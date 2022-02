So verlief die Feier für den neuen Regierungsrat Dominik Diezi

Empfang Ein Boot namens «DoDi», ein kleiner Eisenbahnwagen und ein Politiker voller Demut – so verlief die Wahlfeier für Dominik Diezi Nicht im Schlafwagen, sondern im Saurer-Postauto gelangte der neue Thurgauer Regierungsrat am Sonntagabend ins Arboner Presswerk, wo 200 geladene Gäste auf ihn warteten. Einen Schlafwagen gab’s für den abtretenden Stadtpräsidenten dann aber doch noch. Christof Lampart 14.02.2022, 14.25 Uhr

Dominik Diezi mit seiner Frau und zwei Ehrendamen vor dem Postauto, das ihn an die Wahlfeier brachte. Bild: Reto Martin

Überreicht bekam ihn Dominik Diezi von Brigitte Kaufmann, der Präsidentin des Grossen Rates, Sie schenkte dem Modelleisenbahn-Liebhaber einen SBB-Schlafwagen in Miniaturformat.

In einer sehr persönlich gehaltenen Rede hatte die freisinnige Kantonsrätin zuvor ihren bisherigen Ratskollegen zwischen Rieslingcréme-Suppe und Thurgauer Pouletbrüstli an Thurgadossauce mit Kartoffelgratin und Gemüse auf den bevorstehenden Rollenwechsel eingestimmt.

«Du wechselst jetzt vom wichtigsten Amt im Kanton, dem Kantonsrat, ins zweitwichtigste Amt im Kanton. Es ist kein Ab-, aber auch kein Aufstieg, sondern einfach ein wichtiger Wechsel von Aufgaben und Verantwortung».

Und der habe es in sich, denn «als Kantonsrat ist man für fast alles verantwortlich in diesem Kanton, aber man ist an nichts schuld. Als Regierungsrat ist das ein bisschen anders. Aber die guten Eigenschaften, die du hast, werden dir helfen, das durchzustehen».

Es ist die ganze Biografie, die zählt

Auch klärte Kaufmann auf, warum sie sich für einen SBB-Schlafwagen als Geschenk entschieden hatte. «Der Begriff ist dir vor der Wahl ziemlich viel um die Ohren geschlagen worden. Aber er ist falsch. Denn das wäre genauso, wie wenn man sagen würde, dass Beat Feuz seine Abfahrts-Goldmedaille nur wegen seines Einsatzes während der letzten acht Wochen gewonnen hätte. Nein, es ist die ganze Biografie, die zählt, die letzten 20 Jahre, in denen du dich politisch engagiert hast, wenn man ein Ziel wie dieses erreicht».

Dominik Diezi wird nach seiner Wahl in den Thurgauer Regierungsrat im Arboner Presswerk von geladenen Gästen empfangen. Bild: Reto Martin

Regierungsratspräsidentin Monika Knill riet dem baldigen Ratskollegen dazu, die Zeit zwischen dem Amtswechsel zu geniessen: «Als ich 2008 gewählt wurde, hat mir Bernhard Koch gesagt, dass die Zeit zwischen der Wahl und dem Amtsantritt die schönste Zeit als Regierungsrat sei - er hat recht gehabt». Mit Diezis Wahl sei die seit 2015 bestehende Frauen-Mehrheit im Regierungsrat gekippt und die «Göttliche Ordnung» wieder hergestellt worden, erklärte Knill augenzwinkernd, fügte jedoch an, dass die verbleibenden zwei Regierungsrätinnen wüssten, was sie zu tun hätten: «Cornelia Komposch und ich werden auch in der neuen Minderheit für eine gefühlte Mehrheit sorgen».

Ein Boot anstelle einer Strasse

Die 16-Jährige Leonie Karrer führt durch den Abend. Bild: Reto Martin

Durch den Abend führte charmant die 16-jährige Moderatorin Leonie Karrer. Würdig umrahmt wurde der Abend von der Sängerin Alexa Vogel und den Musikern Nicolas Senn, Elias Bernet und Timon Altweg. Der Präsident der Mitte-Kantonalpartei, Paul Rutishauser, freute sich darüber, dass Diezi mit einem sehr guten Resultat gewählt worden ist. «Er ist ein guter Nachfolger von Carmen Haag und wird die Werte der Mitte - Freiheit, Solidarität und Verantwortung – bestens im Thurgauer Regierungsrat vertreten». Arbons Vize-Stadtpräsident Didi Feuerle gratulierte Diezi zur «souveränen Wahl» und wünschte ihm für die weitere Karriere als Politiker und zum Wohle des ganzen Thurgaus «viel Kraft, Ausdauer und viele gute Ideen».

Vizestadtpräsident Didi Feuerle wünscht Dominik Diezi viel Kraft, Ausdauer und gute Ideen. Bild: Reto Martin

Karrer blieb es vorbehalten, dem scheidenden Stadtpräsidenten ein besonderes Geschenk im Namen der Stadt Arbon zu überreichen. Zwar habe es weder für eine Strassen-, noch für eine Platzbenennung nach Diezi gereicht, aber immerhin wurde ein jüngst restauriertes Boot der Seerettung Arbon nach ihm «DoDi» benannt. Eine zur obligaten Taufe dazugehörende Flasche Champagner bekam Diezi ebenfalls in die Hand gedrückt.

«Eigentlich nicht so mein Ding»

Zu guter Letzt - vor der das Festmahl abschliessenden Süssmostcréme -, trat der Gewählte selbst ans Rednerpult. Diezi gestand, dass es «eigentlich nicht mein Ding» sei, sich so feiern zu lassen. Letztlich gehe es aber an einem solchen Abend nicht um ihn persönlich, sondern «um den soeben frisch gewählten neuen Repräsentanten dieses schönen Kantons Thurgau». Schon jetzt sei er sich der «grossen Verantwortung» bewusst, aber auch des «entgegengebrachten Vertrauens und der vielen Erwartungen, die damit verbunden sind». Er wolle seine neue Aufgabe «ohne Furcht, aber mit grossem Respekt», zugleich jedoch auch «mit der erforderlichen Demut» antreten, bekannte Diezi.

Dominik Diezi schüttelt am Sonntagabend viele Hände von Gratulanten. Bild: Reto Martin

Die Wahl sei jedoch, auch wenn er der einzige Kandidat gewesen sei, keineswegs im Schlafwagen erfolgt. Vor allem die Wochen im neuen Jahr seien sehr intensiv gewesen, habe er doch praktisch jeden Abend sich und seine Werte vor einer Partei oder einem Verband präsentiert. Dabei sei ihm wieder einmal bewusst geworden, dass die politische Kultur im Thurgau sehr gut sei und auch nach zwei Jahren Pandemie kaum substanziell gelitten habe. «Diese Feststellung ist mehr als erfreulich, sie ist für eine gute politische Arbeit in diesem Kanton vielmehr von ausschlaggebender Bedeutung», so Diezi. Doch man dürfe diesen Zustand nicht als gottgegeben erachten.

«Die politische Kultur muss jeden Tag wieder von neuem gewollt und gelebt werden.»

Das Erfolgsmodell Thurgau schützen

Nicolas Senn und Elias Bernet sind Teil des musikalischen Unterhaltungsprogramms. Bild: Reto Martin

Als Regierungsrat wolle er sich dafür einsetzen, dass unsere rechtsstaatlich verfasste Demokratie auch nationale und internationale Turbulenzen meistern werde. Damit meine er etwa die Tendenzen der Führungseliten zum Narzissmus, den wachsenden Dogmatismus der Parteien, die übersteigerten Ansprüche des Individuums an den Staat und den zunehmend brüchigen Konsens über die Grundwerte.

«Das ist die erste oder vornehmste Aufgabe eines jeden Regierungsmitglieds: seinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir das Erfolgsmodell Thurgau schützen und weiter voranbringen. Das geht aber nur auf der Basis eines Rechtsstaats, der die Menschwürde eines jeden einzelnen achtet und allen Andersdenkenden mit dem notwendigen Respekt begegnet.»

Am Ende dankte Diezi der Thurgauer Bevölkerung, seinem Wahlkomitee und ganz besonders seiner Familie. Seiner Frau, die «mich über all die Jahre wahnsinnig unterstützt hat» und seinen Kindern, für die es «nicht immer einfach ist, Söhne eines Berufspolitikers zu sein».