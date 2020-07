«Eine weitere Bewilligungsverlängerung ist nicht mehr möglich»: In der Romanshorner Kuhstallbar ist bald Ustrinkete Ein Schild scheint das Ende der Beiz an der Arbonerstrasse zu verkünden. Offenbar hat sich auch nach mehreren Anläufen kein Investor für ein Hotelprojekt gefunden. Die Wirtin schweigt derweil zu den Vorfällen. Alessa Sprinz 16.07.2020, 04.30 Uhr

Die Kuhstallbar ist ein beliebter Ort für gesellige Treffen. Bild: Andrea Stalder

Die Kuh an der Arbonerstrasse in Romanshorn sticht sofort ins Auge. Die Statue steht gut sichtbar neben dem Eingang zur Kuhstallbar, dort, wo viele Autofahrer sie täglich sehen können. Vielleicht steht sie aber bald nicht mehr da. Ein Schild beim zugehörigen Restaurant verkündet nämlich die «Ustrinkete» am 13. August.

Seit dreissig Jahren gehört die Kuhstallbar mit dem Restaurant und den paar Hotelzimmern Margrit Grädel. Auf der Webseite steht:

«Unsere langjährigen Kunden schätzen an uns besonders die freundliche Bedienung und die immer lustige Chefin.»

Jetzt scheint es so, als wäre Schluss mit der Bar.

Inhaberin gibt keine Auskunft

Auf der Website der Bar findet man weder die Ankündigung noch eine Erklärung. Das Unternehmen schreibt zwar, dass es aktuell informieren möchte. Die Inhaberin möchte auf Anfrage aber keine Auskunft geben.

Von den Stammgästen hört man, dass die Liegenschaft verkauft worden sei. Offenbar spricht Grädel weder über den Verkauf noch die Zukunft der Kuhstallbar. Genaueres will aber auch keiner von ihnen erzählen. Nur einer sagt:

«Die müssen selber wissen, wie sie das kommunizieren.»

Das Schild «Ustrinkete» sticht ins Auge. Bild: Andrea Stalder

Die Stadt weiss von nichts

Bei der Stadt Romanshorn weiss man denn nicht, dass Grädel aufhört. Dort, wo die Kuhstallbar jetzt steht, sollte ein Hotel mit 39 Zimmern gebaut werden. Ganze 57 Betten waren geplant. Der Baustart war auf Oktober 2014 angesetzt. Der Stadtrat hatte damals eigens für dieses Projekt eine Sonderbewilligung erlassen. So hätte das Hotel in der Industriezone gebaut werden können.

Allerdings gab es ein Problem: Es liess sich kein Investor finden. 2015 hatte Grädel das Projekt zum Verkauf auf mehreren Immobilien-Plattformen ausgeschrieben.

Seit 2013 suchte die Besitzerin nach einem Investor. Grädel könnte die Liegenschaft mit dem Projekt verkaufen. Stadtschreiberin Bettina Beck sagt:

Bettina Beck, Stadtschreiberin von Romanshorn. PD

«Die Baubewilligung würde in diesem Fall dem nächsten Besitzer überschrieben.»

Eine solche Baubewilligung sei an die Anlage oder das Gebäude geknüpft, nicht an die Inhaberin, so Beck.

Falls Grädel wirklich verkauft hat, müsste der neue Besitzer schnell mit dem Bau beginnen. Denn die Baubewilligung, die der Stadtrat damals erliess, wurde bereits vier Mal verlängert. Am 3. Januar 2021 wird die aktuelle Frist laut Stadtschreiberin Bettina Beck auslaufen.

«Eine weitere Bewilligungsverlängerung ist nicht mehr möglich.»