Eine Romanshorner Eventfirma versenkt 220 Liter Gin im Bodensee Ein Gin der Fishgroup bleibt für zehn Wochen auf dem Grund des Bodensees. Die Inhaber versprechen sich durch die spezielle Lagerung einen intensiveren Geschmack des Destillats. Emma Blanke 13.10.2020, 16.40 Uhr

Ein Gin geht tauchen: Der Kran lässt die mit Gin gefüllte, silberne Stahlkugel auf den Grund des Bodensees hinunter. Helio Hickl

Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal überhaupt hat am Montag ein Kran eine mit Gin gefüllte Stahlkugel auf den Grund des Bodensees hinuntergelassen. Die Idee dazu hatte die Romanshorner Eventfirma Fishgroup. «Durch die konstanten Temperaturen und den Druck erhoffen wir uns einen intensiveren Geschmack», sagt Inhaberin Jenny Strohmeier. Was ganz genau passieren wird, weiss noch keiner. Negative Auswirkungen kann sich Strohmeier aber nicht vorstellen.



Der Gin bleibt rund zehn Wochen unter Wasser

Die Inhaber der Eventfirma lassen den «Ten Bodensee Dry Gin» samt der 500 Kilo schweren Betonplatte rund zehn Wochen im See. Anschliessend unterziehen sie ihn einem Test: Er soll mit einem Gin verglichen werden, der aus dem gleichen Brand stammt, aber nicht versenkt wurde.



In Italien hatte schon jemand eine ähnliche Idee und Prosecco zur Lagerung in einem See versenkt. Dort schmecke man den Unterschied, sagt zumindest Strohmeier.

Jenny Strohmeier und Cello Fisch, die Inhaber der Fishgroup, stossen mit einem Glas Gin auf die Versenkung ihres Produktes an. Helio Hickl

Für die Fishgroup ist das Experiment nicht ganz günstig: Es kostet rund 10 000 Franken. «Wenn alles gut läuft, wollen wir das nächstes Jahr wieder machen», so die Produktentwicklerin. «Dann wird es nicht mehr so preisaufwendig sein, weil Kugel und Betonplatte mehrfach genutzt werden können.» Aus den 220 Litern Gin werden knapp 400 Flaschen abgefüllt.