Interview «Eine Frau auf einer Harley ist ein Hingucker»: Die höchste Weinfelderin zieht Bilanz Claudia Bieg ist seit rund 100 Tagen im Amt als Präsidentin des Stadtparlaments Weinfelden. Sie will es locker angehen und findet, Fehler dürfen passieren. Sabrina Bächi 02.10.2020, 18.30 Uhr

Stadtparlamentspräsidentin Claudia Bieg und ihre Harley. Bild: Reto Martin



Sie fahren Harley, wie kommt das?

Claudia Bieg: Seit ich 20 Jahre alt bin, fahre ich Töff. Es ist überhaupt nicht umweltfreundlich, aber ich fahre sonst fast nur Velo und das Töfffahren fasziniert mich einfach. Es passt auch zu mir als Person.

Weshalb?

Weil ich die Geschwindigkeit liebe und auch kein Problem habe, im Rampenlicht zu stehen. Wenn ich als Frau mit der Harley daherkomme, ist das schon ein Hingucker.

Sie stehen gerne im Rampenlicht und sind im Moment auch etwas präsenter. Seit gut hundert Tagen sind Sie Stadtparlamentspräsidentin. Wie fühlt es sich an?

So wie sonst. Aber es ist ein schönes Gefühl und ein toller Titel: Höchste Weinfelderin. Leider wird man kaum zu Anlässen eingeladen, das finde ich schade und auch eigenartig. In anderen Städten sind die Präsidien häufig zu Gast bei verschiedenen Anlässen. Hier in Weinfelden ist das total anders.

«Witzig ist, dass mein Vize, Beat Brüllmann, im Berufsleben mein Chef ist. Im Parlament ist es quasi umgekehrt.»

Claudia Bieg sitzt kurz nach ihrer Wahl zur Parlamentspräsidentin erstmals auf den Stuhl der höchsten Weinfelderin im Rathaus. Bild: Andrea Stalder (18. Juni 2020)

Was sind denn die schönen Seiten an diesem Amt?

Ich kann die Leitung der Sitzungen im Rahmen der Möglichkeiten ausschöpfen.

Wie meinen Sie das genau?

Mein Credo bei den Sitzungen ist: So locker wie möglich, so straff wie nötig. Es darf auch mal humorvoll sein, das Förmliche gefällt mir nicht so. Ich habe deshalb von Anfang an darauf verzichtet, die Parlamentarier oder Stadträte während der Sitzungen mit Sie anzusprechen. Normalerweise duzen wir uns ja, das halte ich nun auch während der Sitzungen so. Bisher ist das niemandem aufgefallen.

«Ich finde, das Schöne im Parlament ist, dass wir ein so kollegiales Miteinander haben.»

Das Siezen würde da nur unnötig Distanz bringen. Das will ich nicht.

Was sind die Schwierigkeiten an der neuen Aufgabe?

Da muss ich jetzt aber überlegen. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Am ehesten ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Da unterstützt mich Reto Marty als Parlamentssekretär aber sehr gut. Ausserdem darf es ruhig etwas lebendig sein. Ich finde, ich muss nicht die eiserne Lady spielen, auch Fehler dürfen passieren, das gehört dazu.

Als Sie Vizepräsidentin wurden, waren Sie erst ein Jahr im Parlament, ein steiler Aufstieg in so kurzer Zeit.

Ja, das stimmt. Als ich für das Amt angefragt wurde, war meine erste Reaktion auch:

«Nein, die wählen mich bestimmt nicht.»

Ich spürte jedoch von allen Seiten Unterstützung und schliesslich will ich auch zeigen, dass Frauen dieses Amt sehr gut ausfüllen können. Das haben ja meine Vorgängerinnen Alexandra Beck und Elsi Bärlocher schon getan.

Inwiefern beeinflusst Corona Ihre Amtszeit?

Die Pandemie hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich die Sitzordnung ändern wollte.

Wie wollten Sie die Parlamentarier denn hinsetzen?

Ich wollte, dass wir alle zusammen in einem Kreis sitzen. Das hätte unser gutes Miteinander noch mehr betont und ist auch für die gemeinsame Lösungsfindung von Vorteil.

Coronabedingt sitzen die Weinfelder Stadtparlamentarier nun mit Abstand an langen Tischreihen. Bild: Andrea Stalder (18. Juni 2020)

Haben Sie sich sonst noch etwas für Ihre Amtszeit vorgenommen?

Das mit der Lockerheit ist mir wichtig und ich finde, bis jetzt setze ich das sehr gut um.

Was wünschen Sie sich politisch für Weinfelden?

Ich finde das dörfliche Miteinander toll hier. Aber ich wünschte mir, dass wir städtischer werden. Dass wir auch mal etwas Visionäres wagen und tolle Orte hätten wie in Kreuzlingen das Trösch. Ein Begegnungsort für viele unterschiedliche Menschen.

«Ein belebter Platz fehlt hier. Und ich wünsche mir natürlich mehr Frauen in der lokalen Politik.»

Wie sind Sie selbst in die Politik gekommen?

Mein Geschichtslehrer an der Kanti war ein SPler und er hat mein politisches Denken stark geprägt. Mit 25 Jahren bin ich dann der SP beigetreten. Lange habe ich versucht, in den Kantonsrat zu kommen, weil mich als Lehrerin die Bildungspolitik sehr interessiert. Das hat leider nie geklappt, dafür bin ich bei den Weinfelder Parlamentswahlen immer weiter nach oben gerutscht. Jetzt fühle ich mich sehr wohl im Stadtparlament.

Als dritte Präsidentin des Parlaments führen Sie die Veranstaltung «Ein offenes Ohr» weiter. Warum?

Ich finde es eine lässige Idee. Elsi Bärlocher und Alexandra Beck haben das ja immer im Schalander der Brauerei gemacht, ich wollte es noch niederschwelliger und sitze deshalb einfach zwei Stunden im Café Famos und man kann kommen und gehen wie man will – das nächste Mal am 28. November.