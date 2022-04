Eklat im Kulturzentrum «Wir sind entrüstet, frustriert und enttäuscht»: Warum Vorstand und Geschäftsleitung des Kreuzlinger Kult-X den Bettel hinschmeissen Die Führung des Kulturzentrums sieht sich seit langer Zeit mit Kritik und Vorwürfen konfrontiert. Es gibt Streit mit den Mitgliedsvereinen, Stadtrat und Politik. Nun sei man müde und wolle sich zurückziehen. Gar eine Vereinsauflösung steht im Raum. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 13.04.2022, 04.10 Uhr

Das Kulturzentrum Kult-X im Schiesserareal an der Hafenstrasse macht turbulente Zeiten durch. Bild: Urs Brüschweiler

Es knirscht gewaltig im Gebälk des Kult-X. Das Kulturzentrum im Schiesserareal an der Hafenstrasse steht, wenn nicht vor einem Scherbenhaufen, dann zumindest vor einer unsicheren Zukunft. Die Leitungsgruppe verschickte am Donnerstagabend ein E-Mail an die Mitglieder des Trägervereins und die Stadt. Der Inhalt ist dramatisch: Der amtierende Vorstand mit Präsident Jean Grädel, Vizepräsidentin Martina Reichert und Vorstandsmitglied Stephan Militz trete an der Generalversammlung im Mai in globo zurück.

Und die Co-Leiter der Kult-X-Geschäftsstelle Christine Forster und Stephan Militz kündigen an, ihre Tätigkeit bereits Ende April niederzulegen. An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung am 27. April wollen sie dem Verein zudem die Auflösung vorschlagen. Stimme dieser zu, soll die ordentliche Generalversammlung, voraussichtlich am 16. Mai, darüber entscheiden.

«Wir sind erschöpft und traurig»

Die Gründe für diese Eskalation werden in dem E-Mail ausführlich beschrieben. Und Christine Forster, Stephan Militz und Martina Reichert erklären sich am Montagnachmittag auch persönlich gegenüber unserer Zeitung, warum sie «erschöpft und traurig» sind. Die Entscheidung zum Rückzug sei in den letzten Wochen gereift, sagt Christine Forster.

«Die Situation hat uns je länger, je mehr belastet. Dabei sollte es doch ein Projekt sein, das Spass macht.»

Man glaubte, man könne nach der erfolgreichen Volksabstimmung im vergangenen September in Ruhe am Aufbau und der Weiterentwicklung des Kult-X arbeiten. «Das ist leider nicht eingetreten.» «Projektgegner» würden ihnen immer wieder Knüppel zwischen die Beine werfen. In der Tat sind die Konfliktpunkte zahlreich und Fronten mit Kritikern verhärtet.

Vorstand ist nicht beschlussfähig

Da ist einerseits der Stadtrat, der im Januar ein Schreiben an das Kult-X richtete. Er zeigt sich darin verunsichert über die Zusammensetzung des Vorstandes, welcher seit November 2021 nur noch aus drei Mitgliedern bestehe. Die Beschlussfähigkeit sei damit in Frage gestellt. «Die personellen Besetzungen der Betriebsführung und des Vorstandes dürfen keine persönlichen Interessenkonflikte und damit Angriffsflächen bieten.»

Gemeint ist damit wohl die Tatsache, dass Stephan Militz, notabene der Lebenspartner von Christine Forster, sowohl im Vorstand als auch in der Geschäftsleitung mitwirkt. Die Unterzeichnung der Arbeitsverträge des Vereins mit Forster und Militz als Co-Leiter der Geschäftsstelle konnte deswegen bis heute nicht vorgenommen werden. Die Stadt verlangt vom Kult-X klare Regelungen von Betriebsstruktur und Kompetenzen, bevor die geplante Leistungsvereinbarung unterschrieben werden könne.

«Dieses Drohschreiben kam bei uns nicht gut an.»

Das sagt Christine Forster. Die verlangten Dokumente seien immer zur Verfügung gestanden, alle Fragen beantwortet worden. Die Angriffsfläche bezüglich Interessenkonflikten sei ihnen bekannt, ebenso sei man seit Dezember auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern gewesen. «Wir waren an der Arbeit, all das sauber aufzulösen, und die Stadt weiss das», sagt Stephan Militz. «Weshalb diese Beziehung so viel Irritation auslöst, ist mir ein Rätsel», sagt Martina Reichert. Genau in solchen Fragen wie der Unterbesetzung des Vorstandes und dem Abschluss der Verträge hätte man sich von der Stadt eigentlich Unterstützung erwartet. Konkret steht hier nun sogar «Wort gegen Wort».

Von Kult-X-Seite wird behauptet, Stadträtin Dorena Raggenbass habe zur Unterschrift mündlich ihren Segen gegeben. In einem Schreiben der Stadt von Ende März verwahrt sich die Stadträtin, jemals eine solche Aussage gemacht zu haben. «Uns wird vorgeworfen, illegal zu arbeiten, obwohl weder die Geschäftsleitung noch ein Vorstandsmitglied seit mehr als einem Jahr dem Kult-X Rechnungen stellen und auch keine Arbeitsverträge unterschrieben wurden», heisst es hierzu in der Erklärung des Kult-X. Martina Reichert sagt:

«Es ist ermüdend, immer wieder die gleichen Fragen beantworten zu müssen.»

Die von der Stadt verlangte revidierte Jahresrechnung 2021 des Kult-X werde an der Generalversammlung vorliegen, verspricht Stephan Militz. Die Verzögerung sei ironischerweise darauf zurückzuführen, dass man auf Beschlüsse der Stadt warten musste. Es sei überdies unsäglich, dass der professionelle Revisor von unbekannten Personen angegangen worden sei, «wenn er nichts finde, habe er nicht gut genug gekuckt».

Stadtrat reagiert nach Ostern auf die Vorwürfe Die zuständige Stadträtin Dorena Raggenbass sagt, die Stadt schätze die Leistungen der Kult-X-Leitung und bedauere die aktuelle Entwicklung sehr. Sie verteidigt die Fragen des Stadtrats und das Einverlangen von Unterlagen. «Wir stehen politisch in der Verantwortung die Volksbotschaft umzusetzen und die Rahmenbedingungen dafür festzulegen und zu prüfen. Das ist unsere Pflicht.» Das Modell mit einem Trägerverein sehe sie zudem immer noch als beste Lösung. Auf die erhobenen Vorwürfe werde der Stadtrat in Absprache mit dem Gemeinderat erst nach Ostern eingehen.

Bild aus besseren Zeiten: Der damalige Vorstand des im Sommer 2020 gegründeten Kult-X-Trägervereins: Andreas Heuke, Martina Reichert, Jean Grädel, Stephan Militz und Stefan Döhla. Bild: Stefan Böker (Juni 2020)

Die gemeinsame Marke wird unterlaufen

Ausser mit der Stadt ficht die Vereinsführung aber auch mit einigen ihrer 18 Mitgliedsvereine Kämpfe aus. Es sei unmöglich, Kompromisse auszuhandeln, die für alle gleich stimmig sind. Partikularinteressen würden dominieren. Stephan Militz sagt:

«Wir können nicht mit allen alle Fragen besprechen, etwa welche Sitzkissen angeschafft werden.»

Auch an der Frage nach dem Gastronomiekonzept hätten sich immer wieder Konflikte entzündet. Generell wurde das Ziel, das «Kult-X» als gemeinsame Marke zu etablieren, von einigen Vereinen unterlaufen. Unstimmigkeiten gab es gemäss Informationen unserer Zeitung etwa mit Kik (Kabarett in Kreuzlingen) und Kultling. Ihnen sei gar der Austritt aus dem Kult-X nahegelegt worden. Christine Forster und Stephan Militz bestätigen dies, erklären aber, dass die beiden Vereine zuletzt keine Veranstaltungen in den Vereinsräumen durchführten und zudem mit inakzeptablen Forderungen an die Kult-X-Leitung herantraten. «Wenn sie sich im Kulturzentrum engagieren und uns ihr Vertrauen aussprechen, dann sind sie natürlich weiter herzlich willkommen.»

Fragen nach dem Status von «Kultur worX»

Weiteres Ungemach kam aus den Reihen des Stadtparlamentes auf die Kult-X-Macher zu. Eine schriftliche Anfrage von FDP-Gemeinderat Alexander Salzmann vom vergangenen September zum Verein Kultur worX und dessen rechtlichen und finanziellen Beziehungen zum Kult-X wartet auf die offizielle Beantwortung. Da das Kult-X als Trägerverein des Kulturzentrums nicht selber Events veranstalten könne, diene dazu Kultur worX als Plattform, erklärt Stephan Militz. Städtische Gelder erhalte dieser Verein aber keine, weshalb man auch die geforderte Rechnung nicht offenlegen werde. Auch hier gelte, einer Vereinheitlichung der Strukturen strebte man selber an. Aber wie es im Schreiben heisst:

«Vom Ziel, dass sich die hauptveranstaltenden Vereine auflösen und zukünftig gemeinsam in verschiedenen Programmgruppen innerhalb des Kult-X veranstalten, ist das Kult-X trotz Bemühungen der Geschäftsstelle weit entfernt».

Sie fühlen sich an den Pranger gestellt

Dies alles und auch die offenbar immer wieder zu vereinsinterner Kritik führende Verteilung der kantonalen Fördergelder führten nun dazu, dass sich die Verantwortlichen einerseits an den Pranger gestellt fühlen und andererseits zum Schluss kamen, dass das Konstrukt Trägerverein untauglich sei. Martina Reichert sagt:

«Es ist kein zukunftstaugliches Modell.»

Sollten die Kult-X-Mitglieder Ende April nicht anders entscheiden, wird also im Mai die Vereinsauflösung traktandiert. Diese wäre verbunden mit der Empfehlung an die Stadt, dass ein städtisch geführtes Kulturbüro per sofort den Betreib des Kulturzentrums übernimmt. Somit wäre die Stadt als Eigentümerin des Schiesserareals tatsächlich in der Verantwortung, sowohl für die Veranstaltungen, die baulichen Veränderungen und die Verteilung der kantonalen Fördergelder.

Sie sei sehr hoffnungsvoll, dass die Mitgliederversammlung eine gute Entscheidung treffe, sagt Martina Reichert.

«Wir sind überzeugt von der Idee eines Kulturbüros.»

Christine Forster, seit zehn Jahren mit dem Aufbau eines Kreuzlinger Kulturzentrums beschäftigt, will ebenfalls positiv in die Zukunft schauen.

«Eine Schlammschlacht gibt es hoffentlich nicht, wir gehen ja eh.»

Sie freue sich darauf, die neue Idee den Mitgliedern präsentieren zu können. Als eine persönliche Abkehr vom Kult-X sieht sie ihren Rücktritt nicht. Sie werde das Projekt auf alle Fälle weiterverfolgen und, wenn nötig, auch ihre Mithilfe anbieten.

