«Eine grosse Ehre für die Stadt»: Romanshorn feiert den Grossratspräsidenten Norbert Senn und Regierungsrat Urs Martin Bei der Wahlfeier verrät Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn, weshalb er Norbert Senn als Kind besonders mochte. Und Regierungsraspräsident Walter Schönholzer erzählt, wieso Urs Martin zurzeit besonders viel zu tun hat. Sheila Eggmann 10.09.2020, 15.30 Uhr

Weibelin Verena Schneiter führt Norbert Senn und Urs Martin zur Wahlfeier. Andrea Stalder

Die Wahl ist bekanntlich schon eine Weile her und die Bevölkerung wegen Corona ausgeschlossen – trotzdem lässt es sich die Stadt Romanshorn nicht nehmen, nun doch noch mit rund 200 Gästen auf ihren Grossratspräsidenten Norbert Senn und Regierungsrat Urs Martin anzustossen.

Die Weibelin des Grossen Rates, Verena Schneiter, bespricht sich draussen vor den Türen zur Firma Fatzer mit Moderator Stöff Sutter. Die geladenen Gäste haben an grossen, runden Tischen Platz genommen. Spontan schneit auch noch Toni Bortoluzzi herein. Und die Romanshorner Männerturner stehen mit Masken und weissen Händschli in Reih und Glied. Die Feier kann beginnen.

«Nöbi, du warst mein

Lieblingsturnlehrer»

Roger Martin, Stadtpräsident von Romanshorn. Reto Martin

«Es ist erfreulich, wenn Persönlichkeiten aus Romanshorn der Stadt zu mehr Glanz verhelfen», sagt Stadtpräsident Roger Martin nach dem musikalischen Auftakt der Swing Kids von Dai Kimoto und plaudert alsbald aus dem Nähkästchen. Den Grossratspräsidenten Norbert «Nöbi» Senn kenne er aus seinen Sek-Zeiten. «Du warst mein Lieblingsturnlehrer, weil wir bei dir immer ‹getschuttet› statt geturnt haben.»

Dass er nun der höchste Thurgauer ist, sei sowohl für ihn als auch für die Stadt Romanshorn eine grosse Ehre. An Regierungsrat Urs Martin gewandt sagt der Stadtpräsident:

«Der Nachname ist schon einmal vielversprechend.»

Er wünsche ihm viel Ausdauer und viele weise Entscheidungen im Amt. Es folgen Ansprachen von CVP-Fraktionspräsident Gallus Müller («Norbert Senns Glanzresultat macht uns stolz») und SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden («Urs Martin wird der Kasse gut Sorge tragen»).

Der Senn, der ein

Hirte ist

Anschliessend tritt Regierungsratspräsident Walter Schönholzer ans Mikrofon. Er kann sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Urs Martin nicht verkneifen und sorgt für Lacher: «Urs, du kannst nun einen Teil deiner 62 Vorstösse, die du als umtriebiger Kantonsrat eingereicht hast, selbst beantworten. Das mag ich dir gönnen.» Martin selbst geht in seiner Rede darauf ein: Zurzeit stehe bei ihm die Arbeit im Vordergrund, nicht das Feiern.

Dem Grossratspräsidenten, dessen Sohn Nicolas Senn zuvor auf dem Hackbrett gespielt hat, überreicht Walter Schönholzer einen Hirtenstock. Er heisse zwar Senn, im grossen Rat sei er aber der gute Hirte, der zu seiner Herde schaue. «Das Amt ehrt mich, es freut mich, es fordert mich heraus», sagt Senn. Dass sich die Feierlichkeiten um seine Person über mehrere Monate strecken, stört ihn nicht. «Ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich.»