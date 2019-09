Eine Brauerei auf der Bleiche: FHS-Studenten entwickeln Ideen für Arboner Areal Studenten der Fachhochschule St.Gallen entwickelten während einer Woche Ideen für die Nutzung des Bleiche-Areals im Süden Arbons. Entstanden sind kreative und mitunter überraschende Ideen. Marco Cappellari

Ein neues Quartierzentrum, eine möglichst naturbelassene Gestaltung oder eine Brauerei: Die Nutzungsideen, welche die Studenten der Fachhochschule St.Gallen (FHS) ihren Dozenten, Vertretern der Stadt und der Eigentümerschaft des Bleiche- Areals präsentierten, waren vielseitig und kreativ. Und alle hatten sie eines gemeinsam: Kein überstürztes und profitmaximiertes Bauen stand im Mittelpunkt, sondern ein bedachtes Vorgehen, das die Eigenheiten des Gebiets am südlichen Ortseingang Arbons sowie die Bedürfnisse der Anwohner und der Stadt berücksichtigt.

Um ihre Ideen zu entwickeln, hatten die 28 Studierenden der Bereiche Architektur, Pflege, Ökonomie und Soziale Arbeit eine Woche Zeit. Die Projektwoche ist Teil des interdisziplinären Kontextstudiums der FHS. Es hat zum Ziel, die Studenten für einmal aus ihrem gewohnten Umfeld zu holen, um mit Kommilitonen anderer Fachbereiche gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten.

Zwischen Bauernhof und Industrieareal

Das Bleiche-Areal ist im Besitz der Erbengemeinschaft Daepp und setzt sich aus einer Obstplantage im Norden und einer Wiese im Süden zusammen. Die beiden Hälften trennt eine Zufahrtsstrasse zu einem Bauernhof nebenan, dessen Betreiber die Bleiche aktuell pachten.

Die Lage zwischen verschiedenen Nutzungszonen, die Nähe zum Landwirtschaftsbetrieb und der aktuelle Bauboom rund um das Bahnhofsareal sind nur einige der Aspekte, welche die Studenten in die Entwicklung ihrer Ideen einbezogen.

Die Studenten präsentierten ihre Ideen in sechs Gruppen. (Bild: Marco Cappellari)

Ganz am Anfang der Projektwoche standen Interviews mit den Eigentümern, dem Pächter, dem Bauressortleiter der Stadt und anderen involvierten Parteien sowie ein «Sensory-Walk»: Ein stiller Spaziergang von der Bleiche zum Seeparksaal, um das Stadtgebiet mit allen Sinnen zu erfahren.

Entstanden sind differenzierte, kreative und mitunter überraschende Ideen. So schlug die erste Gruppe einen temporären Aufbau vor, der als Bühne für Diskussionen und Gespräche mit den beteiligten Gruppen dient. Aus diesem Testbetrieb könne ein multifunktionales, offenes Gebäude entstehen, das unterschiedlichsten Akteuren Platz bieten soll.

In eine ähnliche Richtung ging die Idee einer weiteren Gruppe, die mit Containern, natürlichen Materialien und Pfahlbau-Elementen – in Anlehnung an die geschichtliche Vergangenheit der Region – einen flexibel nutzbaren Raum schaffen wollte.

Das Bleiche-Areal besteht aus einer Wiese und einer Obstplantage. (Bild: Marco Cappellari)

Zu den bauintensiveren Ideen gehörte jene einer Brauerei. Doch auch diese Gruppe betonte, wie wichtig es sei, die üppige Natur des Gebiets zu wahren. Ein weiterer gemeinsamer Nenner beinahe aller Gruppen war, das Areal einer möglichst der ganzen Bevölkerung zugänglich zu machen.

An der Schlusspräsentation zeigten sich die Eigentümer zufrieden. «Mir gefällt die Idee der Entschleunigung und Öffnung», sagte Ueli Daepp. «Jeder Fachbereich hat eine eigene Arbeitsweise. Diese zu kombinieren war anspruchsvoll», so das Fazit eines Architekturstudenten. «Die Woche war ein Ansporn, sich künftig über Zusammenarbeit mit anderen Menschen mehr Gedanken zu machen.»