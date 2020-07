Eingeengt und ausgeweitet Dreispitz: Der Verkehrsinfarkt in Kurzrickenbach gibt zu denken. 13.07.2020, 04.10 Uhr

Der Chretzer ist von Natur aus Experte im Umgang mit Engstellen. Er lebt schliesslich im Konstanzer Trichter. Trotzdem muss er zugeben, dass nichts so grossartig ist wie der Augenblick, in dem sich Blick und Brust weiten. «Recht hast du», sagt Fredi. «Wann immer ich von Lengwil oder Bernrain zum See herunterkomme und die Weite sehe, bin ich einfach nur glücklich, hier zu sein.»