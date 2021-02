Einsprachen «Das ist kein Dörfli. Das ist eine Kaserne»: Die Gegner des Kreuzlinger Reka-Projekts haben sich zu einer IG zusammengeschlossen Anwohner im Gebiet Seezelg hoffen, den Bau des Feriendorfs noch verhindern zu können. Für die Stadtbewohner sei die Anlage kein Gewinn, sondern ein Verlust. Martina Eggenberger Lenz 13.02.2021, 04.30 Uhr

Claudia Hofstatt, Klaus Frei, Margrit Klein, Claire Traub und Ursula Frei auf der verschneiten Wiese, wo das Rekadorf gebaut werden soll. Bild: Donato Caspari

Am liebsten wäre es ihnen, es würde alles so bleiben, wie es ist. Die grosse grüne Wiese, der schmale Fussweg am Ufer entlang, der Strand mit seinen heutigen Nischen. Doch die Anwohner aus dem Gebiet Seezelg sehen sich mit grossen Veränderungen konfrontiert, wenn das Rekadorf und die Sportstätten die Siedlungslücke zwischen Bottighofen und Kreuzlingen schliessen.