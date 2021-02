An den Ladestationen von Thurplus entfällt ab sofort die Freischaltgebühr. Alles in allem betreibt Thurplus in der Stadt drei öffentliche E-Tankstellen: an der Schlossmühlestrasse 7, an der Thundorferstrasse 20 und an der Promenadenstrasse 8.

14.02.2021, 15.00 Uhr