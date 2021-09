Eishockey «Bei uns ist immer alles ein Wettkampf»: Die Thurgauer Brüder Reto, Flavio und Silvio Schmutz verdanken der familiären Idylle ihre Profikarriere Die Familie Schmutz aus Lenzenhaus steht als Beispiel für viele Familien, in denen sich die Eltern aufopfern, um ihren Kindern die sportlichen Träume zu erfüllen. «Die drei Buben waren sehr pflegeleicht. Das hat sicher geholfen», sagt Mutter Romy beim Besuch auf dem Hof der Familie. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 03.09.2021, 18.35 Uhr

Mit drei Söhnen in den höchsten Schweizer Ligen eine grosse Thurgauer Eishockeyfamilie (von links): Mutter Romy, Flavio, Reto, Silvio und Vater Jörg Schmutz vor ihrem Zuhause in Lenzenhaus. Mario Gaccioli

Wenn nächste Woche die Eishockeysaison beginnt, haben Romy und Jörg Schmutz ein Problem. Das Ehepaar müsste sich dreiteilen, um alle ihre Kinder im Stadion zu unterstützen. Die Brüder Reto (28), Flavio (26) und Silvio Schmutz (25) spielen in diesem Winter alle in den beiden höchsten Schweizer Ligen. Reto mit Aufsteiger Ajoie in der NLA, Flavio mit Langnau ebenso. Silvio bestreitet mit Thurgau die NLB-Meisterschaft.

Die drei Karrieren haben ihren Ursprung in Lenzenhaus, einem kleinen Weiler zwischen Weinfelden und Amriswil. Hier, mitten im Nirgendwo, läuft alles eine Spur gemächlicher, so hat man das Gefühl. Für die Eishockeybrüder Schmutz der ideale Ort, um abzuschalten, aufzutanken. Das Wochenende im August ist das erste seit Monaten, an dem sich alle wieder einmal im Elternhaus treffen.

Keine Gelegenheit zum Wettkampf wird ausgelassen

Eine ideale Gelegenheit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Etwa auf dem ausgebauten Dachboden der Scheune, der früher als Trainingsraum genutzt wurde. Noch heute stehen dort ein Eishockeytor und Stöcke herum, auch wenn der Raum mittlerweile häufiger für familieninterne Dart-Turniere genutzt wird. «Bei uns ist immer alles ein Wettkampf», sagt Vater Jörg. «Ich habe die Kinder von Anfang an zum Spielen motiviert.» Heute duellieren sie sich beim Dartspielen, Töggelen oder gar Hufeisenwerfen. Das Daheim in Lenzenhaus war ein Kindertraum und ist heute ein Spielplatz für Erwachsene.

Der Dachboden in der Scheune wurde zum Trainingsraum ausgebaut. Hier arbeiteten die Eishockeyprofis Silvio, Reto und Flavio Schmutz (von links) stundenlang an ihren Fertigkeiten. Mario Gaccioli

Auch wenn sich der Sieger mit Sprüchen jeweils nicht zurückhält. Die drei Brüder haben von ihren Eltern vor allem eines gelernt: «Bescheidenheit, Respekt, einen guten Umgang miteinander», sagt Flavio. Dazu gehörte auch, dass die Jungs früher jeden Samstagmorgen aus dem Bett geholt wurden, um holzen zu gehen. «Oder rasenmähen oder den Kaninchenstall ausmisten oder um sonst eine Arbeit ums Haus zu verrichten», erzählt Reto.

«Unser Vater sagte immer: Wenn du einen Winter lang holzen kommst, brauchst du keinen Kraftraum. Heute weiss ich, dass er recht hatte.»

Der Sport war für die Kinder eine wichtige Lebensschule

Romy und Jörg Schmutz haben ihre Söhne gefordert, vor allem aber gefördert. Denn bevor Klein-Reto mit einem Kollegen in die Hockeyschule nach Weinfelden wollte, hatte die Familie mit Eishockey nichts am Hut. Dass Flavio und Silvio dann ihrem grossen Bruder nacheiferten, ergab sich von selber. Die Trikots an der Wand im ausgebauten Dachboden der Scheune zeigen, wo die Schmutz-Brüder im Eishockey schon ihre Spuren hinterlassen haben. Bei den Pikes Oberthurgau, Rapperswil-Jona, Davos, Fribourg, Ajoie, Langnau, Västeras in Schweden: ein eindrücklicher Schrein. Silvio Schmutz sagt:

«Ohne unsere Eltern wäre das alles nie möglich gewesen.»

«Sie haben sich aufgeopfert für uns. Ganz besonders unsere Mutter, die uns stets in die Trainings gefahren hat, während der Vater am Arbeiten war. Sie war eigentlich unser grösster Förderer.» Heute schätze er das mehr denn je, so Silvio. Die Familie Schmutz steht als Beispiel für viele Familien, in denen sich die Eltern aufopfern, um ihren Kindern die sportlichen Träume zu erfüllen. Mutter Romy würde es nochmals genau gleich tun. «Die Kinder waren sehr pflegeleicht. Das hat sicher geholfen. Vor allem aber war der Sport eine wichtige Lebensschule für sie.»

Am Töggelikasten wirft sich mit Retos Sohn Ennio bereits die nächste Generation in den innerfamiliären Wettkampf. Mario Gaccioli

Jede Idylle wird manchmal getrübt

Die familiäre Idylle im Nirgendwo im Thurgau prägte die Schmutz-Brüder. Ab und an wird sie auch auf die Probe gestellt. Etwa mit einer Erkrankung von Vater Jörg. Doch wird klar, woher seine Söhne ihren Biss und den Willen haben. Jörg ist diesbezüglich ein Vorbild über die Familie hinaus. Es freut ihn zu hören, dass Reto, Flavio und Silvio irgendwann alle wieder in den Thurgau zurückkehren wollen – und ihren eigenen Kindern die gleichen Werte vermitteln werden oder würden, die zu drei beachtlichen Eishockeykarrieren geführt haben.