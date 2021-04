Eishockey Der gar nicht so verlorene Sohn: Wie aus dem Thurgauer Reto Schmutz ein jurassischer Aufstiegskämpfer wurde Reto Schmutz hat in der Ajoie eine neue Heimat gefunden. Beim HCA wird der 28-jährige Thurgauer nicht erst seit dem laufenden Swiss-League-Final gefeiert wie ein Star. Schmutz gehört zu den Eckpfeilern des jurassischen Eishockeyteams, das gegen den Favoriten Kloten den Aufstieg in die National League anstrebt. Spiel zwei dieser Best-of-7-Serie findet am Dienstag um 19.45 Uhr in Pruntrut statt. Matthias Hafen 20.04.2021, 05.10 Uhr

Reto Schmutz erzielt im ersten Finalspiel in Kloten den 2:2-Ausgleich für den HC Ajoie. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Das jurassische Dörfchen Alle ist der ideale Drehort für einen Schweizer Heimatfilm. Dort, wo sich das Flüsschen Allaine zwischen Rue de l’Eglise und Rue du 23 Juin mitten durchs Dorf zieht, herrscht scheinbar heile Welt. Zwei Dorfmetzger und zwei Bäckereien erwecken den Eindruck, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wer in Alle wohnt, der hat keine grossen Ansprüche. Oder er stammt aus Lenzenhaus im Thurgau.

Der Weiler zwischen Andwil und Erlen ist noch ländlicher als Alle – und die Heimat von Reto Schmutz. Der 28-jährige Eishockeyprofi wanderte einst von hier aus, um die Eishockeywelt zu erobern. Schmutz gehörte allen relevanten Nachwuchs-Nationalteams der Schweiz an, verpasste aber bei den GCK Lions den Sprung in die NLA. Da war er 18, 19. Nicht ohne Wehmut sagt er:

«Es war eine Zeit, in der ich zu wenig getan habe, um die ganz grosse Karriere zu lancieren.»

Karriere hat der Thurgauer trotzdem gemacht. Eine Stufe tiefer in der Swiss League. Dort spielt er in diesen Tagen mit dem HC Ajoie um den Aufstieg in die National League, ist bei den Jurassiern nebst dem Ausländerduo Devos/Hazen der gefährlichste Stürmer. In den bislang elf Playoff-Partien in diesem Jahr erzielte er zwölf Tore, sammelte insgesamt 17 Skorerpunkte. Schmutz ist nicht nur ein wichtiger Pfeiler im Kader von Trainer Gary Sheehan. Er gehört im äussersten Jurazipfel zu den Publikumslieblingen. Diesem Ruf will er auch im zweiten Finalspiel gegen Kloten am Dienstag um 19.45 Uhr gerecht werden.

Lebenspartnerin Nora kennt sich ebenfalls aus mit Kufen

Der Ostschweizer wird von den Ajoulots als einer der ihren gefeiert. Weil er den Mut hatte, sich in der Region niederzulassen, in Alle sesshaft wurde. Hier wohnt er mit seiner Lebenspartnerin Nora Zoellig, einer Sekundarlehrerin und Eiskunstlauftrainerin, sowie den gemeinsamen Kindern Ennio (4) und Gea (2) in einem Einfamilienhaus.

In der Saison 2014/15 spielte Reto Schmutz als Leihstürmer des NLA-Klubs Rapperswil-Jona hauptsächlich für den HC Thurgau. Mario Gaccioli (Weinfelden, 13. Dezember 2014)

Das idyllische Leben in der Ajoie gefällt dem Thurgauer, der in Lenzenhaus mit seinen jüngeren Brüdern Flavio (26) und Silvio (24), beide auch Eishockeyspieler, aufgewachsen ist. «Ich habe den Weg hierhin nicht gesucht. Aber ich schätze, was ich habe», sagt Reto Schmutz. Nora lernte er während seiner ersten Zeit im Jura kennen, als er aus Angst, bei den GCK Lions zu enden, 2012 das Abenteuer Ajoie einging. Schmutz sagt:

«Es war Liebe auf den ersten Blick.»

Dank Nora hat er Französisch gelernt, ist heute bilingue. Und selbst als Schmutz nach zwei Jahren einen NLA-Vertrag bei Rapperswil-Jona erhielt, blieb sie an seiner Seite. Das Pfeiffersche Drüsenfieber und Rapperswils Abstieg im Jahr 2015 – Schmutz war damals an den HC Thurgau ausgeliehen – stoppten seine NLA-Karriere. 2017 wechselte er ein zweites Mal zu Ajoie.

Nur ein NLA-Vertrag bringt ihn noch aus dem Jura weg

Wenn es nach Reto Schmutz ginge, könnte er noch mindestens zehn Jahre weiterspielen. Dass er seine Karriere beim HC Ajoie beenden wird, ist wahrscheinlich aber nicht in Stein gemeisselt. Schmutz sagt: «In der Swiss League muss mir zuerst jemand eine bessere Adresse zeigen.» Die Stimmung in der Mannschaftskabine sei ausserordentlich gut. Und das Team sei stark, gewillt, siegreich. «Wenn ich aber nochmals die Chance erhalte, in der National League zu spielen, dann gehe ich.» Mit der Unterstützung seiner Lebenspartnerin Nora. Für den Moment jedoch geniesst Schmutz sein Leben in der Ajoie. Er sagt:

«Eishockey ist für mich heute noch ein Hobby. Dass ich damit mein Geld verdienen kann, ist ein Riesenglück.»

Morgens trainieren und den Rest des Tages Vater und Hausmann sein, das ist für den 28-jährigen Familienmenschen die perfekte Idylle.