der parallel zur Seestrasse verläuft. Hat man erst einmal den Einstieg von der Hauptstrasse gefunden, findet man sich in einem Bachtobel wieder. Das war allerdings nicht immer so idyllisch. Beim sogenannten Jahrhundert-Hochwasser am 14. Juni 1999 schwoll die Abflussmenge des Stichbachs von wenigen hundert Litern pro Sekunde innerhalb von neunzig Minuten auf 70'000 Liter an. Ganze Teile von Bottighofen wurden überschwemmt, der reissende Bach verwüstete das Gelände. Damit das nicht wieder passiert, sanierten Kanton und Gemeinde das Gelände. Unter anderem wurden vor 19 Jahren Engstellen verbreitert, Fischtreppen eingebaut und ein selbstregulierendes Wehr installiert.

Das Wehr am Stichbach musste vor zwanzig Jahren noch manuell verstellt werden. Bild: Inka Grabowsky

Der Schleusenwärter ist obsolet geworden

Das Stauwehr gab es von jeher, um immer genügend Wasser für die Turbine der Mühle zur Verfügung zu haben. Der Kanal führt zum Mühlenweiher, der als Speicher dient. Wenn der Kanal zu viel Wasser liefert, dann läuft der Weiher über. Das wollte man natürlich verhindern. Zu dem Zweck gab es einen Schieber, mit dem man manuell das Wasser ableiten konnte. Heute ist dafür kein menschlicher «Schleusenwärter» mehr zuständig. Das Wehr funktioniert wie ein Überlauf. Peter Munz erklärt:

«Im Brunnentrog hängt ein grosser Betonklotz als Gegengewicht zur Metallklappe im Bachlauf an einem Seilzug.»

Der Betonklotz im Brunnen dient als Regulator für den Ablauf des Weihers. Bild: Inka Grabowsky

«Steigt das Wasser im Brunnentrog, senkt sich die Klappe, das Wasser aus dem Zulauf fliesst in Richtung Fischtreppe ab. Ist wenig Wasser im Brunnenschacht, bildet die Klappe eine Barriere für das Bachwasser, und es fliesst in den Kanal.»

Besichtigung nur nach Absprache Das Antriebsmuseum der Unteren Mühle in Bottighofen ist nur nach Absprache zu besichtigen. In Kreuzlingen aber gibt es im September im Rahmen der Reihe «Kreuzlingen entdecken» eine öffentliche Führung zu alten Mühlen und Kraftwerken am Chrebsbach. Die Exkursionsleiter werden die noch heute sichtbaren Spuren früherer Wasserkraftnutzung zeigen. (ig)