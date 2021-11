Eiskunstlauf Zwei Thurgauer stehen an den Schweizer Meisterschaften auf dem Podest An der nationalen Eiskunstlauf-Meisterschaft gewinnt Lukas Britschgi vom Eissport Club Frauenfeld Gold, Livia Kaiser aus Amlikon holt als Debütantin überraschend Bronze. Matthias Hafen und Albert Rene Kolb 29.11.2021, 18.11 Uhr

Mit beispielloser Eleganz wurde Livia Kaiser Dritte. Albert Rene Kolb

Sie hatte nichts zu verlieren. Wer als 17-Jährige an der Schweizer Meisterschaft in der Elitekategorie startet, kann in gewisser Weise Narrenfreiheit beanspruchen. Letzteres musste die Thurgauerin Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub (DEC) am vergangenen Wochenende allerdings gar nicht beanspruchen. Kaiser hinterliess an ihren ersten nationalen Titelkämpfen einen bleibenden Eindruck. Im Feld der 14 Konkurrentinnen erwies sich die Amlikerin sichtlich als die eleganteste Läuferin. Beeindruckend jeweils die ansatzlose Ausführung der Sprünge.

Mit drei Dreifachsprüngen im Kurzprogramm klassierte sich Kaiser im zweiten Zwischenrang. Die Schülerin einer Sport- und Kunstschule sagte dazu: «Ich versuchte einfach das zu zeigen, was ich geübt habe.» In der Kür beeindruckte Kaiser mit fünf Dreifachsprüngen erneut, musste allerdings wegen nachlassender Kräfte zwei Stürze in Kauf nehmen. Hinter Titelverteidigerin Alexia Paganini (Zürich-Oerlikon) sowie Yasmine Kimiko Yamada (Zürich) sicherte sich die Thurgauerin die Bronzemedaille.

Lukas Britschgi verteidigte seinen Titel souverän. Albert Rene Kolb

Britschgi brilliert mit persönlicher Bestleistung

Lukas Britschgi reiste an die Schweizer Meisterschaft nach Luzern, um seinen Titel zu verteidigen. Der 23-jährige Schaffhauser vom Eissport Club Frauenfeld war in guter Form und fühlte sich bereit, seinen dritten Wettkampf in diesem Monat zu bestreiten. Der Erfolgsdruck, der auf Britschgi lastete, war dennoch nicht zu unterschätzen. Zudem war die Konkurrenz ebenso in guter Form. Im Kurzprogramm holte der Ostschweizer dank einer beinahe fehlerfreien Vorstellung und einer neuen persönlichen Bestleistung von über 85 Punkten einen Vorsprung von knapp sieben Punkten zum Zweitplatzierten Egor Murashov (CP Champéry) heraus.

In der Kür waren Anspannung und Druck wesentlich höher. Britschgi wusste, es würde eine starke Kür brauchen, um den Titel zu verteidigen. Doch er behielt die Nerven und lief auch hier eine neue persönliche Bestleistung von 155 Punkten, was ein Total von 240 Punkte ergab. Mit 27 Punkten Vorsprung gewann Britschgi seinen dritten Schweizer-Meister-Titel vor Murashov und Nurullah Sahaka vom Küsnacht EC.