Eine unglaubliche Geschäftsidee: Der ehemalige Romanshorner Andy Scheidegger lebt in Kambodscha und verkauft dort gebrauchte Motoryachten aus der Schweiz Vor kurzem war der 73-Jährige wieder auf Shoppingtour in der alten Heimat. Für den Transport zersägt er auch einmal eines der Boote. Mit dem Import von PS-starken Occasionen kurbelt der umtriebige Weltenbummler sein eigentliches Geschäft an. Markus Schoch 09.11.2020, 18.30 Uhr

Andy Scheidegger mit dem übergrossen Schiff, das noch immer in Amriswil steht. Bild: Markus Schoch (24. Oktober 2020)

Andy Scheidegger weiss nicht recht, wo er anfangen soll. Es ist zu viel. Und dann klingelt auch ständig sein Handy, was es für ihn auch nicht einfacher macht, die Geschichte seines Lebens zu erzählen, die Bände füllen würde, wenn sie jemand aufschreiben sollte. Und sowieso hat der 73-Jährige mit Romanshorner Vergangenheit wie fast immer eigentlich keine Zeit. Draussen warten sechs Männer, die wissen wollen, was sie tun müssen. «Ich komme gleich», ruft er ihnen zu.

Eines der beiden Boote, das Andy Scheidegger in der Schweiz gekauft hat. Bild: Markus Schoch (24. Oktober 2020)

Die Männer draussen vor einer Halle in Amriswil sind Kollegen von Scheidegger und laden einen Container, den er am übernächsten Tag nach Kambodscha verschiffen will. Dort lebt Scheidegger seit sechs Jahren. Es gefällt ihm am anderen Ende der Welt gut. «Alles ist easy going. Ich geniesse das Wetter und die Freiheiten, die ich habe.» Für ein paar Wochen in die alte Heimat ist Scheidegger nur zurückgekehrt, um die Familie und Freunde zu treffen. Und vor allem, um gebrauchte Motorboote sowie Zubehör zu kaufen, die er zu Hause im südostasiatischen Königreich mit Gewinn an den Mann bringen will. «Ja, das geht», sagt Scheidegger.

Die reiche Elite des Landes kann sich alles leisten

Die Hafenanlage von Andy Scheidegger in Tatai. Bild: PD

Das Durchschnittseinkommen in Kambodscha ist zwar 17 Mal kleiner als in der Schweiz. Es gibt dort aber eine kleine reiche Elite, die sich alles leisten kann, was das Herz begehrt. Und für die der Preis nur eine untergeordnete Rolle spielt. «In der Hauptstadt Phnom Penh ist die Dichte an Luxussportwagen so hoch wie in keinem anderen Ort der Welt», sagt Scheidegger. Und diese Superreichen sind seine Kundschaft. Auf die Idee mit dem Import von PS-starken Schiffen ist er gekommen, um sein eigentliches Geschäft anzukurbeln.

Auch Motoren verschifft Andy Scheidegger nach Kambodscha. Bild: Markus Schoch (24. Oktober 2020)

Scheidegger baut in Tatai am Preat River unweit des von ihm betriebenen Tropical Paradise Resort eine grosse Hafenanlage. «Ich bin seit etwa vier Jahren dran.» Das Geschäft mit den Schiffen läuft gut. Zwei sind es diesmal, die er in der Schweiz fand. Eines bekam er in Romanshorn geschenkt, weil der Motor nicht mehr funktioniert. «Ich werde ihn austauschen.» Den Ersatz nimmt Scheidegger im Container gleich mit.

Für den Transport kauft er gleich noch einen Muldenkipper

Das zweite Boot hat darin keinen Platz. Es ist 3,35 Meter breit und 10,5 Meter lang. «Es war ein Schnäppchen». 10'000 Franken zahlte er dem vormaligen Besitzer am Vierwaldstättersee. Das Sechsfache will er in Kambodscha dafür erhalten.

«Meine Auslagen sind hoch.»

Im letzten Jahr zahlte Scheidegger allein 5'000 Franken für den Transport eines ähnlich grossen Bootes auf einem Anhänger von Basel nach Rotterdam, von wo es die grosse Reise auf dem Rücken eines Ozeanriesen antrat.

Muldenkipper zieht Bootsanhänger ans Meer

Verlorenes Geld, findet Scheidegger. Er kaufte sich deshalb dieses Jahr selber kurzfristig einen Anhänger bei der Firma Held in Altnau und erstand einen Lastwagen auf einer Auktion, um die übergrosse Motoryacht in eigener Regie nach Norddeutschland zu bringen, wo sie dann auf ein Containerschiff verladen wird.

Dieser Muldenkipper zieht das übergrosse Boot ans Meer. Bild: PD

Scheidegger hatte eigentlich einen Sattelschlepper im Auge. Doch das Objekt seiner Begierde ging an der Versteigerung für über 30'000 Franken weg. Viel zu viel für ihn. Er musste sich mit der zweitbesten Lösung begnügen: Einem Scania Muldenkipper, den er für knapp 6'000 Franken bekam. Scheidegger nimmt ihn mit nach Kambodscha, wo er den Lastwagen entweder selber brauchen oder zu Geld machen will.

Vor drei Jahren zerschnitt er noch ein Motorboot in eine obere und eine untere Hälfte, damit es in den Container passt. Bei sich zu Hause in der offenen Werkstatt fügte er die beiden Teile wieder zusammen. «Es sah danach wie neu aus.» Der Aufwand war aber enorm, sodass er übergrosse Schiffe jetzt in einem Stück auf die lange Reise schickt. «Das ist einfacher.»

Einer der ersten Ausländer in Kambodscha

Scheidegger wohnt bald sein halbes Leben in Asien. Vor 34 Jahren wanderte er nach Thailand aus, wo er bis vor zwei Jahren in Pattaya eine Gokart-Bahn mit Rennkarts betrieb. Als Kambodscha nach der Schreckensherrschaft der Roten Khmer und der Besetzung durch Vietnam 1992 die Grenzen öffnete, war Scheidegger einer der ersten, der seinen Fuss ins Nachbarland setzte.

Und er kaufte in Partnerschaft mit einem Kambodschaner Land. Wie viel, weiss Scheidegger nicht mehr genau. Auf jeden Fall mehrere Dutzend Hektaren. Es war sehr gut investiertes Geld. «Der Quadratmeter kostete damals umgerechnet einen Franken, heute sind es 70 Franken.»

Grosse Flächen von Scheideggers Land waren allerdings Sumpfgebiet. Erst als Kambodscha eine Verbindungsstrasse ins nur 30 Kilometer entfernte Thailand baute und die Chinesen mit der Aufschüttung eines Dammes am Preat River die vorher feuchten Ufergebiete trockenlegten, konnte der Thurgauer Kapital aus seiner Investition schlagen. Zuerst musste er allerdings seine Grundstücke noch mit einer Zufahrtsstrasse erschliessen, was nicht einfach war. Scheidegger sagt:

«Die Umweltschützer legten mir ständig Steine in den Weg.»

Er blieb hartnäckig und bekam die Bewilligung schliesslich. Scheidegger hat sich noch nie aufhalten lassen. So baute er beispielsweise in den 1990-er Jahren in Thailand detailgetreu fünf Lamborghini nach, ohne beim italienischen Automobilhersteller zu fragen, ob das für ihn in Ordnung sei, wenn er Replika in Verkehr setze.

Von Neuseeland nach Kanada und Thailand

Scheidegger verbrachte die ersten viereinhalb Jahre in Märstetten. Danach zog er mit seinen Eltern nach Neuseeland. Mit 17 schickten sie ihn zurück in die Schweiz, wo er eine Lehre machen sollte. Der Teenager hatte aber keine Lust, schlug sich zuerst mit Gelegenheitsjobs durch und ging dann für rund vier Jahre nach Kanada. 1968 kam Scheidegger als vielseitiger Handwerker zurück in den Thurgau, wo er alles Mögliche machte.

Mit diesem Cadillac fuhr Andy Scheidegger von Saudi-Arabien in die Schweiz. Bild: PD

Zuerst arbeitete er bei der Emil Frey, dann übernahm er eine Tankstelle ausserhalb von Bottighofen («es ist das Schlimmste, was man tun kann»), führte später mit seiner damaligen Frau am Hafen in Romanshorn das Restaurant «Sonne», handelte nebenbei mit US-amerikanischen Autos und ging 1972/73 nach Saudi-Arabien, wo er während seines halbjährigen Aufenthalts einen Cadillac El Classico mit einem riesigen 8,2-Liter-Motor kaufte. «Er war ein Einzelstück.»

Scheideger wollte die Karosse nicht mehr hergeben, als er genug vom Land gesehen hatte, und fuhr mit dem Kraftpaket den langen Weg zurück in die Schweiz. «Ein mittlerweile verstorbener Freund aus Salmsach wollte den Wagen unbedingt haben, und ich gab dem Drängen schliesslich nach.» Jetzt ist das Riesengefährt für 28'000 Franken wieder zu haben, hat Scheidegger kürzlich erfahren.

Scheidegger ist für viele so etwas wie ein Vater

Das Resort von Andy Scheidegger liegt direkt an der Verbindungsstrasse nach Thailand. Bild: PD

Er selber konnte damals das Geld aus dem Verkauf gut gebrauchen, weil er sich 1978 selbstständig machte und die auf Automatik-Getriebe spezialisierte Firma Atra in Erlen gründete, die heute ihren Sitz in Steinebrunn hat. «Irgendwann wurde es mir langweilig.» Sein Glück suchte und fand er in Thailand. Dort lernte Scheidegger auch seine zweite Frau kennen, von der er allerdings wieder geschieden ist. Wie viele Kinder er hat, lässt sich nicht so leicht sagen. Er selber jedenfalls will sich nicht festlegen.

Für die Kinder in Kambodscha nimmt er Velos mit. Bild: Markus Schoch (24. Oktober 2020)

Aus erster Ehe in der Schweiz hat er zwei Töchter. In Kambodscha sind die Grenzen fliessend. Dort ist Scheidegger für viele so etwas wie ein Vater, weil er ihnen Essen gibt und Kleider. Für all diese nicht leiblichen Söhne und Töchter nimmt er im Container Velos mit. Und Spielsachen.

Scheidegger ist seit gut einer Woche wieder in Kambodscha. Das übergrosse Schiff steht immer noch in Amriswil. Das Problem: Er braucht eine Sondergenehmigung für den Transport, die er noch nicht hat. Aber er arbeitet daran. Wie an so vielem anderen auch. Und «busy Andy», wie ihn einer seiner Freunde nennt, ist sicher, auch dieses Problem lösen zu können. Bis jetzt hat er es noch immer irgendwie geschafft.