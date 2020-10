Eine böse Überraschung: Die Kornhaus Romanshorn AG und Implenia streiten um 10 Millionen Franken Nebst Bauherr Peter Schnückel bittet die Baufirma auch die fast 40 Stockwerkeigentümer im ehemaligen Lagerhaus der SBB zur Kasse. Es droht ein jahrelanger Streit. Trotzdem wird schon bald neues Leben in die alten Gemäuer kehren. Markus Schoch 03.10.2020, 04.29 Uhr

Bauherr Peter Schnückel im Erdgeschoss, das noch immer eine Baustelle ist. Bild: Reto Martin (1. Oktober 2020)

Peter Schnückel und die übrigen (Stockwerkeigentums-) Besitzer des Kornhauses sind in eine äusserst ungemütliche Lage geraten. Wie die «Thurgauer Zeitung» von verschiedener Seite erfahren hat, will Implenia Geld von ihnen, sehr viel Geld. Die Rede ist von 10 Millionen Franken. Implenia baut für Schnückel seit Februar 2018 das ehemalige Massivlagerhaus der SBB um und aus. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Die zwölf Lofts unter dem Dach und die 38 Appartements des Boardinghouses im Obergeschoss sind bezugsbereit beziehungsweise teilweise bereits bezogen.

Die Appartements im Boardinghouse sind bezugsbereit. Bild: Reto Martin (1. Oktober 2020)

Bauherr Schnückel bestätigt auf Anfrage das Gerücht. «Ja, es stimmt leider.» Implenia habe bei der Kornhaus Romanshorn AG Anfang September Zahlungsausstände in dieser Grössenordnung geltend gemacht und damit gedroht, die Forderung gerichtlich einzuklagen. Schnückel sagt:

«Ich hätte als Sicherheit eine Bankgarantie über den geforderten Betrag von 10 Millionen Franken leisten müssen, um ein Verfahren abzuwenden.»

Schnückel tat es nicht, weil er sich keiner Schuld bewusst ist. «Ich habe die Rechnungen immer fristgerecht gezahlt und kann das auch belegen.» Dass 10 Millionen Franken offen sein sollen, habe er in einem Schreiben von Implenia Anfang September zum ersten Mal gelesen.

Alle Wohnungsbesitzer sind betroffen

Blick auf die neue Fassade mit Messingverkledung. Bild: Reto Martin (1. Oktober 2020)

Weil Schnückel nicht kooperierte, liess Implenia ihre finanziellen Ansprüche diese Woche via Bezirksgericht über ein so genanntes Bauhandwerkerpfandrecht superprovisorisch im Grundbuch eintragen, zum Ärger des Kornhaus-Geschäftsführers auch bei den rund 40 Wohnungseigentümern. «Ich wollte die Angelegenheit eigentlich alleine mit Implenia regeln und bat sie, Dritte bei einem Rechtsstreit aus dem Spiel zu lassen.» Die Verantwortlichen seien aber nicht auf diesen Wunsch eingegangen und hätten alle Eigentümer zu Schuldnern gemacht. Die Absicht dahinter ist für Schnückel klar:

«Implenia will so die Wohnungsbesitzer gegen mich aufbringen und mich so dazu bringen zu zahlen.»

Implenia widerspricht dieser Behauptung. Sie seien zu diesem Schritt gezwungen gewesen, nachdem sich Schnückel beziehungsweise die Kornhaus Romanshorn AG geweigert habe, die Rechnungen zu begleichen beziehungsweise entsprechende Sicherheiten zu bieten.

Andere wehrten sich erfolgreich

Der Lichthof mit dem Dachgarten, den Gärtner kürzlich bepflanzt haben. Bild: Reto Martin (1. Oktober 2020)

Schnückel denkt nicht daran, klein beizugeben. Er sei bereit, sich auf einen möglicherweise mehrere Jahre dauernden Prozess mit Implenia einzulassen. Andere wie die Stadt Zürich im Zusammenhang mit dem Letzigrund-Bau seien diesen beschwerlichen Weg in der gleichen Situation auch gegangen und hätten am Schluss Recht bekommen. Schnückel sagt:

«Das Vorgehen von Implenia hat System.»

Dabei sollte es eigentlich beim Umbau des Kornhauses nichts mehr zu diskutieren geben. Die beiden Parteien schlossen einen Totalunternehmervertrag ab. Schnückel erklärt sich darin bereit, Implenia rund 31 Millionen Franken zu zahlen, und Implenia verpflichtet sich umgekehrt, das dreigeschossige Gebäude mit einer Fläche von über 10'000 Quadratmetern zu diesem Preis komplett um- und auszubauen und dann schlüsselfertig abzugeben. Die Arbeiten, die von ihr erwartet werden, sind im Detail aufgeführt.

Das Risiko von unvorhergesehenen Kosten geltet Schnückel Implenia mit rund 1,5 Millionen Franken ab. Dafür erhält er die Sicherheit, am Ende nicht mehr zahlen zu müssen, falls es teurer als erwartet werden sollte. Soviel zur Theorie.

Einer der Streitpunkte ist der Ausbau des Erdgeschosses

Im Erdgeschoss ist noch viel zu tun Bild: Reto Martin (1. Oktober 2020)

Tatsächlich bestreite jetzt Implenia, Leistungen erbringen zu müssen, die vertraglich festgehalten seien, sagt Schnückel. Konkret geht es um den Ausbau des Erdgeschosses, wo es Ausstellungsräume, einen grossen Festsaal, eine Erlebnisgastronomie mit Wein-Bistro und sechs Ferienwohnungen mit zwei Etagen geben soll. Implenia habe sich entgegen der schriftlichen Abmachung trotz wiederholter Aufforderung geweigert, das Parterre bezugsfertig zu machen, sagt Schnückel.

«Der Projektleiter hat mir zu meinem grossen Erstaunen ein Jahr nach Baubeginn erklärt, das sei nicht abgemacht.»

Schnückel hat darum mittlerweile Ersatzvornahme vorgenommen, sprich eine andere Firma mit den Arbeiten beauftragt und die dafür notwendigen fünf Millionen Franken auf ein Sperrkonto einbezahlt. Unter anderem diese fünf Millionen Franken fordert Implenia jetzt ein, weil sie der Meinung ist, das Geld stehe ihr zu für all die anderen Aufträge, die sie im Rahmen des Vertrags für Schnückel erledigt hat.

Statische Probleme verteuerten den Bau

Weitere 2,9 Millionen Franken verlangt die Baufirma für die Mehrkosten, die sie wegen der grossen statischen Probleme beim Umbau des riesigen, vor 150 Jahren errichteten Gebäudes hatte. Genau für solche Fälle zahle er ihr eine Risikoprämie, sagt Schnückel. So oder so liege der (Berechnungs-) Fehler nicht bei ihm, was Implenia bestreitet. Die Mehrkosten seien aufgrund von Fehlern in den Planungsunterlagen entstanden, die sie von Schnückel erhalten habe.

Beim Einzug einer neuen Bodendecke nahmen Baumstämme die Last auf. Die eigentlichen Stützen hingen in der Luft. Bild: Donato Caspari (20. März 2019)

Schliesslich verlangt Implenia von ihm noch knapp 2 Millionen Franken für Zusatzleistungen. 1,3 Millionen Franken davon anerkennt Schnückel.

«Ich habe aber dafür bis heute keine Rechnung erhalten.»

Implenia ist bereit für konstruktive Gespräche

Für ziemlich unverfroren hält Schnückel das Vorgehen von Implenia nicht zuletzt auch deshalb, weil sie selber allen Grund hätte, den Ball flach zu halten, wie er sagt. Sie habe ihm vertraglich garantiert, den Bau spätestens Ende Mai dieses Jahres zu übergeben. «Das Kornhaus ist aber bis heute weit entfernt von einer kompletten Fertigstellung.» Implenia bedauert, dass es so weit gekommen ist. In ihrer Stellungnahme schreibt sie:

«Wir sind weiterhin bereit zu konstruktiven Gesprächen mit allen beteiligten Parteien.»