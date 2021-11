Migros in Arbon will in den «Stadthof» wechseln

Einkaufen «Wir sehen einen Wechsel vor»: Migros bestätigt Umzug in Arbon vom «Rosengarten» in den «Stadthof» Aus Sicht der Kunden sei es am heutigen Standort nicht optimal. Sie würden ein Gastroangebot vermissen, sagt der Grossverteiler. In der geplanten neuen Überbauung auf der anderen Strassenseite soll es ein Restaurant geben. Markus Schoch Jetzt kommentieren 05.11.2021, 15.03 Uhr

Die Migros ist heute im «Rosengarten» eingemietet. Bild: Reto Martin

Die Besitzer der Überbauung «Rosengarten» haben die Migros als Mieterin noch nicht aufgegeben. Und dabei ist seit Mitte Juni offiziell bekannt, dass der Grossverteiler auf die andere Strassenseite wechseln will, wo die Seewarte AG für 70 bis 80 Millionen Franken den «Stadthof» hochziehen möchte – eine riesige Überbauung an der St.Gallerstrasse zwischen Webschiffkreisel und Novaseta. Die Migros sei als Ankermieterin vorgesehen, sagten die Projektverantwortlichen bei der Präsentation der Pläne vor über vier Monaten.

Das sei eine Information der Seewarte AG, und nicht von der Migros, sagte Nunzio Lo Chiatto Mitte Oktober auf Anfrage. Er jedenfalls wisse nichts davon. Und Lo Chiatto müsste es eigentlich wissen. Er ist Verwaltungsratspräsident der Berninvest, in deren Portefeuille der «Rosengarten» seit dem Bau vor zehn Jahren ist. Noch deutlicher wird die mit der Verwaltung der Liegenschaft betraute Immobilienfirma. Sie sagt, der Entscheid sei noch gar nicht gefallen.

Mietvertrag um fünf Jahre verlängert

Auf dem Gelände zwischen St.Gallerstrasse und Hamel soll der «Stadthof» entstehen. Bild: Max Eichenberger

Lo Chiatto jedenfalls sieht durchaus noch Verhandlungsspielraum. Sie seien in engem Kontakt mit dem Grossverteiler. Fakt sei, dass die Migros ihren Mietvertrag im «Rosengarten» dieses Jahr um fünf Jahre verlängert habe, erklärte er letzte Woche gegenüber der Wochenzeitung «Felix».

Diese Tatsache ist allerdings kein Beleg dafür, dass es sich die Migros zwischenzeitlich anders überlegt hat. Sie kann noch gar nicht weg. Der «Stadthof» existiert erst in den Plänen, die voraussichtlich 2027 Wirklichkeit werden. Zuerst einmal muss jetzt das Baugebiet umgezont werden, was in der aktuell laufenden Revision der Ortsplanung vorgesehen ist.

Bis zu deren Abschluss kann es aber noch mindestens zwei oder drei Jahre dauern. So lange soll die Seewarte AG aber nicht warten müssen. Die Stadt will die Umzonung im Bereich des «Stadthofes» vorziehen. Am Zug ist jetzt das Parlament, das am 28. September eine Kommission eingesetzt hat, die das Geschäft vorberät.

Im «Stadthof» wird es ein Restaurant geben

Der Migros ist es tatsächlich Ernst mit dem Umzug. «Wir sehen einen Wechsel vor», sagt Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Aus Sicht der Kunden seien die heutigen Verhältnisse nicht optimal. «Sie vermissen ein Gastroangebot. Leider war es nicht möglich, ein Restaurant zu realisieren.» Im «Stadthof» werde es eines geben, verspricht Bühler.

Rosengarten Die Pflege der vielen Blumen war zu aufwendig Die vor zehn Jahren eröffnete Überbauung «Rosengarten» trägt ihren Namen wegen eines Rosengartens, den die Bauherren anlegen wollten. 8000 Rosenstöcke wollten sie auf dem Dach des Sockelgeschosses pflanzen. Viele sind nicht mehr übrig. Grund sei, dass «Rosen eine sehr intensive Pflege benötigen und der damit verbundene Aufwand unverhältnismässig ausgefallen ist», sagt Nunzio Lo Chiatto von der Immobilienfirma Manuela AG, der die Liegenschaft gehört. Die Bauherrschaft hatte sich im Gestaltungsplan ursprünglich verpflichtet, den Rosengarten anzulegen und ihn öffentlich zugänglich zu machen. Diese beiden Auflagen sind später gestrichen worden. Über die genauen Gründe dafür kann die Stadt keine Angaben mehr machen. Die Reste des Rosengartens beziehungsweise das Sockelgeschoss sind aber immer noch öffentlich zugänglich. (mso)

