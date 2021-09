Eishockey Bronze verpflichtet: Die Thurgau Indien Ladies haben auch 2021/22 hohe Ziele Trotz gewichtiger Abgänge streben die Thurgau Indien Ladies in ihrer zweiten NLA-Saison seit der Klubgründung ihre zweite Medaille an. Mit einem Blitztransfer kurz vor dem ersten Spiel am Samstag um 17 Uhr in Thun wurde das Kader komplettiert. Daniel Monnin 17.09.2021, 04.40 Uhr

Die Thurgau Indien Ladies (hier nach dem Gewinn der Bronzemedaille gegen Bomo Thun) mussten im Sommer zahlreiche Wechsel im Kader verkraften. Mario Gaccioli (Kreuzlingen, 13. Februar 2021)

Die Antworten gleichen sich: Vor einem Jahr stellte das Trainergespann Matthias Rehmann und Anja Stiefel kurz vor Meisterschaftsbeginn fest, man habe sich zuerst finden und die neuen Spielerinnen integrieren müssen. Fast genau gleich tönt es heute: «Die Situation nach den vielen Wechseln ist wirklich fast wie vor einem Jahr», sagt der Südtiroler Rehmann.

Neun Spielerinnen sind gegangen, zehn neue gekommen. Zur Entlastung haben die Thurgauerinnen kurz vor Transferschluss noch die 32-jährige Eva Beiter-Schwärzler engagiert. Die Stürmerin, mit zehn Jahren Erfahrung in der höchsten Schweizer Eishockeyliga der Frauen (für Oberthurgau, Weinfelden und die ZSC Lions), kommt aus einer schöpferischen Pause. Zuletzt bestritt sie 2017/18 eine Meisterschaft mit den Salzburg Eagles. Die österreichische Ex-Internationale gilt als «Lizenzschweizerin» und belastet das Ausländerkontingent der Indien Ladies nicht.

Mit Staenz und Vallario gingen 57 Skorerpunkte verloren

Nebst Topskorerin Phoebe Staenz (neu bei Leksand/SWE) und Offensivverteidigerin Nicole Vallario (neu bei St. Thomas University/USA) haben auch alle vier Torhüterinnen die Indien Ladies verlassen. «Zumindest das Goalieproblem haben wir dank einer guten Koordination mit den drei Stammklubs der drei neuen optimal lösen können», sagt Rehmann erleichtert. Vanessa Bolinger spielt auch beim 2.-Liga-Männerteam Engiadina, die französische Nationaltorhüterin Caroline Lambert bei den Wil Ladies in der NLB und Jessica Streicher im Nachwuchs des SC Weinfelden. Leichtes Kopfzerbrechen bereitet Thurgaus Trainer die Tatsache, dass Staenz und Vallario mit 57 Skorerpunkten (34 Tore) eine grosse Lücke hinterlassen. «Die Qualität der Beiden wird uns sicher fehlen, aber wir vertrauen auf die neuen Spielerinnen, die nun einfach in die Lücke springen und Verantwortung übernehmen müssen.»

Zwei längere Unterbrüche in der Meisterschaft Neu werden in der Women’s League, der NLA der Frauen, 25 statt 20 Qualifikationsrunden ausgetragen. Die Meisterschaft 2021/22 wird wegen der Universiade sowie der Olympischen Spiele in Peking zweimal für längere Zeit unterbrochen. Während Reinach kaum über das Tabellenende hinauskommen dürfte, ist das restliche Feld mit Titelverteidiger Lugano, den ZSC Lions, Thun, Thurgau und Neuchâtel ausgeglichen. Das Playoff dürfte für Thurgau also kein Selbstläufer werden. (dm)

Mit Nationalspielerin und WM-Neuling Lena Lutz sowie der Polin Kamila Wieczorek (beide neu von Thun) sind Spielerinnen gekommen, die wissen, wo das Tor steht. Die beiden Davoserinnen Leoni Balzer und Ivana Wey bringen noch mehr jugendliche Unbekümmertheit ins Team. «Beide haben in der Vorbereitung geglänzt», sagt Rehmann, «aber wir lassen ihnen Zeit, sie sind erst 15 Jahre alt und spielen zudem auch noch für die Jungs in Chur und Davos.» Zudem, so Rehmann, werde man wohl kaum ein Spiel aufgrund der vielen Doppelrunden einerseits und der Doppellizenzen andererseits in der gleichen Aufstellung bestreiten können.

Trainer Rehmann: «Wir machen uns keinen unnötigen Druck»

Nichtsdestotrotz: Die Thurgauerinnen – und mit ihnen das Trainerduo – haben sich erneut hohe Ziele gesetzt. Die Bronzemedaille im ersten Jahr des Bestehens verpflichtet. «Wir wollen die Medaille verteidigen», sagt die 17-jährige Bündner Verteidigerin Sandra Schmidt, die ihre zweite Saison in der höchsten Liga bestreiten wird. Diese Aussage passt ins Bild des jungen Teams, das bereits vergangene Saison mit einem gesunden Mass an Selbstvertrauen in seine erste Saison als neuer Klub gestiegen ist. Wie Thurgau nun mit dem Bestätigungsdruck umgeht, wird sich zeigen. «Wir sind optimistisch und machen uns keinen unnötigen Druck, wir wissen, was wir wollen und gehen Schritt für Schritt», sagt Trainer Matthias Rehmann. Die Playoff-Teilnahme ist allerdings Pflicht.

Die ersten Spiele der Indien Ladies. Samstag, 18. September, 17.00 Uhr: Bomo Thun – Thurgau. Sonntag, 19. September, 17.30 Uhr: Thurgau – Lugano.