Eine geplante Sanierung spaltet die Kirchgemeinde Güttingen Die Projektgegner wollen das Abstimmungsresultat nicht akzeptieren. Sie sammeln Unterschriften gegen den Umbau. Hana Mauder Wick 24.08.2020, 04.30 Uhr

Die Mehrheit der Kirchbürger will das Untergeschoss des Kirchgemeindehauses sanieren. Bild: Reto Martin

(Güttingen, 6. Mai 2019)

Nach Handbuch ist die Sache unter Dach und Fach: Die Pläne für die Sanierung des Untergeschosses des evangelischen Kirchgemeindehauses liegen öffentlich auf. An der Versammlung vor wenigen Tagen mit 50 Anwesenden gab die Mehrheit dem Vorhaben erneut grünes Licht. Doch es harzt im Gebälk der Kirchgemeinde: Aus Sicht der Projektgegner ist das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen.

Der Gedanke an einen Rekurs beim Kirchenrat steht im Raum. «Wir sammeln in den nächsten Wochen Unterschriften in der Gemeinde für eine ausserordentliche Versammlung, die das Thema noch einmal vertiefen soll», sagt Johanna Frederick. Das ehemalige Vorstandsmitglied gehört zu den Projektkritikern im Dorf.

«Wir brauchen die Unterstützung von 20 Prozent der etwas mehr als 500 Kirchbürger.»

«Es ist Zeit, das Ruhe einkehrt. Wir müssen nach vorne schauen», hält Vizepräsident Ruedi Schum dagegen. «In dem Projekt stecken viel Zeit und Energie.»

Baupläne sind seit einem Jahr bekannt

Das 1918 erbaute Gebäude mit Feuerwehrdepot im Unter- und Versammlungsraum im Obergeschoss ist längst in die Jahre gekommen. Vor mehr als einem Jahr präsentierte die Baukommission einen Vorschlag für die Sanierung des Untergeschosses. Die Versammlung stimmte dem Baukredit von 450'000 Franken im April 2019 zu. 200'000 Franken können laut dem Kirchenvorstand aus Eigenmitteln einfliessen. Ruedi Schum sagt dazu:

«Wir müssen also 250'000 Franken aufnehmen. Das ist absolut vertretbar.»

Für den ehemaligen Präsidenten Siegfried Brandt ist das Vorhaben ein Projekt mit vielen Fragezeichen: Er bezeichnet es unter anderem als «nicht finanzierbar» und den Raum im Untergeschoss als unnötig. Der Minergie-Standard werde nicht erreicht. Er bemängelt das Fehlen eines Kostenvoranschlages und eines Finanzierungsplanes. «Ein zweites Angebot wurde nie eingeholt. Eine detaillierte Kostenaufstellung liegt noch immer nicht vor», hält er fest. Demokratie brauche eine breite Basis.

Man fand keinen gemeinsamen Nenner: Siegfried Brandt nahm im Mai vergangen Jahres seinen Hut. Das Amt ist bis jetzt vakant.

Nachfolge Präsidium ist vakant Die Rechnung 2019 wurde erstmals mit HRM2 erstellt. Die einzelnen Positionen wurden bewilligt. Das Ergebnis schliesst mit 63 456 Franken im Plus ab. Das Budget mit einem Vorschlag von 3000 Franken wurde angenommen. Das Amt des Präsidenten bleibt vakant. Der Vorstand mit Anna Benz, Ruedi Schum, Paul Tanner und Daniel Vogt wurde bestätigt. Johanna Frederick ist zurückgetreten. Messmerin Petra Nussbaumer wird nach sieben Jahren mit Dank verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Susanna Manale. Siegfried und Eva Brandt werden für die Leitung des Chilezmorge-Teams geehrt. Als Kirchenpfleger wird Urs Steiger wiedergewählt.



Andere Bürger freuen sich auf die Realisierung des Umbaus. Die Baukommission hat in den vergangenen Monaten Architekten und Denkmalpflege konsultiert. Baukommissionspräsident Tristan Rutishauser sieht einen Mehrwert für die ganze Region.

«Der Raum soll Jung und Alt, Vereinen oder Privatpersonen ebenerdig Platz bei jedem Wetter bieten.»

Er könne zum Beispiel für Taufen, Hochzeiten oder den Jugendmusikunterricht gemietet werden. «Die Aussenhülle wird dafür kaum verändert», betont er. «Der Gebäudecharakter bleibt erhalten.»

Antrag an Versammlung scheiterte

Die Kirchbürger haben zur Sanierung «Ja» gesagt. Sogar zweimal. «An unserer diesjährigen Versammlung stellte eine Votantin den Antrag, erneut über den Kredit abzustimmen», erklärt Ruedi Schum. «Um das Bauprojekt angesichts der coronabedingten unsicheren Wirtschaftslage zurückzustellen.» Der Antrag sei mit 5 Ja- und 32 Nein-Stimmen klar abgelehnt worden.

Das Thema ist dennoch noch nicht vom Tisch: «Das Projekt ist einfach nicht ehrlich», meint Johanna Frederick. In ihrer Funktion habe sie über die Jahre Einblick in die Finanzen gehabt:



«Eine Verschuldung zum aktuellen Zeitpunkt ist falsch.»

Und der ehemalige Präsident Siegfried Brandt zog seine Konsequenzen aufgrund des Streits. Er und seine Ehefrau treten aus der Kirche aus. «Meiner Frau und mir geht die Kraft aus, um für das Wohlergehen der Kirche zu kämpfen», schreibt er in einem Brief.

Vizepräsident Ruedi Schum findet den ganzen Wirbel schade. «Das ist Demokratie: Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Aber für das Wohl unserer Gemeinde an einem Strang ziehen», sagt er.