Eine Kita und ein Busbahnhof: Lengwil möbelt seine Infrastruktur auf In den Räumen der ehemaligen Raiffeisenbank soll eine Kindertagesstätte ihren Betrieb aufnehmen und das Postauto soll wieder bis zum Bahnhof fahren: Die Gemeindeversammlung Lengwil entscheidet am 11. Dezember über zwei wichtige Projekte. Barbara Hettich

Spielen in der ehemaligen Schalterhalle, die schon eine Weile verwaist ist. (Bild: Barbara Hettich)

In der ehemaligen Raiffeisen-Liegenschaft an der Bahnhofstrasse in Lengwil könnten schon bald Kinder ausserfamiliär betreut werden – sofern die Gemeindeversammlung Lengwil eine Defizitgarantie über 165000 Franken während einer Pilotphase über die ersten drei Jahre genehmigt.

Dafür warben Gemeinderat, Investor und Krippenbetreiberin und standen am Samstag den interessierten Besuchern Red und Antwort.

«Für unsere Gemeinde ist dies eine einmalige Gelegenheit, die wir nicht verpassen sollten.»

So das Credo von Gemeindepräsident Ciril Schmidiger. Die Gemeinde Lengwil könne sich damit als attraktiver Standort für Familien weiter positionieren.

Die Liegenschaft bietet ideale Voraussetzungen

Nach der Schliessung ihrer Geschäftsstelle in Lengwil vor rund einem Jahr hat die Raiffeisenbank Regio Altnau ihre Liegenschaft zum Verkauf angeboten. Den Zuschlag erhielt die Firma Mayer Immobilien AG. «Die Liegenschaft an zentraler Lage mit grossem Garten bietet sich für eine Kindertagesstätte geradezu an», sagt Otto Mayer, der gemeinsam mit Cousin Beat Pretali die Immobilienfirma «hobbymässig» betreibt.

Es ist eine Art Wiedergutmachung

«Klar, man könnte aus Renditegründen die Liegenschaft abbrechen und ein Mehrfamilienhaus hinbauen, aber das entspricht nicht unserer Philosophie.»

Otto Mayer ist überzeugt, dass dies für die Raiffeisenbank auch ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Verkauf der Liegenschaft an die Mayer Immobilien AG gewesen ist: Eine Wiedergutmachung, da die Bank mit ihrer Schliessung viele Kunden in Lengwil enttäuscht hatte.

Gemeinsam mit dem Betreiberehepaar der Calimero-Kinderkrippen in Tägerwilen, Kreuzlingen und Bottighofen wurde ein entsprechendes Konzept erarbeitet. «Für uns wäre Lengwil die fünfte Kindertagesstätte» sagt Krippenleiterin Sandra Himmelberger. Der Bedarf sei da, ist sie überzeugt. «Wir betreuen jetzt schon Kinder aus Lengwil in unseren Tagesstätten in Kreuzlingen.

Ab Kindergartenalter brauche es eine Betreuung im Dorf. Die Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse in Lengwil würden Platz für sechs bis zehn Krippenplätze und maximal 12 Hortplätze bieten, sagt Sandra Himmelberger.

Gemeinderat Matthias Rutishauser präsentiert die Pläne in einem Bus. (Bild: Barbara Hettich)