Einer will und eine will wieder in die Schulbehörde von Amriswil SP und Grüne Amriswil fassten die Parolen für die Budgets von Stadt und Schule – und nominierten ihre Kandidaten für die Schulbehörde.

Manuel Nagel 17.11.2020, 16.30 Uhr

Die gemeinsame Budgetversammlung der Sozialdemokraten und der Grünen hat sich in Amriswil schon etabliert. Peter Bachmann, der die Amriswiler Genossen präsidiert, zeigte sich erfreut über das gute Verhältnis, aber auch über die neue Zusammenarbeit der beiden linken Parteien. «Im bürgerlich dominierten Amriswil ist das essenziell», sprach Bachmann zu den beinahe zwei Dutzend Teilnehmern der Versammlung, die sich im alten Schulhaus in Räuchlisberg eingefunden hatten. Es sei geplant, zwei gemeinsame Sitzungen pro Jahr abzuhalten, um «Kräfte zu bündeln und gemeinsame Themen voranzutreiben».

David Stucki will für die SP Amriswil einen Sitz in der Schulbehörde erobern. Bild: PD

Einigkeit herrschte auch bei den beiden Budgets der Stadt sowie der Volksschulgemeinde (VSG), die sowohl SP wie auch Grüne den Amriswiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einstimmig zur Annahme empfehlen. Vorgestellt wurden die Budgets von Finanzverwalter Thomas Grimm (Stadt) sowie von Schulpräsident Christoph Kohler und Schulverwalterin Karin König (VSG).

Bei der anschliessenden Fragerunde wollte Peter Bachmann von Thomas Grimm wissen, wie es um die Pensionskasse der Stadt stehe. Der Finanzverwalter erklärte dem SP-Präsidenten, dass die Pensionskasse trotz schlechten Börsengangs und Coronapandemie keine Unterdeckung habe. Der Umwandlungssatz liege bei 5,2 Prozent.

Von Schulpräsident Kohler wollte dessen Vorgänger Markus Mendelin wissen, weshalb die Schule den Steuerfuss von 95 Prozent nicht an den vom Kanton empfohlenen Referenzsatz von 93 Prozent anpasse. Kohler verwies auf das Projekt Best, das finanziell gestemmt werden müsse, und auf die unsichere Entwicklung bezüglich Corona. Da sei es besser, Vorsicht walten zu lassen und den Steuerfuss nicht zu senken.

Cornelia Kuster will für die Grünen Amriswil eine weitere Legislatur in der Schulbehörde absolvieren. Bild: PD

Zum besagten Projekt Best hatte Mendelin noch eine Folgefrage. Er vermute, dass sich die Kosten für «Best» im Bereich von zwei Steuerprozenten bewegen, was doch ein Betrag sei, bei dem man sich eine freiwillige Volksabstimmung überlegen könnte. Kohler bestätigte, dass es um die 400'000 Franken seien. Die Behörde habe auch angedacht, dem Volk den Betrag zur Abstimmung vorzulegen.

Einerseits viel Erfahrung, andererseits hoch motiviert

Cornelia Kuster ist Mitglied dieser Schulbehörde – und will sich auch weiterhin für die Volksschule einsetzen. Von ihrer Partei, den Grünen, wurde sie deshalb einstimmig für die Erneuerungswahlen vom 7. März 2021 nominiert. Cornelia Kuster bringe viel Erfahrung, das nötige Engagement und einen hervorragenden Leistungsausweis mit. Sie sei damit bestens qualifiziert für eine weitere Legislatur, sagt Grünen-Präsident Josef Brägger.

Ebenfalls einen Kandidaten schickt die SP ins Rennen um die zwei frei werdenden Sitze in der Schulbehörde. David Stucki ist in Amriswil aufgewachsen und aktuell als Sozialpädagoge in einer Aussenwohngruppe der Bildungsstätte Sommeri tätig. Stucki ist seit diesem Frühjahr Mitglied der SP. Erfahrung in einer Behörde habe er zwar keine, doch er sei hoch motiviert zu lernen, sagte Stucki. So ein Amt sei ein Lernprozess, den jedes Behördenmitglied irgendwann einmal durchgemacht habe. Auch die Genossen nominierten David Stucki einstimmig.