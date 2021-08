Kreuzlingen eröffnet den TKB-Fitnesspark "Fit21"

Einweihung Kreuzlingen eröffnet den TKB-Fitnesspark «Fit 21» Dieses Jahr feiert die Thurgauer Kantonalbank ihr 150-Jahr-Jubiläum. Im Rahmen ihrer Jubiläumsaktivitäten realisiert die Bank in jedem der fünf Thurgauer Bezirke einen Fitnesspark. Die Anlage in Kreuzlingen wird am 21. August eröffnet. 19.08.2021, 16.35 Uhr

Die Geräte des «Fit 21» ermöglichen ein vielseitiges Training für Jung und Alt. Bild: PD

(red) Das Jubiläumsjahr der TKB steht im Zeichen der Bewegung. So realisiert die Bank in jedem Kantonsbezirk in enger Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden einen Fitnesspark. Ab dem 21. August steht der «Fit 21» – so die Bezeichnung der Parks – in Kreuzlingen der Bevölkerung zur Verfügung. Die Aussenanlage liegt südlich des Sallmannschen Parks, zwischen der Bärenstrasse und dem Neubau des Alterszentrums.

Fitness für jedes Leistungsniveau

Auf rund 280 Quadratmetern kann an zehn Geräten täglich von 7 bis 22 Uhr Koordination, Ausdauer und Kraft trainiert werden. Insgesamt sind an den Geräten mehr als 80 Übungen möglich. Bei jedem Gerät gibt eine Tafel Hinweise, wie die Übungen korrekt durchgeführt und an das eigene Leistungsniveau angepasst werden können. Trainingsunterstützung mit Anleitungen und Videos bietet ebenfalls eine kostenlose Fitness-App. Die Cardio-Geräte können mit gängigen Sport-Apps verbunden werden. Das Training auf dem «Fit 21» ist unabhängig vom Stand der körperlichen Fitness möglich. Neben den Trainingsgeräten ist die rollstuhlgängige Anlage mit einer Sitzbank ausgestattet, und an einem Trinkbrunnen können mitgebrachte Getränkeflaschen mit frischem Trinkwasser aufgefüllt werden.

Eröffnung mit der Bevölkerung

Am Samstag, dem 21. August, führen die TKB und die Stadt Kreuzlingen eine gemeinsame Eröffnung durch. Von 11 bis 15 Uhr sind Interessierte eingeladen, den «Fit 21» zu besuchen. Neben der Präsentation der Fitnessgeräte gibt es Verpflegungsmöglichkeiten: Die Würste und Getränke werden zum Preis von 150 Rappen verkauft in Anlehnung an das 150-Jahr-Jubiläum der TKB. Den Erlös spendet die Bank an die Pfadi Kreuzlingen. TKB-Maskottchen Eisbär Carlo verteilt Luftballons und auch die Thurgauer Apfelkönigin wird vor Ort sein. Für den Anlass gibt es ein Pandemie-Schutzkonzept. Aufgrund der Vorschriften des Bundes ist die Personenanzahl auf dem Areal begrenzt und es kann zu Wartezeiten kommen.