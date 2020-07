Interview «Eine Stadler-Arena ist momentan kein Thema»: Präsident Thomas Müller relativiert den Wiedereinstieg von Unternehmer Peter Spuhler beim HC Thurgau Unter dem neuen Präsidenten Thomas Müller soll der HC Thurgau nicht mehr so stark von einem einzigen Sponsoren abhängig sein wie noch vor fünf und mehr Jahren. Müller unterstreicht zudem die Wichtigkeit eines pünktlichen Meisterschaftsstarts im Eishockey und macht eine klare Ansage, was den zweiten Ausländer für die Saison 2020/21 betrifft. Matthias Hafen 24.07.2020, 17.54 Uhr

Thomas Müller verbuchte als Interimspräsident des HC Thurgau bereits erste Erfolge. An der Generalversammlung im Herbst stellt er sich definitiv zur Wahl. Reto Martin

Seit vergangenem Dezember amtet der 47-jährige Unternehmer Thomas Müller als Interimspräsident des HC Thurgau. Er wird sich an der diesjährigen Generalversammlung des Swiss-League-Clubs im Herbst definitiv als Präsident zur Wahl stellen.

Thomas Müller, was werden Sie am Abend des 18. September tun?

Thomas Müller: Ich hoffe, dass ich dann das erste Meisterschaftsspiel des HC Thurgau der Saison 2020/21 im Stadion mitverfolgen kann.

Das Coronavirus beeinflusst noch immer unser Leben. Wie wahrscheinlich ist ein Saisonstart der Swiss League Mitte September?

Ich schätze die Chancen zum jetzigen Zeitpunkt 50:50 ein. Die nächsten Weisungen des Bundesrats von Mitte August werden da Klarheit schaffen.

Aktuell sind Eishockeyspiele vor bis zu 1000 Zuschauern möglich. Wie gut könnte der HC Thurgau damit leben?

Wir haben durchschnittlich zwar etwas mehr Zuschauer. Aber wir könnten damit leben. Doch es gibt wohl Clubs, die das nicht könnten. Deshalb hoffen wir alle, dass die Zuschauerkapazität für Sportanlässe Mitte August erhöht wird. Da geht es ums Überleben einzelner Clubs.

Aber ist das in der aktuellen Situation realistisch?

Dazu will ich keine Aussage machen. Die Hoffnung ist da.

Vor wenigen Tagen hat der HC Thurgau von sich reden gemacht: Peter Spuhler ist mit seinem Unternehmen Stadler als Platinsponsor zurück. Fliesst nun der Geldhahn wieder?

Das ist für uns eine sehr schöne Sache. Aber es wird immer eine grosse Herausforderung für den HC Thurgau sein, die nötigen finanziellen Mittel zusammenzubringen. Wir werden die vergangene Saison denn auch mit einem Verlust abschliessen. Weil in den letzten drei Jahren aber gut gearbeitet wurde, übergibt die bisherige Clubführung den HCT unter dem Strich mit einer schwarzen Null, was in diesem Business und in dieser Liga ein Erfolg ist.

Dem HC Thurgau verbunden: Stadler-Patron Peter Spuhler. Bild: Urs Bucher

Also doch kein Geldhahn beim HC Thurgau?

Der Club steht finanziell solide da. Doch wir werden auch in Zukunft in der Swiss League nicht vorne mitspielen, was das Budget betrifft.

Das letzte Engagement von Peter Spuhler beim HCT war davon geprägt, dass der Unternehmer Ende Saison jeweils die Löcher in der Kasse stopfte. Bei seinem Ausstieg 2015 stand der Club dann vor dem Nichts. Was unternimmt der HC Thurgau, damit es nicht mehr soweit kommt?

Ich kann nicht sagen, was in der Vergangenheit war. Aber der HC Thurgau ist heute sponsoringmässig breit aufgestellt. Nebst Stadler sind mit der Thurgauer Kantonalbank und Müller Recycling zwei weitere Platinsponsoren dabei. Zudem können wir auch in der schwierigen Coronazeit auf viele treue Metallsponsoren und andere Unterstützer zählen. Dafür sind wir sehr dankbar. Es darf nicht sein, dass eine Sportorganisation unserer Grössenordnung von einem Sponsoren abhängig ist. Unter meiner Führung wird es das nicht geben, dass ein Sponsor quasi dazu missbraucht wird, die finanziellen Löcher zu stopfen, die erwirtschaftet werden. Wir werden unser Geld sehr sorgsam ausgeben.

Wie schaffte es der HC Thurgau, Stadler wieder als Geldgeber an Bord zu holen?

Es hat sicher damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren beim HC Thurgau sportlich und finanziell sehr gut gearbeitet wurde. Auch dürfte ausschlaggebend gewesen sein, dass die Erfolge der Nachwuchsabteilung HCT Young Lions schweizweit wahrgenommen werden. Nicht zuletzt ist das Stadler-Sponsoring der Beweis für das funktionierende Netzwerk innerhalb des HCT, das auch den neuen Köpfen im und um den Verwaltungsrat zu verdanken ist.

Von der alten Garde: Thomas Müller fühlt sich auch im neu zusammengestellten Verwaltungsrat des HC Thurgau wohl. Reto Martin

Nun ist Peter Spuhler auch Vizepräsident beim NLA-Club ZSC Lions. Ist das ein Thema beim HC Thurgau?

Das wäre noch was! Mir ist nichts dergleichen zu Ohren gekommen. Als Eishockeyfan bewundere ich alle, die in den Clubs Verantwortung übernehmen – egal, bei welchem Club das ist. Das Schweizer Eishockey ist ohnehin wie eine Familie.

Peter Spuhler war eine der treibenden Kräfte hinter dem Stadionneubau der ZSC Lions in Zürich. Wann wird im Thurgau die Stadler-Arena für den HCT gebaut?

(lacht) Das ist im Moment kein Thema. Wir möchten uns als gute Adresse in der Swiss League etablieren. Wir sind im Moment glücklich mit der Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden. Vielleicht braucht es mal einen Kraftraum für das Team.

Der aktuelle Stand des Sponsorings bietet unmittelbar neue finanzielle Möglichkeiten. Wann gibt der HC Thurgau die Verpflichtung eines zweiten Ausländers bekannt?

Der Verwaltungsrat hat nun beschlossen, dass wir einen zweiten Ausländer engagieren werden für die Saison 2020/21. Die Verhandlungen mit einem Spieler stehen kurz vor Abschluss.

Was ist im kommenden Winter demnach sportlich zu erwarten vom HC Thurgau?

Unsere Mannschaft hat im Vergleich zur Saison 2019/20 sicher nicht an Qualität verloren.