Einer muss vorangehen: Romeo Wildhaber will Präsident der Amriswiler Bauern werden

Der Agro-Verein Region Amriswil geht neue Wege. Er hält seine Hauptversammlung morgen Mittwoch nicht mehr am Abend, sondern am Vormittag ab. Neu findet am Nachmittag eine öffentliche Veranstaltung statt.

Gäste sind CVP-Nationalrat Markus Ritter, der Präsident des Schweizer Bauernverbandes ist, sowie Martin Holdener, Mitglied der Muotathaler Wetterschmöcker. Ausserdem wird auch das AquaSan Förderprojekt von Florian Sandrini präsentiert. Zu den Referaten und der anschliessenden Diskussion zum Thema «Grosswetterlage in Politik und Natur» lädt der Agroverein alle Interessierten ein und freut sich über möglichst viele Besucherinnen und Besucher. (man)

Referat und Diskussion

zum Thema «Grosswetterlage in Politik und Natur».

Mittwoch, 5. Februar, 13.30 Uhr, Pentorama, Arbonerstrasse 4.