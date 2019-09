Grünes Licht für den neuen Kindergarten an der Thomas-Bornhauser-Strasse in Arbon: Die Einsprache wurde zurückgezogen

Am Montag beginnt der Bau des neuen Kindergartens an der Thomas-Bornhauser-Strasse 30 in Arbon mit dem Abbruch des alten Gebäudes. Der Betrieb des Doppelkindergartens startet im Herbst 2020.