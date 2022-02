Eishockey Ideen sind da, nur die Geldgeber nicht: Die Swiss League tut sich schwer mit der Partnersuche Das Timing hätte schlechter nicht sein können: Ausgerechnet in der Coronakrise muss und will sich die Swiss League erstmals selber vermarkten. Erfolge vermeldete die neu gegründete AG noch keine. Dafür kann die zweithöchste Eishockeyliga der Schweiz auf einen gewissen Rückhalt seitens von Swiss Ice Hockey zählen. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 17.02.2022, 22.08 Uhr

Die Ticino Rockets (Riccardo Werder, im Auswärtsspiel gegen La Chaux-de-Fonds) gilt es gleichermassen zu vermarkten wie die Zugpferde Olten, Visp oder Langenthal. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (3. Februar 2022)

Mit viel Selbstvertrauen und einer grossen Portion Mut verkündigte die Swiss League im Dezember 2020 den Gang in die Selbstständigkeit. Teils inspiriert, teils gezwungen durch den gleichen Schritt der National League koppelte man sich vom nationalen Verband Swiss Ice Hockey ab, was die Vermarktung betrifft. Die Swiss League AG wurde gegründet und als Verwaltungsratspräsident Jean Brogle eingesetzt. Der TV-Vermarktungsprofi soll der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga wieder eine nationale Wahrnehmung verschaffen.

Die treibenden Kräfte hinter der Swiss League AG kamen hauptsächlich aus dem Umfeld des EHC Olten und des SC Langenthal. Es machte den Anschein eines «Buddy-Projects», eines Projekts unter Freunden, für das die restlichen Swiss-League-Klubs ins Boot geholt werden konnten. Die anfängliche Euphorie weicht nun aber langsam der Ernüchterung. Vor allem die Klubs mit kleineren Budgets haben Sorgen, dass ihnen zu viel versprochen wurde.

Oltens Präsident Marc Thommen (links) und Jean Brogle, Präsident der Swiss League AG, anlässlich der Gründungsversammlung der Swiss League AG. Bild: Marcel Kuchta/Oltner Tagblatt (2. Dezember 2020)

Klotens Präsident soll die ganze Liga vermarkten

Mit der Vermarktung der Swiss League wurden EHC-Kloten-Präsident Mike Schälchli und dessen Firma Tit-Pit GmbH beauftragt. Ein heikler Entscheid. Zumal Kloten für seinen möglichen Aufstieg in die National League selber Sponsoren brauchen kann. Die Konstellation jedenfalls hat das Potenzial, um Vorwürfe zu erheben. Auch wenn die Swiss League per se nicht einfach zu vermarkten ist und Corona die Aufgabe noch viel schwieriger gemacht hat.

Anjo Urner, der bei Tit-Pit für die Swiss League zuständig ist, spricht von einer «sehr herausfordernden Aufgabe». An seiner Crew liegt es, die fehlenden TV-Gelder (365'000 Franken pro Klub) zu kompensieren. Man sei schon weit am Aufbau diverser Partnerschaften. Im Gespräch mit Urner wird schnell klar, dass es an Ideen nicht mangelt. Die Vermarkter haben vor allem das digitale Fan-Engagement im Auge, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Konkrete Erfolge konnte Urner aber noch keine nennen. «Bevor nichts unterschrieben ist, können wir nichts kommunizieren.»

Wer kommt für den Spielbetrieb auf?

Sicher ist bisher einzig, dass 2022/23 alle Swiss-League-Spiele per Livestream übertragen werden sollen. Der Zugang zu dieser Online-Plattform wird bei den Saisonkarten der Swiss-League-Klubs inkludiert sein. Über die weitere Vermarktung und die Preisgestaltung herrscht noch Ungewissheit. Den Klubs wurde für die kommende Saison fürs Erste ein Budgetrahmen von 100'000 bis 200'000 Franken gegeben, den die selbstständige Vermarktung einbringen soll. Dies in der Annahme, dass dieser Betrag bis in zwei Jahren auf etwa dem Niveau der bisherigen TV-Gelder sein wird.

Patrick Bloch, der frühere HC-Thurgau-Geschäftsführer und heutige CEO des nationalen Verbands Swiss Ice Hockey, hat ein Interesse daran, dass die Swiss League künftig floriert. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 19. März 2019)

Waren bei den bisher von Swiss Ice Hockey verteilten 365'000 Franken die Kosten für den Spielbetrieb aber schon abgezogen, muss die selbstständige Swiss League diese Kosten ab nächster Saison selber berappen. Unter dem Strich dürfte der Swiss League zumindest im ersten Jahr der Selbstständigkeit so nicht viel übrig bleiben. Der nationale Verband ist aber bereit, Hand zu bieten, wie CEO Patrick Bloch sagt. «Wir müssen schauen, dass wir die Swiss League möglichst gut weiterführen können.» Nicht auszuschliessen also, dass sich die Swiss League und der Verband dereinst auch vermarktungstechnisch wieder annähern werden.

