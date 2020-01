Eine ruhige Kugel schieben: Märstetter wollen eine Bocciabahn als Treffpunkt Eine Gruppe Märstetter macht sich stark für den Bau einer Bocciabahn auf der Wiese unterhalb des Primarschulhauses. Nun sammeln die Initianten Geld für ihr Projekt. Mario Testa 30.01.2020, 16.45 Uhr

Anne Dürig am geplanten Standort der Bocciabahn beim Märstetter Primarschulhaus. (Bild: Mario Testa)

Bei schönem Wetter reicht der Blick bis in den Alpstein. Die Wiese unterhalb des Primarschulhauses in Märstetten ist aber nicht nur wegen des Weitblicks ideal für eine Bocciabahn, sagt Anne Dürig. «Ein Restaurant ist in der Nähe, das Gelände ist flach und liegt in der Mitte des Dorfs.» Aus all diesen Gründen, sei der Platz wie gemacht für ein Bocciabahn, bei der man sich treffen, verweilen und den Zusammenhalt im Dorf pflegen kann.