Eine Ampel fürs Sulger Industriegebiet Die Strassenbauarbeiten für die Aufspurung Industriestrasse in Sulgen sind in vollem Gang. Hannelore Bruderer 04.05.2020, 11.30 Uhr

Planer, Gemeinderatsmitglieder und Bauverwalter besichtigten die Baustelle an der Industriestrasse. Bild: Hannelore Bruderer

Auf der Hauptstrasse beim Einlenker Industriestrasse regelt derzeit eine Ampel den Verkehr. An beiden Strassen wird derzeit gebaut. Bei den Sanierungsarbeiten der Hauptstrasse, die der Kanton in den letzten Jahren etappenweise ausgeführt hatte, ist bei einem Teilstück auf Höhe Migros noch zugewartet worden, da das Layout für die neue Aufspurung Industriestrasse noch nicht definitiv war. In diesem Teil der Hauptstrasse sind nun die neuen Leitungen des Elektrizitätswerks eingelegt worden, welche die Messstationen Weinfelderstrasse und Auwiesenstrasse verbinden.