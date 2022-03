Primarschüler pflanzen in Sulgen 100 Bäume und Sträucher

Sulgen Schulkinder pflanzten im Auholzwald 100 Bäume und Sträucher Bei der Aktion handelte sich um ein Projekt der Crowddonating-Plattform «there-for-you». Die Organisation setzt sich in 34 Ländern für Projekte in den Bereichen Klima- und Tierschutz sowie Kinderhilfe und Humanitäres ein. Monika Wick 31.03.2022, 16.00 Uhr

Vier Schüler pflanzen im Auholzwald einen Baum. Bild: Monika Wick (Sulgen, 30. März 2022)

Mit Schaufeln bewaffnet graben Lorin und seine drei Schulkollegen am Mittwoch ein Loch in den Boden des Auholzwaldes. Als es tief genug ist, versenken sie in der Grube den Wurzelballen eines kleinen Baumes und füllen sie behutsam wieder mit der zuvor ausgehobenen Erde auf. Damit ist die Arbeit der Sechstklässler aus dem Schulhaus Auholz noch nicht erledigt. Um die zarten Äste des Setzlings legen sie einen Wildschutz, den sie wiederum an einem Pfahl befestigen.