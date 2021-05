Eishockey-WM Bei Rot mit Vollgas über die Kreuzung: Sebastiano Soracreppa vom HC Thurgau kommt sich bei seinem WM-Debüt vor wie ein VIP Sebastiano Soracreppa bestreitet ab dem 21. Mai seine erste Eishockey-A-WM. Im Nationalteam Italiens ist der Verteidiger des HC Thurgau unverhofft zu einem Hoffnungsträger geworden. Dies, weil die Squadra Azzurra kurz vor Turnierbeginn im Coronachaos versinkt. Matthias Hafen 21.05.2021, 04.10 Uhr

68 - Soracreppa Sebastiano HC Thurgau (Gelb / Auswaertsdress) , SL Regular Season in der Kunsteisbahn Kuesnacht am Sonntag 14. Februar 2021 (FOTO GACCIOLI KREUZLINGEN) Mario Gaccioli

Sebastiano Soracreppa lebt einen Traum. Mit seinen erst 21 Jahren flog der Verteidiger des HC Thurgau am vergangenen Sonntag in einem Privatjet von Verona nach Riga. In Lettland wird er täglich chauffiert und eskortiert. Und wie! «Bei Rotlicht fährt unser Teambus umrahmt von Polizisten auf Motorrädern mit Vollgas einfach über die Kreuzung. Alle anderen müssen stoppen», erzählt Soracreppa. «Das ist krank.» Ganz sicher etwas, das ein Eishockeyspieler aus der Swiss League normalerweise nicht erlebt.