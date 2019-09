Eine Erfolgsgeschichte: 5'900 Personen besuchten das Freiluft-Festival «WasserLand »in Steinach

Michael Finger ist nicht nur auf der Bühne von Fabelwesen umgeben. Mit seiner Familie und zwei Wohnwägen lebt er momentan in Steinach. (Bild: Rudolf Hirtl)

Unter freiem Himmel: Michael Finger über die Herausforderung an Steinachs Festspielen

Michael Finger ist einer der Hauptdarsteller der Festspiele Wasserland in Steinach. Dafür zog er kurzerhand während des Sommers mit seiner Familie an den See. Die Festspiele stellen für ihn auch eine persönliche Premiere dar.