Eine Zeitreise in alte Ermatinger Gemäuer Heimatschutz-Mitglieder führten am Freitag Interessierte durch denkmalgeschützte Häuser. Sie zeigten auf, weshalb es sich lohnt, die bauliche Vergangenheit zu bewahren. Margrith Pfister-Kübler 23.08.2020, 16.30 Uhr

Eigentümerin Mary Sauter im Treppenhaus ihrer Liegenschaft «Kehlhof» in Ermatingen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Wenn Häuser unter Schutz gestellt werden, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Hausbesitzern und der Denkmalpflege. Auch hat der Grosse Rat im Oktober 2019 eine Motion mit 80 gegen 28 Stimmen erheblich erklärt, die darauf abzielt, dass im Thurgau der Denkmalschutz künftig in der Regel auf das Äussere eines Gebäudes beschränkt wird.

Deshalb hat der Thurgauer Heimatschutz mit Präsident Uwe Moor und dem früheren Präsidenten Hans-Ulrich Wepfer am Samstag Kantonsräte zu einer Führung durch Ermatinger Gebäude eingeladen. Wegen Corona war die Teilnehmerzahl beschränkt.

Das Haus am See - ein Bijou

Äusserungen der Bewunderung gibt es besonders im Privathaus von Claudia und Tobias Ritzler, direkt am See nahe der Stedi gelegen. In den Privaträumen darf alles bestaunt, aber nicht fotografiert werden. «Denkmalschutz ist nicht mathematisch», sagt ein Besucher. Im Haus Ritzler ist nicht alles wie im Museum erhalten, denn selbst die Denkmalpflege wolle, dass sich die Gebäude weiterentwickeln dürfen. Claudia Ritzler sagt:

«Wir hatten gute Absprachen mit der Denkmalpflege.»

Arzt Tobias Ritzler und dessen Bruder Architekt Stephan Ritzler zeigen auf, was im Haus aus dem Jahre 1750 bewegt und erregt. In desolatem Zustand hatten sie es einst gekauft. «Wir haben 14 Tonnen Material entsorgt», sagt Tobias Ritzler.

Es musste in Betracht gezogen werden, dass das Haus unterschiedliche Fensterhöhen hat, im Obergeschoss gab es drei Böden; einer schräg, der andere 30 Zentimeter und der dritte gar 70 Zentimeter tiefer. Die Niveauunterschiede im Haus haben – so scheint es – der Restaurierung den Weg gewiesen und die Ästhetik der Besitzer, des Architekten und der Denkmalpflege haben die Hand geführt.

Verkauf wertvoller Kachelöfen brachte Geld ein

Auch Handwerker und Nachbarn gehören in die lange Liste der Mitwirkenden auf dem Weg zur aktuellen Schönheit dieses Gebäudes. «Nachbar Heinz Herzog hat dafür gesorgt, dass das Täfer nicht verheizt wurde. Und Hafnermeister Roger Pernet aus Steckborn hat sein ganzes Herzblut in den Ersatz des Kachelofens gelegt», erzählt Tobias Ritzler. Der Ofen fehlte. Früher haben die armen Leute die kostbaren Kachelöfen verkauft, um an Geld zu kommen.

Man erkennt: Denkmalschutz endet nicht an der Haustür. Heute sind die Parterreräume mit einem Hartbetonboden versehen, so aufgebaut, dass er Hochwasser aushält. Auch die Küche würde einem Hochwasser stand halten. Wichtige Zeitzeugen blieben so erhalten.

Wie sich auch bei den Besichtigungen des «Kehlhof», des «Adlers», des Wohnmuseums im Vinorama und des «Mesmerhuus» zeigt, lautet das oberste Gebot: Zeitzeugen einer Epoche für die nächsten Generationen zu erhalten. Werner Stör sagt:

«Der Bezug zur Geschichte stiftet Identität.»

Stör ist ein Ermatinger Urgestein mit viel Wissen, bei seiner Führung durch die «Kehlhof»-Scheune mit Blick auf die vielen Lockenten. Und Eigentümerin Mary Sauter sagt nachdenklich: «Wie sieht wohl die Zukunft vom Kehlhof aus?» Der Kehlhof war vom Mittelalter bis 1798 der Verwaltungssitz der Reichenauischen Grundherrschaft.