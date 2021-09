Ellighausen: Erich Dickenmann Baumschule feiert 50-Jahr-Jubiläum

Ellighausen Seit einem halben Jahrhundert dreht sich bei ihm alles um Äpfel: Die Erich Dickenmann Baumschule feiert ihr Jubiläum Erich Dickenmann, Gründer der gleichnamigen Baumschule in Ellighausen, kann deren 50-jähriges Bestehen feiern. Manuela Olgiati 06.09.2021, 16.10 Uhr

Firmenchef Erich Dickenmann in seinen Obstanlagen. Bild: Manuela Olgiati

«Wir feiern gleich drei Jubiläen», sagt Erich Dickenmann. In seiner Lagerhalle, die er 1981 baute, sitzen die Gäste auf Festbänken. Vor 50 Jahren hat Dickenmann die Erich Dickenmann AG gegründet. Seither führt er den Obstbaumschulbetrieb in Ellighausen. Ein weiteres Jubiläum sei die Zusammenarbeit mit der Robustplant GmbH, das sind 25 Jahre, hinzu kommen ebenso viele Ehejahre mit seiner zweiten Frau Mira.

Dickenmann stellt in seinem einstündigen Referat zwei seiner Kinder, die 24-jährige Studentin Lucy und den 21-jährigen Sohn Dario, Mitglied der Geschäftsleitung und Obstbaufachmann, vor. Die ganze Familie sowie rund 30 Angestellte, arbeiten im Betrieb.

Schon sein Vater war Obstbaupionier

Auch Arenenberg-Direktor Martin Huber weilt unter den Gästen. Dickenmann begrüsst zudem Ueli Bleiker, den Chef des Landwirtschaftsamts des Kantons Thurgau. Die Gäste hören am Firmenjubiläum Fachreferate und Dankesworte teils als Videobotschaften. Später finden ein Rundgang und eine Degustation statt. Zudem führt der Chef stolz durch die Anlage. Er sagt:

«Schon mein Vater war Obstbaupionier und pflanzte 1959 eine der ersten Niederstammanlagen in der Schweiz.»

Erich Dickenmann beim Rundgang mit Obstbauexperten im Jahr 1997. Bild: PD

Alt Nationalrat Hansjörg Walter, ein Kunde von Dickenmann, sagt:

«Erich Dickenmann ist ein Mann, der viel im Leben gemacht hat.»

Hansjörg Walter, alt Nationalrat. Bild: Tobias Garcia

Der grösste Betrieb dieser Art in der Schweiz

Bei der Baumschule Dickenmann handelt es sich um den grössten Betrieb dieser Art in der Schweiz. 42 Hektaren umfasst die Gesamtfläche, auf 24 Hektaren werden Obstkulturen gezogen. Eine Spezialität ist die Züchtung neuer Sorten. Während der Haupternte werden über 30 Tonnen Äpfel pro Tag gepflückt. «Auf Ökologie, Qualität und Effizienz legen wir Wert», sagt der Firmenchef.

Vor Ort stellt Radek Cerny vom botanischen Institut der Wissenschaften in Prag die Züchtungsergebnisse und Entwicklung in der Zusammenarbeit vor. Schorfresistente Apfelsorten schmeckten immer besser und seien wichtig für einen glaubwürdigen Bioobstbau, sind die Experten überzeugt. Sorten, die gegen Schorf resistent sind, müssten weniger mit Pflanzenschutzmittel behandelt werden als andere. Eine halbe Million Jungpflanzen gedeihen in den Quartieren von Dickenmann. 150'000 verkaufsfertige Obstbäume stehen für Abnehmer bereit.