Roman Salzmann verspürt Freude und Dankbarkeit - Nach 20 Jahren legt er das Amt des Kirchenpräsidenten von Evangelisch-Bischofszell zurück Roman Salzmann hat die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil entscheidend geprägt. Er liess die Moderne zu, opferte dafür aber nie traditionelle Wertvorstellungen. Im Interview zieht er Bilanz über seine nun zu Ende gehende Amtszeit Interview: Georg Stelzner 24.06.2020, 16.55 Uhr

Die Coronapandemie verlängert Roman Salzmanns Amtszeit bis kommenden Herbst; der Nachfolger wird am 23. August an der Urne gewählt. Bild: Andrea Stalder (22. Juni 2020)

Wenn man wie Sie nach so langer Zeit zurücktritt, überwiegt da die Erleichterung oder die Wehmut?

Roman Salzmann: Weder noch. Dafür verspüre ich Freude und Dankbarkeit, weil sich die Kirchgemeinde in den letzten zwei Jahrzehnten wirklich gut entwickelt hat und es gelungen ist, auch schwierige Situationen zu meistern. Das ganze Team macht einen ausgezeichneten Job. Und ich erledige meine Arbeit als Präsident bis zum Schluss der Amtszeit mit vollem Engagement.

Gibt es ausser der langen Funktionsdauer weitere Gründe für Ihre Demission?

Nein, die gibt es nicht. Mit dem Gedanken, zurückzutreten, habe ich mich schon vor vier Jahren beschäftigt, aber dann hat alles gepasst und ich habe mich dafür entschieden, noch eine Amtsdauer weiterzumachen. Es ist aber gut, die Verantwortung jetzt in andere Hände zu legen.

In welcher Verfassung fanden Sie die Kirchgemeinde bei Ihrem Amtsantritt vor?

Die Kirchgemeinde hat schon damals, im Jahr 2000, dank gewachsener Strukturen gut funktioniert. Dies nicht zuletzt deshalb, weil seit Jahrzehnten konsequent in die Menschen investiert wurde. Auch ich konnte mich so bis zum Amtsantritt kontinuierlich entwickeln. Meine Wurzeln in der Kirchgemeinde reichen weit zurück.

Wo sahen Sie den grössten Handlungsbedarf?

Eine eigentliche Baustelle gab es nicht. Zu lösen galt es in erster Linie das Raumproblem. Eine zentrale Frage war auch die Renovation des alten Kirchgemeindehauses auf dem Hofplatz. Dies waren Themen, die schon unter meinen beiden Vorgängern Diskussionsstoff geliefert hatten. Ich musste also nicht bei null beginnen. Die Kirch- bürgerschaft war sensibilisiert; darauf konnte man aufbauen.

Welches sind die wichtigsten Meilensteine in den vergangenen 20 Jahren?

Solche gibt es in zwei Bereichen. Ich habe immer die Meinung vertreten, dass es wichtig ist, sich nicht nur auf die Infrastruktur zu fokussieren, sondern auch der Persönlichkeitsentwicklung einen hohen Stellenwert einzuräumen. Mir war es ein Anliegen, gemeinsam voranzuschreiten. Aus diesem Grund ist auch die Stelle für Mitarbeiterentwicklung geschaffen worden. Zudem haben wir einen Kirchgemeindeschreiber eingesetzt. In baulicher Hinsicht war die Einweihung des Kirchenzentrums im Jahr 2010 ein Höhepunkt. Das Projekt war umstritten und wurde sogar abgelehnt. Deshalb freut es mich, dass es mit dem zweiten Projekt gelungen ist, die aufgetretenen Spannungen abzubauen und zwischen verschiedenen Strömungen Verständnis zu schaffen. Lager zusammenzuführen. Die damalige Debatte hat mir gezeigt, dass man die Emotionen der Menschen ernstnehmen muss.

Wie hat sich das Verhältnis zur katholischen Kirche und zu den Freikirchen entwickelt?

Meiner Meinung nach gut. Es finden laufend Gespräche im Zeichen der Ökumene statt. Auch die Pfarrer treffen sich regelmässig. Man spürt, dass wir gemeinsam zum selben Ziel unterwegs sind. Wir stehen uns nahe, vertreten jedoch unsere eigenen Standpunkte. Ich sehe darin sogar eine Chance. Ein Konkurrenzdenken gibt es nicht. Entscheidend ist, dass die Menschen durch den Glauben eine Orientierung erhalten.

Wie sieht es mit der Anzahl Gemeindeglieder aus?

Vor zwei Jahrzehnten waren es 3330, heute sind es etwa 60 weniger. Grosse Schwankungen hat es in dieser Zeit nicht gegeben. Mal war die Zahl leicht ansteigend, dann wieder leicht sinkend. Bei der Beurteilung darf man aber nicht vergessen, dass der soziale Druck, einer Kirche anzugehören, früher ungleich grösser war als heute.

In Ihrer Kirchgemeinde gibt es auffallend viele freiwillige Mitarbeitende. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich bin überzeugt, dass es die jahrzehntelang praktizierte Kultur der Persönlichkeitsförderung und Mitarbeiterentwicklung ist, die hier Früchte trägt. Wir investieren in Menschen und können sie so leichter für Aufgaben begeistern.

Ihnen ist der Spagat zwischen Tradition und Moderne gelungen. Weshalb haben Sie diese Linie verfolgt?

Weil ich der Meinung bin, dass die Kirche zeitgemäss sein soll. Ihre Botschaft darf sie aber nicht vernachlässigen. Unsere Kirchgemeinde ist wertkonservativ und methodenprogressiv. Natürlich müssen Veränderungen von der Gemeinde getragen werden, sonst funktioniert es nicht. Und man braucht kompetente Leute, die Neuerungen wie einen Livestream realisieren können.

Gibt es etwas, dass Sie hätten anders machen sollen?

Bei der Planung des Kirchenzentrums wurde formal nichts falsch gemacht. Rückblickend gestehe ich aber ein, dass es besser gewesen wäre, die Leute früher ins Boot zu holen. Vielen ging es zu schnell. Sie befürchteten, dass eine Richtung eingeschlagen wird, die sie nicht gutheissen können. Das Gebäude stand auf einmal sinnbildlich für eine bestimmte Glaubensrichtung, was nicht zutraf.

Welche Aufgaben warten auf Ihren Nachfolger, der voraussichtlich Thomas Friederich heissen wird?

Auch er wird sich mit der Frage zu befassen haben, wie man am besten in die Menschen investiert kann. Ein Thema wird auch die sinnvolle Entwicklung der einzelnen Ortsgemeinden sein. Bei der Digitalisierung gibt es ebenfalls noch Handlungsbedarf, etwa beim Archiv und bei der Mitgliederverwaltung.

Wie werden Sie Ihr Verhältnis zur Kirchgemeinde nach dem Rücktritt gestalten?

Ich habe kein Problem damit, mich unterzuordnen. Einbringen kann ich mich ja weiterhin, wenn mein Rat gewünscht wird. Aufgaben wie die Moderation im Lord’s Meeting oder die Mitarbeit im Energy Club für Teenager möchte ich beibehalten und mich weiter für die Entwicklung der Kirchgemeinde engagieren.